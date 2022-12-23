【文‧洪寶山】

阿根廷人口4623萬人，比台灣多上一倍，土地面積比台灣大76.8倍，從準已開發國家到經濟破產九次，對很多人來說，印象中的阿根廷好像貨幣(披索)很會貶值(一台幣兌換5.61阿根廷披索)，這是因為阿根廷的通膨率高達92.4%，失業率達6.9%，政府債務佔GDP比重達80.5%，消費者信心指數僅35.15。

堅持夢想成真 梅西曾患侏儒症

儘管如此，阿根廷股市今年倒是大放異彩，在歐美中等主要經濟體陷入經濟成長趨緩的2022年，阿根廷股市今年截至12月16日為止累積+97.74%漲幅，下半年從七月起漲，越靠近世足賽，漲勢越凌厲，只因為4623萬阿根廷人都願意為梅西拚下大力神盃，也相信梅西會率領國家隊奪下冠軍，最終，上下團結一致的阿根廷隊在PK大戰4:2贏了以姆巴佩為首的法國隊─五十六年來首位在決賽上演帽子戲法的金靴獎得主。

當阿根廷拿下世界盃冠軍的時候，估算有二百萬人湧上街頭慶祝，整個布宜諾斯艾利斯可以說是陷入了癱瘓狀態，歷史上世界盃冠軍國家一般可以在接下來的兩個季度，獲得0.25%的額外GDP成長，有利於阿根廷出口貿易，緩解近100%通膨的經濟困局。儘管大力神盃不是解決高通膨的靈丹妙藥，但是患有侏儒症的梅西邁向球王、登上神壇的勵志故事，團結了阿根廷人，這一刻政治分歧不存在，有夢最美，希望相隨。

新冠惡夢乍醒 四高症如影隨形

2023年正式走出三年疫情，卻困在高通膨、高庫存、高利率、高房價的四高症，可以說2023年第一季受制於2022年第一季是史上最旺淡季的高基期影響，估計多數科技股都要經歷第一季財報衰退的利空考驗，才能走出谷底，迎向微光。是的，不是曙光，因為明年第二季庫存去化完畢是目前的展望，這個目標靠中國動態清零鬆綁可望達成，但聯準會暗示明年不降息，打擊了市場信心，對股票族來說，卻是難以揮去的陰影，這代表明年上半年處在產業調整的位置。

如果認真來看，明年上半年最明顯的產業趨勢之一，首推美國回購原油填充戰備儲油(SPR)。今年六月，美國眾議院能源與商務委員會內的主要共和黨人表示，戰備儲油水準下降正構成國家安全風險，同時，國際能源署規定成員國至少須持有相當於九十天原油淨進口的戰備儲油。根據RBC計算，對美國而言，這相當於3.15億桶原油。美國是世界上戰備儲油倉庫容量最大的國家，全部裝滿的話可達7.97億桶石油，但大部分時候美國的戰備儲油都維持在七億桶之內。

從俄烏戰爭發生以來，美國政府為了壓抑油價抗通膨，累計釋放了1.8億桶戰備儲油，根據美國能源署(EIA)公布的庫存數據來看，美國戰備儲油庫存已經降至約3.8億桶，達到近四十年最低水準。白宮在十月份承諾，當油價在每桶67~72美元或以下時，政府將會回購原油以填充戰備儲油，並希望在2023年底前與生產商簽訂固定價格合同。美國能源部對目前的價格感到滿意，終於啟動回補機制，12月16日表示，白宮將購買三百萬桶石油，於明年二月交付。

配合聯準會放緩升息，甚至暫停升息，美元指數拉回整理的趨勢來看，原油及石油股可望出現支撐。台股跟原油比較相關的產業是塑化族群，延伸的是乾淨能源與儲能，但是最近這些族群都有一定的累積漲幅，可能已經提前反應。

小鋼鐵築夢踏實 原物料翻揚指標

如果擴大到原物料族群的話，鋼鐵或許比較有條件，畢竟寶鋼日前已經喊漲價，越南煉鋼廠又傳出打算大減產，中鋼看鋼市Ｕ型反轉，二、三月鋼價續漲的可能性存在，加上中國下半年可能推出刺激經濟方案，貴金屬的黃金已經從1600美元漲到1800美元，基本金屬的倫敦銅與倫敦鎳都已經築底震盪上漲。

因此站在科技股上半年傳統淡季的角度來看，或許原物料的鋼鐵將成為資金青睞的族群，而且鋼鐵的旺季在上半年，從Ｋ線圖可發現，鋼鐵族群股價經常在上半年發動，或許這次也不例外。