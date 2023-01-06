留意通膨細節處 展望2023美元趨勢

【文／理周教育學苑．方鈞】

A：去年12月份FOMC會議美聯儲決議升息二碼，這是自升息以來第一次調降，也為後續升息速度放緩埋下伏筆，2022年美聯儲共升息17碼，把CPI年增率壓回7.1%，雖然通膨略降，但離美聯儲理想數值4%還相距甚遠，今年上半年要停止升息機率不大。

美聯儲放緩升息速度市場情緒已被消化，就價格角度來看，12月初美元指數跌幅開始收斂，1月3日歐洲開盤後美元指數大漲，兩個跡象都顯示美元回檔準備結束，一直到1月12日美國最新CPI數據發布前，美元維持強勢。

升息減緩不代表美元會直接轉弱，美聯儲最大挑戰還是來自於通膨，近月美元回檔是因為通膨小幅下降，一旦接下來通膨數據比預期還差，美元隨時會暴衝轉強，在通膨沒有穩定前，外匯市場容易上沖下洗，投資人參與時還需慎選出手機會，保守為上。

受惠於日幣升值，第一季台幣有機會小升，但匯率要回到30以下機會不大，預期會在31.2~30間來回震盪，投資朋友如果想要兌換美元，可以趁著回到30附近分批兌換，如果在去年進場價格較高，也不用太擔心，先回想自己當時候為什麼換美元？

答案如果是賺利息，那麼隨著美聯儲持續升息，未來利息收益也會增加，對於匯差無須太在意。如果是想靠美元賺匯差，由於這次美元回檔較深，加上日幣走強帶動亞幣升值，短期賺到差價空間有限，到下半年才有較大機會，需要耐心等待。

整體來說，上半年度美元關注焦點還是在CPI減少幅度，今年操作難度更勝去年，投資人謹慎為上。