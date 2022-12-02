價值投資存股心法 賺股利又賺價差

【文．蔡武穆】

「左手賺股利、右手賺價差」，近二年，他賺最多的是開發金，2020年三月股災，他以8~9元逢低買超過一百張，今年最高漲到20元，陸續賣出，足足賺一倍的價差。

股海老牛說，股市有漲跌循環，去年高檔過熱，今年急跌修正，目前在14600點上下震盪，已經到了低檔整理期，月、季線呈現黃金交叉，預估指數會緩步回升，目前是可以進場布局的時候。

*「抱緊處理」存股心法四字訣

他的操作是以基本面為主、技術面為輔，「股市多頭時，多一點基本面，空頭時，多一點技術面」，今年以來，股市震盪劇烈，市場較為悲觀，就多點技術面操作。

技術面以月線、季線為參考指標，季線俗稱生命線，是多空的分野，股價跌破季線，上面都是壓力，操作會比較保守。十月以前大盤一路下跌，八月一度站上季線，後來因美國升息再度下挫，直到十一月初股價站上月線才真的止跌。

美股已站上半年線、年線，台股則是站上季線，挑戰半年線，比較有膽量的人會在指數站穩月線時進場，如果信心不夠，指數站上季線進場也不遲，他自己是在十一月初指數站穩月線進場，目前已經投入一百萬元。

常常看到很多人抱不住股票，很大原因是對自己持股沒有信心，因此，他整理出「抱緊處理」四步驟的存股心法，幫助大家在價值投資路上走得安穩。

抱：挑到一間好公司抱著，從盈餘、股利、現金流、成長率等角度分析，找出被低估的績優股就要好好抱住它。

緊：好的價格，才能抱得緊，要分辨價值股、成長股，或是價值成長股，在足夠的安全邊際下買在相對低點。

處：股市上下震盪時，能處變不驚，不敗在情緒，了解投資的風險，並擁抱風險。

理：就是理智，建構專屬投資組合，順勢加碼或減碼，創造打敗大盤的報酬率。

*三面向拆解財報

財報的基本面，他會觀察毛利率、營業利益、淨利率、自由現金流、股利政策等，以過去、現在、未來三個面向來拆解。

先觀察過去的營運、獲利表現是否穩定、股利是否連續發放，再觀察現在營運表現如何，例如，十一月份，前三季財報都已公布，可觀察公司獲利是否持續成長，如果有，那麼明年股利發放就不用太擔心。

最後參考業界法人對個股的評價，預測未來的成長性。以半導體來說，今年產能過剩，明年還是會有庫存調整的狀況，預計2024年才會回到正常的成長區間。

根據他的觀察，自由現金流與股價有高度正相關，例如，面板股友達、群創，前幾年EPS不錯，但是資本支出大，自由現金流不理想，股價就不容易衝高，反觀有些公司EPS沒有很高，但是股價從五、六十元衝到一百元，就是因為自由現金流很高的緣故。

老牛將自己手中的持股分為步步高升股、金身不壞股、穩健價值股、落難龍頭股。

*成長型 本益比左下到右上擴張

步步高升股，就是價值成長股，是他的操作強項，通常會看公司近五年營收獲利的狀況，對比今年的營運，並且以本益比及殖利率推算出公司未來成長性。

以上游晶圓原料廠崇越(5434)為例，這幾年台積電、力積電、世界先進等大幅擴廠，崇越營收獲利跟著提升，今年第三季營收已創下連七季新高，前三季EPS 13.5元，法人預估今年有賺17.5元的實力，過去盈餘配發率七成，預估今年股利可發到12元，以目前股價推算，殖利率7%左右，超越前幾年的5%。

接下來，用「本益比河流圖」看過去營運狀況，只要是穩健成長型的公司，河流圖就會呈現「左下到右上擴張」的型態。而近十年左右，崇越本益比多落在八至十二倍區間，也就是說本益比來到八倍就有機會反彈，對照目前本益比9.68倍來說，就是成長型的好公司。

金身不壞股，就是金融股，老牛認為，雖然今年升息，股匯市震盪，加上防疫保單理賠近一千五百億元，影響金控公司獲利表現，但金控公司是大到不能倒的產業，對他來說，是可以長期投資的類股。

*兩策略操作金融股

十月初，十四家金控股中有六家股價跌破十年線，包括富邦、國泰、中信、台新、玉山、新光，十月中旬股匯市回穩，染疫人數已大幅下降，利空出盡，他買進國泰金、富邦金及證券股元大金，目前僅剩國泰金和新光金股價還在十年線以下。

他分享，投資金融股有兩個策略，一個作價差、一個賺股利，國泰金、富邦金適合作價差，獲利20%就會賣出，玉山金、合庫是銀行股，防禦性較強，適合長期持有賺股利。

落難龍頭股，像是台塑四寶(台塑、南亞、台化、台塑化)、電信股(中華電、台灣大哥大、遠傳)目前都跌破十年線，電子股部分，他看好廣達和華碩，以華碩來說，歷年每股賺二十幾元，相當穩健，跌到十年線281元是相當好的買點。

穩健價值股，像是做網路軟硬體整合及維修的敦陽科(2480)，每年殖利率6%~7%左右，還有根基(2546)，國內前十大營造商，承接捷運、南門市場改建、南科等政府相關工程，殖利率平均7%，食品股的大成、卜蜂為上游雞肉材料商，有訂價的能力，也可以參考。

*獲利成長股適時調節

股海老牛目前持股大概十五檔，最多二十檔。金身不壞股、獲利穩健股大概佔七檔，買進了就不會再理它，剩下七、八檔的獲利成長股就是中長期投資，一到二年就會換股調節一次。

他認為，這兩年股市震盪劇烈，是考驗投資人對公司的了解程度及持股信心，比方說，上半年台積電跌將近30%，很多人擔心漲不回來，事實上，若以未來的表現來衡量股價，就不會想賣股，即便是股價腰斬，只要股利穩定發放，可以把股利再投入，逢低買進。

股海老牛幾乎沒在買ETF，他說自己對公司有熟悉度，並且耐得住震盪，目前只操作個股，但是他所篩出來的個股，不少是和0056 ETF的成分股重疊，如超豐、京元電、英業達等，過去殖利率都在6%以上，只是個股操作風險相對大。

*耐不住震盪選高股息ETF

他建議耐不住震盪的朋友可以挑選高股息ETF，如00731、00701、00713、00878、00730，這幾檔今年股價表現優於大盤，有抗震效果，會比較安心。

對於存股族，他有三點建議，一、越跌越買，最好的方式是設定一個區間進場，如跌5%買一次，就能掌握大波段行情。第二要看懂趨勢，月、季線向下死亡交叉，上面都是賣壓，一定要放緩加碼腳步，甚至考慮減碼。第三，留意個股獲利狀況，獲利逐年下滑會影響股利和股價，存股變存骨，不可不慎。