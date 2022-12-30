漲多高位階股 補跌風險增

【文．高適】

另一方面，美股各企業已陸續進入明年首季財報公布前的靜默期，無法進行股票回購的操作，高盛統計截至12月23日已有54％的標普五百指數成分股處於靜默期，等同於讓美股企業股票回購的潛在買盤腰斬再腰斬。

美國總統拜八月簽署的降低通膨法案(Inflation Reduction Act)，將為對大企業課徵15％的最低企業稅率，同時新增對企業庫藏股徵收一％的稅收，除了降低企業股票回購的意願外，也會減少企業獲利。

市場預估最低企業稅及庫藏股加徵的兩項新稅，將導致標普五百指數成分股每股純益下降1~1.5％，主要會對醫療保健、資訊科技等產業造成衝擊。

美債殖利率觸頂言之過早 美股評價修正風險未除

在近期數據顯示全球主要經濟體通膨可能觸頂後，市場已開始預期聯準會等央行貨幣緊縮政策近尾聲及各國公債殖利率觸頂，加上美國二年期公債殖利率觸頂後美股多會先蹲後跳的歷史慣性，讓市場期待11月見高的美國二年期公債殖利率及12月拉回(先蹲)的美股，有望創造明年初美股後跳的機會。

不過，過度樂觀期待各央行緊縮貨幣政策轉向的市場，恐會大失所望。由於最可能被迫因衰退而終止緊縮的歐央，總裁拉加德已意外出現更強硬的鷹派表態，鷹派官員荷蘭央行總裁諾特更表示歐央緊縮周期才剛通過中點，半場才剛開始，將讓其他央行有所本可繼續維持緊縮政策對抗頑強的通膨怪獸。

歷史經驗也顯示，美國聯邦利率觸頂的前一至三個月，美債殖利率才會達到高峰，若以目前利率期貨市場預期明年三月聯邦利率觸頂來判斷，美債殖利率達到高峰的時間點應落在明年第一季，而非今年的11月初。

另因目前利率期貨市場仍低估聯準會明年升息利率終點，加上聯準會明年還可能繼續上修利率終點，一旦未來市場修正錯誤的預期，均會導致美國二年期公債殖利率再次走高，甚至向上創高，要斷言殖利率確定觸頂，恐還言之過早，美股因美債殖利率走升的評價修正風險尚未完全消除。

中國需求復甦再等等 無法提供美股基本面支撐

即便未來聯邦利率觸頂，聯準會開始邁向停止升息，美股也不見得會馬上出現慶祝行情。歷史經驗顯示聯準會停止升息前二至三個月美股多會下跌，平均跌幅達10％。再以目前利率期貨市場預期明年五月聯準會停止升息來判斷，明年第一季末起下跌機率高，可說是明年五月之前美股都不會太平靜。

※精彩全文，詳見《理財周刊》1166期，2022.12.30出刊。