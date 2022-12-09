0056成分股大搬風

【文‧洪寶山】

護盤基金尋求解套 找長期投資人接手

估計加權指數漲到萬五後，儘管國安基金操盤手已經表態不會在一月農曆春節封關前退場，但是老江湖心裡都清楚，這波就是拉給三大退休基金解套，讓國安基金順勢逢高退場的紅包行情。可是國安基金退場的消息一旦確定肯定會影響市場持股信心，怎麼辦呢？很簡單，找長期投資人來接盤！

說服長期投資人進場的最佳理由就是高殖利率的被動式收益，也就是定期定額存股，根據證交所統計至十月底，傳統存股台積電有5.7萬人、玉山金三萬人、兆豐金2.9萬人，以及中華電的1.1萬人，但元大高股息(0056)ETF的定期定額戶數高達12.7萬人，截至11月25日當周，元大高股息ETF規模來到1694億元，持有人數則達86.4萬人，超越鴻海、開發金，位居台股第四多，突顯越來越多投資人期盼投資股市能有穩定長期的現金股息回報。

這類投資人往往為熊市提供低檔承接買盤，跟憧憬「富貴險中求」的價差投資人相比，最大的不同就是，價格越跌越買、越買平均成本越低、心情保持樂觀開心，隨著時間度過經濟衰退期、重返經濟復甦期時，當初低位買的大量低成本籌碼，就可以收穫滿滿。

這也是近年台股繼引入外資進入法人時代後，另一個質變─長期投資人追求定期依市況調整投資持股，分散單一個股風險的高殖利率ETF，最明顯的改變體現在走勢往往符合傳統技術面的賣出訊號時，回頭看卻是撿便宜的低點，長久下來也降低了台股的波動率，少了暴漲暴跌的投機走勢。

0056新增26檔成分股 解封與PCB是贏家

元大高股息ETF研究團隊表示，0056除2008、2010這兩年的配息是累積至次年度發放外，2011年至2022年已連續十二年配息與填息紀錄。12月16日盤後生效的0056成分股調整，最大的不同是新增二十六檔成分股，涵蓋產業數目由九個增加到十五個，包含鴻海、日月光投控、奇鋐、貿聯-KY、可成、台光電、南電、景碩、臻鼎-KY、潤泰全、遠東新、台塑、南亞、興富發、大成鋼、台玻、裕民、慧洋-KY、永豐金、京城銀、中信金、元大金、旺宏、力成、瑞昱、同欣電等個股，以前的調整參考依據是「台股上市市值前一百五十大個股中，預測未來一年現金股息殖利率最高的前三十名投資成果」現在的差別只是從三十檔增加到五十檔。由上述的新增成分股來看，PCB是贏家，解封受益股也是看好的。

ETF屬於被動式基金，隨著追蹤的參考指數上漲時，會持續買進，這點跟保守性的投資人不敢追高是最大不同。加權指數從10月25日的12629低點上漲到12月1日的15152點，累積漲幅達+19.97%，當下面臨萬五攻防戰，從單日成交量來看，行情有熱度，但追高意願不強，單日量不熱絡，國安基金就不好出脫持股，所以得找生力軍來接盤才行，找外資可能行不通，因為大摩在暌違兩年後首度上調滬深股市的投資評等，人民幣轉升值，估計外資會因為動態清零的解封而回流恒生與滬深股市，在兩岸關係還沒解凍之前，大舉回流台股的機會不高，那就只好發行新募基金來接盤。

投信要發行新基金 12月中起吸金千億

根據統計自十二月中起，近一季投信發行的新基金，將自市場吸金至少一千億元，12月19日由柏瑞ESG減碳全球股票基金打頭陣，是首檔接軌巴黎協定目標的基金，掌握五大減碳主題商機，包括能源效率、數位轉型、低碳運輸、生產效率和替代能源，除布局自身生產過程中減少碳足跡的企業，還進一步投資產品或服務能幫助客戶減少碳排的公司。

1月3日野村投信攜手全球知名的威靈頓資產管理，推出野村環球時機多重資產基金，由「次世代多重主題股票」搭配以墜落天使債為主的非投資等級債與投資等級公司債，採取獨創投資策略，組成「股債三拼」投資組合。1月9日中國信託募集ESG金融收益多重資產基金，ESG金融概念資產不低於基金淨值的70%。