美國通膨放緩 美元獨強時代結束？

【文‧理周教育學苑．方鈞】

A:近期美元指數回落，讓非美貨幣得以喘息，未來美元是否再振雄風，我們大致可以從幾個面向來做討論：

美國CPI狀況：美聯儲升息最大目的是降通膨，十月份美國CPI年增率7.76%，低於市場預期，且連降四個月以來，首次低於8%，這也讓市場預期美聯儲升息將會減緩，就目前來看，確實有機會減緩升息，但要停止升息，光是這樣的通膨下降程度，還言之過早，只要美國通膨持續，美元獨強時代尚未結束。

美國經濟復甦與避險：通膨下降，反過來說即是美國經濟危機得到緩解，綜觀國際市場，歐洲有能源危機，亞洲中國疫情、房產風波，世界各國都有各自問題需要解決，短期內要找到一個強勢貨幣替代美元機率不大，因此，如果美國經濟率先好轉，對於美元強勢依然有幫助。

歐洲經濟狀況：美元指數是由美元相對其他六個貨幣組成，其中占比最大的是歐元，因此，如果歐洲能源危機未解除，政府對於升息呈現保守態度，那麼美元雖然升息減緩變弱，但歐元更弱，美元指數要再下跌有其限度。

因此，整體來看，美元短線漲多回檔，後續震盪整理後，還有機會向上，技術分析來看，美元指數關鍵支撐區在104.5附近，只要這邊不跌破，短期應該會在104.5~109區間震盪。

持有美元的投資人，由於美元利息還是高於台幣許多，對於賺現金流來說是一個不錯選項，想要入手美元的投資人，31附近可以開始分批買入，投資美元後續彈性空間大，除了可獲取較高利息外，即便匯差被套牢，也還可以轉投資其他商品，進可攻退可守，投資人放心持有無須過於擔心。