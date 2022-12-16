【文‧林友銘】

FED最重視的PCE透露出通膨降溫跡象：

PCE較CPI更具有對通膨的測量性，原因在於PCE是計算美國民眾在一段時間內，對商品(耐久財與非耐久財)與服務的消費支出總和，較CPI僅反映城市家庭消費而言，涵蓋面向更廣，此其一。其二是PCE服務項佔權重六成、住房成本佔15~20%，比起CPI住房租金權重高達四成，服務成本佔15%而言，更能反映美國經濟主體現狀。

而日前公布十月PCE年增率由6.3%降至6.0%，核心PCE由5.2%降至5.0%，這說明一旦核心PCE在二○二三年繼續溫和下降往4%靠攏，則FED強調的實質利率超過1%的名目利率目標在5%即可，不用如之前鷹派所謂的「更緩更久更高」的6%以上。

易言之，明年升息的終點將落在4.75~5%，自然較今年底利率3.75~4%再多升四碼即可完成，影響所及明年仍難擺脫衰退陰霾，但會是軟著陸式的溫和衰退，而非硬著陸的頭破血流。

本波上漲的時間與空間滿足點：

上月專欄前情提要：本波為自二○○八年3955起漲以降的第三-五波，為攻擊五波但為失敗第五波型態，滿足目標上看16355，為三-四波(18619~12629共下跌5990點)反彈三分之二位置。

附圖所示，本三-五波時間週期抓十三週完成，滿足週在明年兔年開紅盤二月三日當週，而接下來僅剩整理Ｎ字波及末升小五波型態。

二○二三市場謂倒吃甘蔗，我謂紅心芭樂：

本波反彈結束後，將於二○二三上半年進入到第四波的修正期。依理論，第四波是更高級數的修正波，低點極有可能跌破第三-四波低點12629才是，只要不破第一波高點9220即不違反波浪鐵律(一旦破則波浪重新定義)。

但經濟面承上，假設明年因暴力升息不再，經濟僅溫和衰退，則前低12629是可以不破的，類似雙底結構。

所以市場看明年走勢先低後高倒吃甘蔗，也就完全符合上述規畫。不過再傳神點，明年就是個紅心芭樂年，上半年很芭樂，大環境青澀艱硬，但走到下半年就軟中透紅。但不管上下半年，只要選對好的成長產業及代表性個股，咬起來還是甜中多汁的，這就是紅心芭樂的特性。

選股三面向，重中之重：

◎心法：雙供應鏈、產品優化(毛利率提升)

◎條件：低基期、高成長、合理PER(以二○二三年EPS衡量)

◎產業：儲能、低軌衛星、MIH、鏡頭

基於上述三面向，精選個股如下：

■建漢

鴻海直接投資3.04%的低軌衛星股(台揚是建漢再轉投資22.72%)。

甫公布的十一月營收為7.11億元，為今年度新高，年增率恢復100%之上，累積營收也持續攀升，反映自中國移出轉往越南的產能調整良好，獲利可望維持第三季虧轉盈態勢繼續挺進。

族群內已有過高領頭羊股帶領，建漢目前在年線下，明年EPS推估有二元以上實力，本益比降至十五倍以下合理位置。

■大亞

台電電網強韌計畫最大受惠者，同時具有華新與華城的雙重利基。

明年本業及業外EPS合計推估2.2~2.5元間，目前本益比不到十倍，拉近與華新與華城的十倍本益比距離，但線型又較該二股低檔，且可轉換CB去年訂價在26.7元，近期量價加溫，極具想像空間。