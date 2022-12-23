日銀改變政策 最弱日幣時代結束？

【文／理周教育學苑．方鈞】

A:日本央行在12月20日宣布允許日本十年期公債殖利率上升至0.5%，此舉讓日圓大漲，美日貨幣報價從136急升至131，日經225大跌超過六百點，突如其來的鷹派政策讓股匯市產生劇烈震盪。

日本央行自今年3月釋出無限制購債後，日幣在全球一路處於弱勢狀態，這次日央鷹派作風，有助於國際套利資金回流日本，雖然調升殖利率是突然宣布，但在這之前9月22日及10月21日央行已經出手干預過外匯，對市場來說日幣升值只是提前，不是黑天鵝。

日本央行改變政策是否意味日本寬鬆時代將結束？現在下定論還言之過早，改變殖利率控制(YCC)較大考量是因為黑田東彥施行YCC控制，但對日本整體經濟改善狀況越來越不明顯，當一個政策效益開始遞減甚至有負面影響，及時止損也是一種藝術。

在經過日央干預外匯及改變YCC政策後，市場對於日幣未來走勢將會趨於保守，國際套利資金最大需求是安穩套利，日本這幾次政策，多少會讓這些套利者開始思考借日圓投資的穩定性，也有助於未來推升日幣匯率，以目前來看，日幣還有升值空間。

日幣是亞幣先驅，日幣升值會帶動亞幣回升，短期內台幣對美元會維持一定強勢，之前兌換日幣的朋友，在這次日幣強升過程中有解套機會，可以耐心持有，想出國還沒兌換的人，可以換一些，但想賺日幣匯差，會建議操作USDJPY。

台幣及日幣同屬亞洲貨幣，兩者匯率波動幅度相差不大，難有匯差空間。整體來說，日幣未來有機會緩升，投資朋友可依據自身需要選擇操作方式。