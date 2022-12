林恒斌轉戰自行車業 期許E-bike再造台灣護國神山

【文.林筠騏】

其中表現亮眼的則是電動自行車(E-bike),2021年出口值為13.15億美元,較前年成長33.31%,根據工研院預估,E-bike全球出口將在2025年超過傳統自行車,產生「黃金交叉」。以最新數據來看,今(2022)年一到九月E-bike出口值就已經達到11.38億美元,超越傳統自行車的9.86億美元,對E-bike的未來動能,愛地雅(8933)總經理林恒斌充滿期待。

內部優化重整 疫情催化需求 三年內轉虧為盈

E-bike近年成為台廠兵家必爭之地,也是轉型首要之務,對自行車產業來說,都列為未來重要的營運動能,布局E-bike多年的愛地雅也受惠於此成長趨勢。

林恒斌從電子業轉戰自行車產業,即交出漂亮成績單,讓愛地雅轉虧為盈,2022年前三季累計EPS更達到1.08元,林恒斌表示這是董事會聘用他的首要目標,他也不負使命完成任務。

財務背景出身的林恒斌讓愛地雅在短短三年內轉虧為盈,從外部環境來看,疫情引爆大需求,市場轉為賣方市場,以及貨幣貶值是兩大因素。而在內部措施調整得宜,更強化了財務體質。包括重新審核並建立客戶信用審查制度,落實客戶應收帳款的管理;以產業上市龍頭公司的各項財務指標為標竿,逐項深入挖掘分析落後原因並採取相應改正措施;調整接單政策及作業流程,加大加深財務部的參與管理,細分出各車種分析不同規格的毛利,並按產能訂出各車種應有的最低標準毛利,調整報價,作出最好的營收組合。

破壞創新者持續加入 全球E-bike成長黃金交叉不遠

除此之外,生產線的優化也提升效率,例如車架生產部門導入機器人生產,提升質量,落實品管制度;提升運營中的各項資料數位化程度,跨部門資訊可以即時更新及串聯,建立跨部門跨廠區的「標準作業小組」簡化作業流程,提升作業效率。而在管理層面,盤點自己的能量與同業、異業合作補強自己的短板;明確各部門的職能及實施績效指標管理;建立員工提案改善計劃的獎勵機制等。

林恒斌2020年加入愛地雅,他表示,「才投入一個陌生的產業就遇到疫情爆發,當時真的很害怕,心想慘了,哪知道這產業會因為社交距離跟重視健康需求大增而受惠。非常感謝張董事長及董事會給我機會加入這個產業。到現在快三年了,我還是很興奮,可以加入到一個趨勢向上的產業以及這麼棒的團隊一起工作。」

為盡快熟悉產業,林恒斌勤做功課,「我讀了很多產業報告,看到了E-bike需求其實在疫情前就有穩定的成長,疫情爆發後加速催化需求。原本全球產業報告預測傳統車出口值相較E-bike在2025年呈現黃金交叉,但依今年一至九月台灣的自行車出口統計數據看起來,全球E-bike的成長黃金交叉會比我們想像的更快來臨。」

最令林恒斌興奮的是,看到市場出現很多類似汽車產業Tesla式破壞創新者持續進入市場,從外觀設計、科技運用、客戶定位、行銷方式等都非常大不同於原自行車業者,「愛地雅在四、五年前就在張董事長的堅持下開始與國內某電動機車創新業者進行E-bike共同設計開發,磕磕碰碰的過程中,員工開始積累與這些來自消費性電子產品或汽機車不同產業玩家的磨合經驗,及學習更精細的生產管理技術。透過這些年與不同產業客戶互動的積累,了解他們的語言、思考、節奏跟需求,提供他們客製化的服務,累積出愛地雅現在的優勢。」

升級科技產品 看好自行車未來五年趨勢向上

林恒斌進一步闡述,「最有趣的是愛地雅除了提供車輛生產製造的客製化服務外,還『被迫』提供給這些新創客戶各個市場分析、價格定位、各國安全法規驗證要求,甚或各國稅制等增值軟性服務,真的可以說是整體解決方案。」林恒斌認為這就是愛地雅的最大優勢所在,願意「認真傾聽及溝通」客戶的需求並能夠「快速」提出「最佳解決方案」,幫助客戶加大市場競爭力,「就如我們的車架設計部門可以在最大程度的保留客戶設計的DNA下,又能夠達到客戶要求的目標成本,這些在過去長時間的能量積累都是我們能夠爭取到新E-bike 訂單重要關鍵。」

展望未來,林恒斌肯定地說:「五年後自行車產業還是處在上升階段,特別是E-bike。」

由於E-bike的需求持續上升,自行車產業已經由傳統產品轉型升級成科技產品,需要置入更多的科技及物聯網運用,簡而言之,未來的E-bike就是裝了兩個輪子的智能手機(smart phone on wheels),需要傳產及資通訊、電機的三群人才結合在一起,才能在這場熱鬧的嘉年華會佔得一席之地。

全球自行車最強聚落 台灣機會大於困境

而台灣在資通訊電子、電機產品本來就有著強大的產業鏈及技術,人才及技術不虞匱乏,再加上台灣又是全球自行車最完整、最成熟、最優秀的聚落,以市佔近五成的電控系統龍頭Bosch在2021年將亞太總部從蘇州移到台中,曾說過一段話來驗證:

「We need the Taiwanese bike industry……Taiwan is still the hub of global bicycle manufacturing.」這段話道盡台灣自行車產業實力所在。

再從「天時」來看,歐美各國政府重視氣候變遷,節能減碳成為熱門話題,大力度的推出各項購置E-bike補貼及廣鋪自行車專用車道,許多原來不是自行車產業的E-bike獨角獸玩家紛紛加入戰局把市場作大:台灣台中、彰化是全球自行車最完整、最成熟、最優秀的聚落,佔有「地利」。資通訊跟傳統產業一定要強強聯手,就有「人和」。在天時、地利、人和都具備的情況下,林恒斌看到的是機會大於困境。

強強聯手 促資通訊與傳產異業合作

林恒斌更一手促成資通訊跟傳統產業異業合作,日前與智能旅遊新創公司莫比遊及雄獅旅遊合作推出「兩鐵旅遊列車」,由愛地雅提供完整一條龍的車架設計及組車服務,採用宏碁集團旗下聯永基為電控系統開發商,提供一站式的三電(電池、電控、電機)整合開發與解決方案,強調系統的原生性與一體性,更在軟體整合上提供可以調整參數的App。這就是強強聯手讓民眾享受騎乘E-Bike順暢與便利的最佳實踐。

林恒斌期待地說:「說不定自行車產業會因為『電動化』成為台灣的第二座護國神山,如同過去手機產業,中國的白牌手機百花齊放的加入戰局,於是出現了如聯發科這種台灣之光,我真心期待也相信很快就能看到自行車業界的小聯發科。」