每天來點微養生 啟動強效自癒力

【文．蔡武穆】

慢性疾病，包括三高、心血管疾病、癌症，都跟生活型態有關，統稱「生活型態病」，這些病症少部分起因於基因和遺傳，佔15%，其餘的85%跟身體內外的環境有關，而「體內環境」又占大多數。

檢查數字標準值 就是「健康」？

所謂的「體內環境」，就是人體與生俱來的「自癒力」，陳月卿認為，自癒力是體內最棒的醫生，給它需要的營養和休息，它就會把身體照顧得很好，不僅還給我們健康，還可以延緩老化。

看到現在的陳月卿，誰都不會想到三十年前的她是一個藥罐子，胃藥、止痛藥、感冒藥不離身，她說，這一切都要感謝先生罹癌，迫切喚醒對養生的需求，才有今日的健康體態。

陳月卿分享，先生四十二歲那年第一次做全身健康檢查，不料發現肝腫瘤，手術之後，五年內存活率不到15%，面對癌症可能再復發，她開始思考養生的問題，希望找到重拾健康的解藥。

過去，她曾有大大小小的病痛，健康檢查數據都在標準值內，醫生都說她很健康，不由得重新思考健康的定義，「難道器官沒有病變就叫健康？等到器官病變了，才來關心健康，還來得及嗎」？

調整飲食、睡眠 建構「微養生」

先生病情急迫，她把工作之餘的時間投入健康的研究，重新調整夫妻兩人的生活型態，減輕身體的負擔。三十年實做下來，不但丈夫癌症不再復發，自己有的大小病痛也不藥而癒。SARS期間曾因小感冒就診，才驚覺已有七年的時間沒使用過健保卡。

「健康的第一把鑰匙是飲食」，陳月卿說，先生喜歡大魚大肉，皮膚常有紅疹和疙瘩，都是身體急速排毒的現象，為了讓先生多攝取膳食纖維及植化素，她用蔬果、五穀、豆類、堅果等天然食材攪打成精力湯，一天一杯補充營養，方便身體吸收。

第二是調整睡眠，夫妻倆一個是學者、一個是記者，都是夜貓子，越夜越美麗，先生罹癌後，一律十點半上床就寢，睡前做些按摩及伸展運動，假日則去爬山，呼吸新鮮空氣，享受芬多精，舒緩情緒。

減少發炎 清除自由基

過程中，她告訴先生，「不要吃食品，要吃食物」，杜絕加工製品及煎炸烤的東西，減少肝臟的負擔，實踐下來，身體的確輕鬆很多，以前到中午就疲累了，現在可以保持一天的活力。

「生病老化都是身體發炎的結果，癌症就是極端的發炎」，所以從飲食開始，減少發炎、清除自由基，「人體有很強的自癒力，只要給它營養、水分和良好的循環，它就會幫你做工，改善身體健康」。

偶有出國，在外面無法喝精力湯，回國後發覺體力不如從前，就會趕緊補喝，因為知道健康的感覺是什麼，不敢稍有懈怠。就這樣，從飲食、睡眠一步一步建構「微養生」，感覺身體一天一天地改善，就有信心、有動力持續下去。

陳月卿說，養生是一個浩大的工程，不可能一下子就到達目標，所以她把養生拆解成簡單的習慣和方法，時時刻刻提醒自己，變成每日生活的好習慣。

「時時刻刻微養生」，一個星期練習一個養生的好習慣，熟練之後，再換另一個，如此疊加上去，就不會造成很大的負擔，時間久了，就會像量子力學一樣，看見很大的效果。

伸展拉筋 動動手腳 促進循環

三十年來，她每天微養生，已經變成生活的一部分。起床前，她會花五到十分鐘做起床操，先把掌心搓暖，按摩眼睛和臉部，然後用髖關節在床上走路，最後上下擺動腳踝，幫自己打血，並用腳趾做剪刀、石頭、布的動作，促進全身循環。

就寢前，約莫八點到九點，她會泡溫水澡，做一個小時的伸展拉筋、手掌開合運動，並且躺在床上按摩腹部，暖和身體，有助深層睡眠。

為何做腳趾運動？她說明，小腿是第二個心臟，血液循環不只動脈要好，靜脈也要好，腳踝是身體的最末端，容易被堵塞，造成循環障礙。腳趾更是胃經之末，早上七點到九點是胃經的時辰，動動腳趾可以活絡胃經，排除胃氣，有助營養消化。

另外，肚臍這一帶有很多器官，也是經絡行經之處，常按摩會減少很多疾病，尤其脾胃是後天之本，丹田(關元穴)絕對不能著涼，再往下的神闕穴、中極穴跟泌尿系統有關，常按摩可以防止頻尿。

持續漸進 建立新的好習慣

平常上班開會，老闆在台上講話，她會在底下悄悄地做手指經絡操，按摩掌心及手指，陳月卿說，每個手指尖都有穴道，如食指的商陽穴(肺經)可幫助消化、中指有中衝穴(心包經)提神醒腦、小指的少衝穴(心經)有益心臟等，手掌裡則有勞宮穴、少府穴，可以減緩疲勞、安定心神。

「練習最久的是坐姿，一練就是四年」，她分享，坐的時候，要用整個坐骨(不是尾骨)貼在椅子上，腰桿挺直，任督二脈打通，就不會駝背、不會累。別人都說，現在的她走路比以前更挺、更年輕。

另外，要養成隨時喝水的習慣，一天喝至少2000CC的水，促進新陳代謝。「喝水要小口小口的喝，養成習慣之後，久不喝就會口渴」。現代人工作忙碌，越不喝水，越不感到口渴，身體機能就會變差，尤其是六十歲以上的人，身體的水量已經比年輕人少，更要時常補充水分，她有兩個朋友，一個急性腎炎、一個中風，都是水喝太少的緣故。

「每天花幾分鐘疏通，就不會堵塞」，她說，不是要人改變壞習慣，而是建立新的好習慣，新的坐姿、新的喝水習慣、新的開肩習慣，鼓勵自己，做到了，就往下一個目標前進。

練習打坐 敏銳察覺身心狀態

身體健康也跟情緒有關，陳月卿有打坐的習慣，幫助她敏銳察覺身心狀態，一有負面情緒會馬上轉念，深知自己個性急，壓力來時強迫自己深呼吸，告訴自己，「急沒有用，不差那二秒鐘」。

退休後，她仍是一個忙碌之人，白天有很多的活動。每天晚上，她會把隔天要用的東西準備好，要做的事先在腦海想一遍，早上從容，一整天都從容，心情也會舒坦。她說，自己可以做得到，相信大家也可以。

最後，家庭是修養身心的地方，在與家人相處上，則用同理心來傾聽，陳月卿說，「要改變別人，先改變自己」，先生不喜歡她的某個習慣，她會特別警覺，「先生看見我改變，自己也會改變」，婚姻是最好的修道場，以身作則，對小孩的教育也會更完善。