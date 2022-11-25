軋空及軋空手行情 法人也被逼著出手！

【文．高適】

歐股強勢反彈 跌破市場眼鏡

但近期歐股表現並未因不被基金市場的資金青睞而相形失色，德股、法股指數均已站上年線，收復自近一年來高點拉回的近60％跌點，反彈力度更甚獲得資金青睞的美股標普五百、那斯達克指數(收復自近一年來高點拉回的跌點不及40％)，跌破不少人眼鏡。

探究歐股鹹魚翻生背後原因，主要還是先前市場一面倒的對歐洲通膨及經濟悲觀預期，導致放空歐股成為過度擁擠交易，偏偏遇上10月歐洲天氣意外回暖，天然氣需求大減，缺氣危機解除，整個扭轉市場預期，形成歐股強勢的軋空及軋空手。

根據德國的歐洲經濟研究中心(ZEW)最新調查，11月投資者對歐元區通膨預期指數由前一月負35.8降至52.2，創2008年金融海嘯以來新低；11月的經濟景氣指數也由前一月的負59.7回升至38.7，優於市場預期的負50。隨後公布的德國10月生產者物價指數(PPI)，則更加強化市場對通膨觸頂的預期。德國10月PPI月減4.2％，優於市場預期的正0.9％，並創史上最大跌幅，主因就是電力及天然氣價格分別下跌16.9％及9％。

PPI又是消費者物價指數(CPI)的領先指標，因此歐央官員暨法國央行總裁戴加祐已表示歐洲通膨應該會在明年上半年觸頂，同時預期歐央12月可能升息至2％左右的正常化範圍，暗示升息幅度將從原先暴力升息的三碼降為二碼，有望與美國聯準會同步放緩貨幣緊縮力度，符合目前金融市場正在反映貨幣政策轉向的預期。

害怕績效落後沒頭路 基金經理人先加碼再說

軋空及軋空手行情並非歐股獨有，10月開始反彈的美股近期也出現相同的情況。在高盛給客戶報告中就提及，近期資金追買美股背後並不是因為害怕錯過上漲機會(FOMO, fear of missing out)，而是害怕年底投資組合績效落後大盤被迫加碼(FOMU, fear of materially underperforming)。畢竟快年底了，低持股的基金經理人遇到此波又急又大的反彈，萬一錯過就會拖累年底基金排名影響飯碗，滿手現金的經理人不得不買。

摩根大通數據顯示，避險基金在11月10日至11月15日的四個交易日，空頭回補總額就達到2021年1月以來的新高。另資金為了追趕落後績效，似乎也積極採用期權的槓桿交易，帶動11月美股期權交易量有望創下彭博有紀錄以來新高。

11月大幅反彈的台積電及加權指數，會不會造成台股基金經理人同樣出現FOMU的情緒，進而擴大12月投信傳統的作帳行情？這個趨勢值得投資人多加觀察，因為近期操作相對積極的台股基金，近一月報酬率已近20％，相較操作保守基金報酬多了二倍以上，將會對排名落後的經理人或基金公司帶來壓力。

※精彩全文，詳見《理財周刊》1161期，2022.11.25出刊。