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台股年前震盪整理 投資人保守為上

聯合新聞網／ 理財周刊
台股示意圖。聯合報系資料照
台股示意圖。聯合報系資料照

【文／理周教育學苑．方鈞】

A:2023年台股第一個交易日盤中一度跌逾百點，後來電子權值撐盤，金融個股助攻，加權指數最後順利收紅，守住萬四大關，但今年春節較早，距離農曆年前只剩幾個交易日，美股那斯達克止跌跡象不明，中國疫情嚴峻，在國際風險劇增下，台股要在農曆年前一展雄風機率較小。

依大盤目前價格來看，萬四附近確實有撐盤力道，只要國際上沒有過多利空消息，這兩天打底小反彈有機會，近期由於歐美聖誕假期關係，台股成交量都只在1500億上下，如果量能沒有起色，估計年前大盤會在14000~14500點區間震盪整理。

想短線操作只能選擇一些題材類股，除了幾檔股性較活潑的電子股如國巨(2327)、友達(2409)之外，受惠於國際鋼價上漲的鋼鐵股也是不錯選擇，雖然鋼鐵股在去年年末已經上漲一波，但整體來說還是持續盤漲格局，雖然股性不活潑，但相對安全，保守者可選擇中鋼(2002)，積極者可選擇中鴻(2014)、新光鋼(2031)、世紀鋼(9958)。

操作上因為屬於盤漲格局，切勿追漲，保持買黑不買紅原則，支撐區瞄準出手，有獲利立即減倉入袋，一旦跌破前低點停損出場，把握以上幾個原則，到農曆年前還是有獲利空間。

至於貨櫃三雄及ABF載板族群賣壓較沉重，操作上風險較高，不建議貿然介入。整體來看，台股近期還是以震盪為主，量能不出，個股輪動，聚焦題材類股，短進短出保守為上。

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