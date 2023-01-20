快訊

Google母公司也撐不住！全球裁員6% 1.2萬人將被資遣

善用年終理財 小資也能打造被動收入

聯合新聞網／ 理財周刊
理財第一步，釐清賺錢目的很重要。示意圖/ingimage
理財第一步，釐清賺錢目的很重要。示意圖/ingimage

【文／理周教育學苑．方鈞】

A:理財第一步，釐清賺錢目的很重要，依目的賺錢可分賺現金流與賺價差兩大項，差價是對未來價格預期，存在賠錢機率，因此剛接觸的小白，一開始就容易被人性打敗。

而現金流聚焦在源源不絕的被動收入，就像是母雞下蛋，無論雞的價格是多少，都和投資者沒有太大關係，賺現金流的人不會因為現在價格好把雞賣了，對他們而言，價格波動都是一時的，他們更專注帶來的被動收入，在人性考驗上較前者低。

以新手來說，能用小錢就能創造被動收入的項目，首推ETF，這也是為什麼近年ETF很夯的原因，因為比起動輒幾萬塊的股票，ETF只需千元就能上手，除了省去複雜的選股操作，還能透過定期定額扣款，在薪資發放後幫自己儲蓄一筆資金，每一季更能創造被動收入，比起股票價格波動，ETF相對心安。

然而ETF除了平常定期定額外，發了獎金該怎樣用才最有效率呢？小資族如果想要單筆投入ETF，那麼價格相對夠低就很重要，所謂的相對看的不是價格多少，要看的是回撤幅度。

舉例來說，2008年金融海嘯時，0050回撤幅度高達58%，這就是一個標準，2020年疫情爆發後回撤幅度約28%，去年回撤約34%，回撤越多表示勝算越大，超過30%以上可以酌量投入，50%以上就是不錯的機會點。

現金流看的是長期的回報，透過定期定額分散風險，低點時單筆買入增加回報，搭配使用，相信小白也能輕鬆打造自己的被動收入系統。

任何時候只要開始理財永遠不晚，期待每位投資人在兔年都能豐收。

【全文未完，詳細內容請參閱最新一期《理財周刊》1169.1170期。尊重智慧財產權，如需轉載請註明出處來源；訂閱理財周刊電子雜誌或免費下載APP

延伸閱讀

小資族兔年理財術 跟著定期定額熱門ETF名單走

國泰世華推永續策略藍圖 扮企業領頭羊

春節連假元大金控集團服務不打烊 提供多元理財方案

迎接黑人歷史月 蘋果同步更新全新Black Unity運動型錶環

相關新聞

油金抬頭

在台積電最新法說會定調全球半導體景氣：「包含記憶體，2023將迎衰退的一年，年減4%；晶圓代工年減3%。」所以科技股真正的決戰點在下半年的需求復甦能有多強─Ｖ型？Ｕ型？Ｌ型？這點就得看美國下半年的通膨率是不是如市場預期的降到4%甚至以下，以及中國全年GDP是不是能達到5%，目前中國各地方政府的兩會提出的GDP目標超過5%的甚多，也不知道是喊真的，還是做做樣子、迎合上意，總之，全球科技業下半年復甦力道就看這兩大變數。

善用年終理財 小資也能打造被動收入

Q:隨著通膨劇烈增加，上班族最有感的就是萬物齊漲，只有薪水不漲，許多人已從原本的小確幸，到後來成為躺平族，「高房價、高物價、低薪資」已經是這個社會普遍現象，投資有風險，不投資薪水又不夠用，該怎麼辦？

熟齡理財如跑馬拉松 掌握配速擬定策略

許多熟齡族人生大半年華奔走於職場和家庭間，將體力、財力傾注在家人與孩子身上，進入人生下半場才發現還有一個無法迴避的課題：老後生活的經濟壓力。 即將進入退休階段的熟齡族，該如何提前準備、做好財務規劃，享受多彩且優雅的退休生活？

從傳產原物料股找金兔足跡

美國去年十二月CPI連續第五個月回落，強化市場對聯準會此輪升息循環走向終結，甚至轉為新一輪降息循環的樂觀預期，資金風險偏好提高，帶動金融資產價格依照市場主觀解讀走自己的路，完全不甩聯準會官員們持續對市場的鷹派喊話，進行經濟軟著陸及降息的交易，歐股強勢走高、美股反彈，也帶動台股在封關前重新挑戰萬五關卡，同時歐美公債價格走高、殖利率拉回，美元指數創波段低，美元報價的黃金及銅等金屬原物料價格持續反彈，就連先前崩跌的數位貨幣也出現落後補漲反彈。但市場樂觀情緒及金融資產價格漲勢能否延續到農曆年後，才是台股開紅盤表現的重要關鍵。

全球股匯市膠著震盪 以靜制動方為上策

Q:美國2022年12月CPI年增率公布值為6.5％，符合市場預期，這次回到6字頭主因還是來自於石油價格回穩，帶動整體通膨下降，自2022年3月美聯儲開始升息後，截至目前已經升息17碼，隨著市場預期美國升息進入尾聲，股匯市也進入膠著，後續該怎麼解讀？

新年新氣象

聯準會去年升息17碼，全球對沖基金報酬率創十四年新低，整體報酬率為-6.5%，為2008年-13%以來的最大虧損。不過不同策略的對沖基金走勢相對分化，一些對沖基金利用宏觀策略投入大宗商品和外匯，截至去年十一月，宏觀策略對沖基金去年上漲8.2%，而股票對沖基金和事件驅動型策略基金分別下跌9.7%和4.7%，相比之下，MSCI全球指數下跌18.7%，ICE美銀美國國債指數(ICE BofA U.S Treasury index)下跌11.9%。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。