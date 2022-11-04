「王者」心法 掌握大波段行情

【文．蔡武穆】

2005年，李澤澄把一半的資金押在股王宏達電，從300多元抱到1065元，讓他從股市翻身，2020年再次操作股王大立光，從910元抱到5000元賣出，翻了快六倍。2021年他操作航海王長榮，從30元抱到180元出場，同樣賺到一個大波段獲利出場。

分析他的操作心法有二：一、從總經看多空，二、鎖定股王買進。

掌握大波段 總經面先於技術面

李澤澄大學時就進入股市，當時以本益比操作股票，融資槓桿慘賠數百萬，退伍後進到法人圈操盤，學習基本面及總經思維，他認為，總經面應優先於技術面，才能以宏觀視野，掌握大波段行情。

「買賣股票最主要是看總經，而不是現在行情有多少」，今年第一季，他以總經判斷景氣反轉，用融資買0050反1 ETF及那斯達克反1 ETF，抱一個長波段，報酬率47%。

法人看的是景氣的枯榮，舉例來說，2020年二月疫情爆發，股市急殺，三月中旬反彈，市場需求刺激，航運股、電子股、鋼鐵股大漲，走了一年半多頭行情，到去年第四季由盛轉衰，今年美國強力升息，美元強漲，外資狂賣台股，基本面再好都會跌，到目前都還沒穩定。

散戶習慣以技術面抓強勢股，股票換來換去，法人的操盤邏輯跟散戶不同，是以基本面作為買賣依據，只要基本面沒有逆轉，就會長期持有或加碼。

買最好的公司 震盪時不怕被洗掉

台股跟著美股走，在券商操盤，會花很多時間研究美國總經，像是美國房地產、PMI、失業率、利率、美元、公債等數據，例如，美元強勢，外資一定賣台股，外資還沒回流之前，台股都還是空頭趨勢。

看基本面也不能只看台灣的基本面，要看美國的基本面，美國半導體好，台灣半導體、IC設計就會好，相反的，美國半導體股票做頭，台積電、聯電、聯發科股價就會下修，同樣的，研究記憶體的南亞科，就不能不看美光。

李澤澄喜歡買高價股，他以消費為例，如果經濟許可，我們會買比較好的車、住有品質的飯店，為何買股票總是買品質不好的低價股？

他反問，股票漲多拉回，台積電、聯電、世界先進，哪個抱得住？買最好的公司，來回震盪時，就不容易被市場洗掉。如果第一線的公司都漲不起來，那二、三線的公司會表現更差。

景氣落底 同產業買最高價

股王就是「最高價」的那一檔股票，去年股王是矽力*-KY，現在股王是大立光，同一個產業就買最高價的公司，如工具機產業就買亞德客-KY、塑化股就買台塑集團。投資朋友只要在景氣落底時，找出最高價的股票進場，持股有信心，更不會踩到雷。

「股價脫離成本三成以上，我就不會賣股」，他說明，股價震盪是技術分析者的心魔，大立光在幾年間技術面轉弱好幾次，從產業面、基本面來分析，蘋果手機規格越來越高，以大立光的產業地位，鏡頭很難被砍價，讓他有信心持續抱股，相對的二、三線的鏡頭廠產能小，就有被砍價的疑慮，股價就會急速下修，就不是他考慮的標的。

很多人認為龍頭股很牛，股價漲不太動，不若中小型股活潑，事實上，龍頭股漲勢才兇猛，去年台積電從200多元漲到688元，矽力*-KY從500元漲到5000元，這些龍頭股空頭回檔，配息不錯，多頭漲回來，很快就會到高峰，若是二、三線廠商，可能財務有問題，或股價不再起來。

「大立光股價1845元，一張就要184萬元，怎麼買得起？」事實上，金管會已開放盤中零股交易，每三分鐘撮合一次，小資族或新手可以定期定額或以零股交易，享受景氣回春的漲幅。

資金靈活配置 核心持股＋衛星持股

有了高價股，還想做中小型股的朋友，李澤澄建議，可利用資金配置，核心持股以王者企業，大約占五至六成，衛星持股以中小型熱門股約四至五成，靈活配置。

在股市教學多年，李澤澄認為，散戶最大的弊病，一是沒耐心，二是喜歡買低價或漲不動的股票，散戶資金小，高價股一漲跌，就是半個月的薪水，會受不了，卻忽略低價股風險大，更不容易累積財富。

以存股標的金融股來說，國泰金股價在30~60元區間震盪，中信金在20元上下，股價漲不動，殖利率可能5%~6%，要存幾百張、幾千張才有不錯的配息收入，說實在的，這些有實力買幾百張、幾千張金融股的存股達人，早就財富自由了，配息對他來說，只是錦上添花，小資族得要一張一張慢慢存，可能數十年才能達到夢想中的財富自由。

四個建議 讓你股海賺長久

反觀0050 ETF從20幾元漲到150元，現在回檔到99元，若是在多頭行情還會再漲，99元這價格可能以後看不到，台積電一度漲到688元，就算目前跌到300多元，想要再看到150元的價格不太可能，「王者企業」在多頭行情還會再創高，就是它最大的優勢，可在其中賺取波段財。

最後，對於想要在股市長久獲利並成為操盤手的朋友，李澤澄有四點建議，一、多吸收金融知識，不只看台股，還要觀察國際股市資訊，二、不要只作多，要學會作空，三、過往交易經驗記錄下來，檢討成功及失敗的原因，同樣的錯誤不犯三次，四、多創造主動收入，買進優質的股王，才能迅速穩定獲利。