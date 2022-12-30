民眾荷包縮水 政府喜迎紅包

【文/洪寶山】

百元熱炒大漲四成 物價上漲政官無感

感嘆之際，想說好歹是聖誕節，雖然今年股市跌翻了，但是生活不是只有漲跌，還要有儀式感，於是就找了家熱炒店感受一下氣氛。印象中熱炒主打每盤100元，COVID-19疫情爆發前，一家四口的小家庭吃一頓差不多千元有找，上周末去吃熱炒，每盤140元起跳，漲四成！五更腸旺的酸菜比腸旺多很多，炒牛肉的青菜很多，炸排骨漲到每盤200元，看上去沒有滿出來的感覺，炸鮮蚵、炒青菜、花生炒龍珠、牛肉炒麵一份、香煎虱目魚肚、三碗白飯，一瓶酸梅汁，共1500元，額！如果比照疫情前吃頓熱炒帶千元的話，恐怕要「拿錢放人」。不過，可能當官的不會去吃平民美食，所以沒見到官府關心物價上漲之苦。

單看主計處公布的十一月CPI指數雖創九年新高，跟歐美的CPI動輒7-10%相比，仍大讚台灣沒有通膨壓力，覺得台灣這波全球性通膨壓力下，免受物價上漲之苦。哈！活在平行宇宙裡，不禁令人想起前些日子台積電的美國廠剪綵，媒體為了台灣的矽盾還能持續多久吵個不停，結果半導體企業界人士都認為台灣的優勢無法取代，其中最主要的關鍵就是「低成本又耐操好用」的優秀人才。唉，這倒是真的，2021年上海社會平均工資每月11,396元人民幣，以4.2元匯率計算，約當一年574,358元台幣，同期台灣的平均年薪為65.6萬元，僅差81,641元台幣。

政策不敵房價飆漲 調漲薪資杯水車薪

台商到中國投資三十年，結果把中國的工資搞上去了，卻壓平了台灣的薪資，但同時間，這三十年來的兩岸房價，該漲的行情都沒缺席，尤其是這三年因美中貿易戰和COVID-19疫情造成的台商資金回流，台灣最近兩年的房價飆漲速度之快，那可不是調漲基本薪資就可以看得到「車尾燈」。

以一個想在台北市買房的年輕人為例，2020年八月如果因為考量得不吃不喝十四年才能買房而猶豫沒出手，到了2022年四月變成不吃不喝超過十六年才能在台北市買房，也難怪有那麼多年輕人被騙去柬埔寨，還不是環境所逼，不拚翻不了身，拚了就翻肚。台商挾資金買地建廠、團購豪宅，科技新貴南遷，北漂回鄉，在高通膨時代，沒買資產的民眾等於變相削弱了購買力，以錢賺錢的資本運作，加速擴大貧富差距，難怪政府做到流汗，被嫌到流涎。

於是當媒體揭露「財政部預估，今年全國稅收可望超出預算數約4500億元。」從民代到名嘴紛紛喊出「還稅於民」！以2022年四月底的官方統計台灣人口數字為2321萬5015人，平均每人可分得19,384元。

立委籲再發N倍券 股市可能先蹲後跳

立委林楚茵指出，截至十一月底為止，政府已課徵3兆796億7416萬元，不僅達標而且更有3554億2206萬餘，其中有2837億7539萬元來自於營所稅，也就是大企業因守住這波疫情而賺錢，「還稅於民」！要用何種方式，五倍券、十倍券或現金發放，或是補助對象為個人或企業，則交由行政單位思考。

財政部代理部長阮清華12月26日出席立法院備詢時表示，雖然實徵數大於預算數，但實際上搭配特別預算仍有短絀，如果還稅於民可能還要舉債，導致債務負擔更加沉重，因此必須綜合考量，主要還是會用在減少舉債、增加還債等方面，讓政府財務更健全。這話說得就專業且客觀，只要別拿去跟美國買軍火，貼補勞保或健保也是一種還稅於民。

不過阮清華也提出建議，如果可以搭配政策，例如過去的三倍券、五倍券，也是一種還稅於民。對此行政院長蘇貞昌已指示各部會，研擬各項關於疫後振興及弱勢照顧的方案，相關方案正由各部會彙整意見中。估計通過的機會很高，不過實施的時機就不好說，考量一月中旬內閣改組因素，應該趕不上農曆過年紅包，如此一來，猜想較可能的發放時間可能落在明年暑假前，配合這次半導體庫存落底的時間預估在明年第二季，如此一來，癸卯兔年的股市可能是先蹲後跳的可能性居多。