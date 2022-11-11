美元多頭行情降溫 靜待美國10月CPI結果
【文／理周教育學苑．方鈞】
A:隨著連續四次升息三碼，市場預期美聯儲對於升息將有放緩跡象，美元指數漲多拉回，就目前市場來看，升息幾碼是通膨反映的結果，只有通膨受到控制，美元多頭行情才會正式結束。
依據近期美國通膨數據CPI表現，大約都在8.2附近，雖然沒有再攀升，但也沒有顯著下降，因此，美聯儲減緩升息還言之過早，試想，如果加大力度升息，但通膨依然下不來，這時候美聯儲威信將會受到更大挑戰，以不變應萬變確實對整體來說殺傷力較小。
美元稍作休息，也給其他貨幣一個喘息機會，特別是十月歐洲升息三碼，也是導致美元指數回落原因之一，美元能否再次拿回主導權，十一月十日發布美國CPI數據尤為關鍵。
美國CPI數據又可再細分為消費者物價指數(CPI)與核心消費者物價指數(SA)，後者是將CPI扣除掉對價格較敏感的能源與食物得到的結果，從圖中可以明顯看出，雖然CPI有略為下降，但SA卻是增長，這也代表通膨問題比想像中更嚴重，如果連CPI下降幅度都有限，那SA就更不用說了。
如果十月份美國CPI表現與近期差異不大，則美元還有機會回落，整體來看，美元漲多回檔屬於正常現象，只要通膨尚未緩解，美元多頭尚未結束。短期來看，美元指數較大支撐價格約在106到105.3區間，目前回檔還未落底，如果想要布局美元，還須耐心等待。
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