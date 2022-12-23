沒錢萬萬不能！婚前必修「關係理財課」

【文．林怡妏】

*他是月光族，你是精算族？婚前釐清雙方金錢觀

Podcast主持人，同時也是MomPower媽媽商學院創辦人的珊迪兔建議當情侶有結婚共識時，就可以開始規劃雙方的共同理財方式。透過平時相處間的側面觀察，或藉由討論，了解雙方的金錢觀與用錢習慣是否差距過大。

例如你習慣一日三餐都上餐館，對方卻覺得平時吃飯隨意就好，有重要節日再到餐廳慶祝，雙方的消費習慣就會有落差。又例如，你是量入為出的理性消費體質，對方卻是入不敷出的月光族，那麼雙方的金錢觀同樣會有出入。

珊迪兔表示，一個人對於金錢的認知，多半來自原生家庭的成長經驗，不可能完全相同，如果未事先認知到彼此的差異，一起磨合、相互包容，那麼步入婚姻後恐怕就會為了錢天天爭吵。

除此之外，珊迪兔也建議情侶步入婚姻前，應該對雙方原生家庭的金錢觀有所認識。她分享自己的例子，「我們家只要出門，所有的消費都是長輩出錢，但我先生的家庭，所有的消費都是小孩出錢。透過這些小細節，就可以觀察到雙方家庭的用錢習慣是否有落差，進一步思考自己能否接受。」

至於婚前協議是否有必要？珊迪兔認為當雙方財務狀況或家庭條件差距過大，需要避免財產繼承問題時，可以尋求律師協助擬訂婚前協議書，否則不需要特別進行婚前協議。

「法律歸法律，生活歸生活，許多事情很難在婚前預料到，與其擬訂婚前協議，不如確認雙方的金錢觀和財務規劃能否達成共識。」

她表示，當情侶決定攜手進入人生下一個階段，就必須意識到未來雙方的共同責任會愈來愈多，若事事都有明確的分野，就難以讓資源得到最有效的運用。

*盤點生活開銷 設立共同帳戶

進入婚姻關係後，兩人要開始共同面對生活中的各種大小開支，小至生活雜支、大至買房規劃或長遠的退休儲蓄，都需要透過共同理財來分擔。

珊迪兔分享，自己和先生會透過一個共同帳戶來處理生活開銷，她建議新手夫妻，可以將其中一人的帳戶做為共用帳戶，申請正、副卡，所有的生活開支都從這個帳戶支出，帳目會比較清楚。

此外，她也建議夫妻在新婚前幾個月嚴格執行記帳，將家庭支出記錄下來，再進一步決定雙方每個月需要撥出多少預算進入共同帳戶。如果雙方一起買房、分擔房貸，建議同樣採取預算制，將每月需要繳付的房貸金額一併算入生活總開銷中再做分配，例如：雙方各出一半、依薪水高低分配比例，或依支出類型來做分配。

扣除生活開銷後，珊迪兔會再額外規劃一筆預算到投資帳戶進行退休理財。「這筆錢不會全部進到一個戶頭，我在規劃退休金時，其中有一半的資產會存在先生的投資帳戶名下，另外一半存在我的名下。儘管在家庭財務報表中，這筆預算統一規劃在『退休金』這個欄位，但這個項目之下又分成四到五個帳戶，透過不同工具做不同的操作。」

談到如何「節流」，珊迪兔滔滔不絕分享自身經驗。她認為節流一定要從大筆花費開始砍！像是稅金、電費、保險等支出都可視為「大錢」，「以稅金為例，你可以去研究如果要買房，房子買在誰的名下，稅金會比較便宜；電費支出的部分，檢視家用電器是否老舊、耗電，我曾經把家裡的舊式窗型冷氣換成一級省電冷氣，兩個月就省下八千多元！」

值得留意的是，有些夫妻可能會面臨家中長輩醫療、長照支出的支應需求，她建議事先盤點長輩的保單以及所提供的保障是否足夠，若發現有缺口再撥出一筆錢做為醫療基金。

「管理一個家，就像管理一間公司。」珊迪兔建議每個家庭建立屬於自己的資產負債清單，一方面可以更清楚資金流向、找到節流方式，另一方面也會更有動力為家庭開源、創造財富。

*撥一筆開心預算 不要管他錢怎麼花！

設立共同帳戶後，該干涉彼此的私人花費嗎？珊迪兔與先生選擇「互不干涉」。她提倡夫妻間仍要保有各自的財務自主權與金錢運用空間。

珊迪兔有一位聽眾，利用自己存下的零用錢買了一間小套房，每月賺取一些收入，她苦惱不知道是否要告知先生自己擁有這筆資產。她認為，當投入的這筆資金不影響家庭理財規劃時，就可以保有自己的祕密。

「當你事先規劃好生活預算與中長期儲蓄預算，剩下的錢就可以各自拿來當作『開心預算』！像我就會利用這筆錢來進行投資，而我先生就會拿來買電動玩具或是音響。」

「『開心預算』就是要拿來花掉的，」她笑道。因此雙方如何花用無須太在意，除了能避免不必要的爭執，還能為生活創造一點小確幸！

*兩帳戶存股 幫孩子打造百萬基金

有新手媽媽在Dcard上發文表示，「如果夫妻薪水沒有十五萬就不要生小孩」，顯示許多小資夫妻在面對生兒育女規劃時，常因錢的問題而卻步。

珊迪兔表示，每個人的背景條件不盡相同，對生活的期待也有差異，很難用一個數字來定論有多少薪水才能生小孩。

「從事實著手吧！」她建議有育兒規劃的夫妻，可以一起討論彼此對於生活的期待、小孩養育計畫，再進一步將可能的開銷列出來，以此評估兩人的經濟條件是否適合進入下一個階段。

針對已經有小孩的新手爸媽，珊迪兔分享自己的儲蓄方式。「我的小孩一出生我就幫他開了兒童證券戶，一個帳戶存教育基金，另一個帳戶存夢想基金，從零歲就開始幫他存股。」

她自創「7+18投資法」，零到七歲存「教育基金」，每月定期定額投資五千元，若將獲利目標設定在5%的年化報酬來做概算，七年後大約可以存到五十萬元。由於小學到國中學費都不高，因此暫時不動用，繼續領股息，等到孩子要上高中時，大約可以存到六十六萬元，這筆資金即便是拿來應付私立高中與私立大學的學費也綽綽有餘。

另外18則是指，零到十八歲存「夢想基金」，每月定期定額三千元，以年化報酬5%概算，等孩子到了十八歲時就能存到105萬元，這一小桶金，在孩子需要出國讀書、創業或結婚時就可以當成禮物送給他。

結婚之前，先談錢。許多人在關係中會避開金錢議題，認為「談錢傷感情」，然而現實是，不談錢才真的傷感情！一段長久關係甚或婚姻關係若沒有在財務上建立共識，雙方一談到錢就爆發爭執，感情很快就消耗殆盡。