棄外交官高薪參選議員 劉仕傑擁駐外經歷「有信心讓台北更好」

【文．蔡佩芯 攝影．倪韡秦】

從政初衷 要「讓台灣更好」

劉仕傑提到，他既不是政二代也非富二代，出身勞工家庭，讓他更能了解基層的辛苦。事實上，這是劉仕傑第二次參選議員，從小即對政治展現濃厚興趣，出社會後考上外交官，主要職務是將台灣推向國際，還有接待來訪的外國賓客。從這些日常工作當中，劉仕傑不斷地問自己一個問題：「如果有機會的話，我能怎麼做讓台灣這塊土地更好？」一個看似簡單，實際上卻不簡單的問題，成了他從政的初衷。

二度參選議員，劉仕傑辭去外交官的工作、全力衝刺，一開始家人並不支持。他表示，一般人或許很難理解，他為了從政放棄原本一個月十幾、二十萬的薪資，而且今年已四十二歲的他，要在中年轉這麼大一個彎，需要很大的勇氣。但劉仕傑深思過後，意識到自己很喜歡幫助別人，「我不想讓年老以後的我後悔」，盼倚靠自己的專業做點改變。

盼實現「居住正義」 解決「雙語教育」轉型困境

參選士林北投區，劉仕傑提出五大政見，包含雙語教育、交通安全、運動樂活、居住正義、親子友善。其中最想解決的兩大問題，分別是「居住正義」以及「雙語教育」。根據內政部房價所得比資料顯示，台北指數高達15.79倍，意指「每個家庭要不吃不喝15.79年才買得起房屋」，除了是台灣之最，更高於美國紐約、英國倫敦等國際大都會。

劉仕傑表示，「居住正義」是時代力量長期的核心訴求，也是地方選舉的共同政見主張，他期待當選後能解決租屋黑市、加強社會住宅的推動。劉仕傑分享，10月8日競選總部開幕，收到不少祝福，其中有一箱「台北市不動產開發商業同業公會」致贈市價估約三萬元茶葉，現任理事長全陽建設、陽信商銀董事長陳勝宏曾公開反對囤房稅，劉仕傑認為與自身立場不符，「我並沒有反商」，但因為課徵囤房稅是他對於居住正義的堅持，因而將茶葉全數退回。

而台北市政府年初公布「台北市雙語教育白皮書」，目標在2026年以前，將台北市所有公立國中小全數轉型為雙語學校。劉仕傑實際走入校園，訪問十幾位校長，深入了解雙語教育轉型遇到的困境，透徹分析教學現場，因此能針對各種情境提出不同角度的因應作為。

外交官資歷成為政治工作的養分

近幾年來，在大環境的加溫下，台灣的國際聲量漸長，越來越多國際媒體在台駐點，多國政要陸續來台交流，引起眾多關注。劉仕傑認為，台北作為首都，更應該把握機會被看見。對他而言，當年在外交部的訓練、駐外的生活經驗，都成為政治工作的養分，「在國外看到的東西，能不能應用在台北？」劉仕傑將所學化為所用，盼能有所發揮。