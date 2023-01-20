【文‧洪寶山】

大宗商品底部起漲 中國解封成長預期扮推手

中國的消費力能不能走出疫情大爆發後的負面情緒，京東618購物節是先行指標，這就留待後續再追蹤，讀者只需知道2022年的中國GDP是谷底，2023年經濟解封的成長預期，就是支撐大宗商品在近期逐漸走出底部上漲的背後推手。

現階段著重在剛出爐的美國2022年12月CPI降溫對金融市場的連鎖效應。CPI年增率自2021年12月後首度跌破7%，月增率-0.1%被視為通膨降溫的證據，也是2020年春天以來首次月增率下降，數據公布後，CME FedWatch Tool暗示1月31日、2月1日FOMC升息一碼機率高達93.7%，市場最新共識是，聯準會上半年(2月1日、3月22日和5月3日)三次例會還有二碼升息，然後接下來的一年半(2024年底)，聯準會將降息八碼(200基點)，也就是從5%~5.55%降到3%~3.5%。

很明顯的，2023年的宏觀經濟背景與2022年將截然不同，核心關鍵在於2022年是通膨與利率加速上揚的一年，而2023年是預期通膨降溫與利率觸頂轉折的一年，投資策略將由2022年的美元一枝獨秀，轉換到百花齊放、擁抱大宗商品。

引發美國2022年12月CPI月增率下降的主要原因是能源價格月增率下滑4.5%，食品價格月增率也走弱至0.3%，由此可知，NYMEX原油低於每桶80美元的時間越久，對美國通膨降溫就越有幫助。在去年11月8日美國期中選舉之前，拜登曾經在七月親訪沙烏地阿拉伯希望能夠增產壓抑油價，儘管沙國王儲陽奉陰違做做樣子，但不可否認的是NYMEX原油在去年下半年跌-23.87%，起到壓抑通膨的正面作用，算是可以對美國交代。

油價展現弱中透強 美國不急著回補戰備儲油

疲弱的油價進入到2023年似乎展現弱中透強的跡象，1月11日美國能源署(EIA)公布商業原油庫存，較前一周大增1896.1萬桶，創2021年二月以來單周最大增幅。

一般來說，原油庫存大幅增加是油價的利空，但當天NYMEX原油收漲+3.45%，而且1月12日續漲+1.1%，1月13日再漲+2.14%，單周累積8.54%，站回80美元關卡，這價位相當重要，因為白宮曾在2022/12/16宣示希望在每桶80美元以下買回戰備儲油，2022/12/19宣布買三百桶戰備儲油，根據國際能源署對會員國的要求，戰備儲油不得低於前一年九十天淨進口量的水準，2022年拜登為了壓抑通膨高漲，全年釋出1.8億桶戰備儲油，處在三十八年來最低戰備儲油庫存水位，美國可能得花費數月甚至數年才能補回1.8億桶戰備儲油，問題是美國似乎不急著買回，不知道這次美國是不是又會失算。

1月10日EIA剛公布月度報告預計，2023年預期美國原油產量上調至創歷史新高的一日1234萬桶，如果美國的算盤是想藉著美國的頁岩油來抵銷OPEC+的影響，小摩認為市場留給美國政府「順利」在80美元以下買回戰備儲油的時間越來越少了，因為愈來愈高的頁岩油探鑽費用會把美國頁岩油損益兩平價位推升至每桶70美元。NYMEX原油從去年三月每桶130.5美元拉回整理九個月，如果一月能站上半年線的每桶84美元壓力，那麼越接近下半年在中國經濟刺激方案推動下，預期挑戰年線的每桶94美元壓力。

黃金蔓延基本金屬 鋅鋁錫銅熱軋煤鐵都上揚

對中國消費復甦的預期不單只發生在油價，早已大漲的COMEX黃金已經衝上每盎司1900美元，過去兩周已經討論過，這期聚焦在基本金屬。

1月11日倫敦銅自去年六月以來首次站上一噸九千美元關卡，上周累積7.32%，七連紅Ｋ，多頭氣勢從黃金蔓延到倫敦鋅、倫敦鋁、倫敦錫等基本金屬近期的反彈。銅的低庫存問題在電動車盛行後始終存在，目前銅庫存大約僅能支撐全球消費4.9天，而目前的銅價不足以支持新的礦山供應開發，預計未來供應將持續短缺。

隨著中國1月8日起開放邊境，加上多地推出房地產振興措施，中國鋼材庫存又創三年來新低，上海、廣州等多地熱軋行情穩定向上，推升國際焦煤、鐵礦砂等原物料價格上漲。