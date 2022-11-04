IP股與壽險股苦盡甘來

【文．高適】

葉倫發聲 改變市場的債市空頭想法

美國財政部長葉倫10月底表示，英國的例子凸顯高通膨及國債水準增加，可能削弱市場對美國公債的需求。當前大環境「危險而動盪」，在英國公債市場發生劇烈震盪後，正在推動跨部會合作，並已採取措施支撐美國公債市場流動性。美國20年期公債一直有流動性較差的問題，回購流動性較差的公債是其他很多政府不時會做的事，但不認為這將成為財政部主要干預工具，也還沒有就此作出任何決定。相關言論，被市場視為暗示將購債的關鍵訊號。

在此同時，美國投行已開始轉向看多美債，摩根士丹利認為美國公債過去一年的歷史性熊市，最近已進入殖利率足以補償風險的區間，價格跌到足夠便宜的水準，投資人可見機進場。美國銀行則認為今年來美國10年期公債價格大虧23％，預估將連續兩年虧損。上次出現美債連虧兩年是在1958至1959年，美債歷史上從未連續三年賠錢。另目前債市也出現轉彎跡象，英國、澳洲及加拿大央行的貨幣政策都開始調整。

歐央不玩了 率先釋出貨幣政策鷹轉鴿訊號

尤其加拿大央行10月底意外放緩升息力度，僅升息二碼，低於市場預期的三碼，主因加拿大經濟正處在衰退邊緣，表示已接近結束升息周期時刻。隨後的歐央也出現「鷹轉鴿」的訊號，10月會議修改利率前瞻指引，由原先「未來數次會議」將繼續升息，修改成「預料會進一步升息」，被市場視為代表緊縮循環已有巨大進展，終點利率可能低於原先預期，市場預期的歐央終點利率因此從原預估的3％下調至2.6％。

摩根大通預估全球央行的暴力升息接近尾聲，聯準會可能會在12月升息二碼，明年第一季再升息一碼後暫停升息，終點利率在5％之前踩下煞車。摩根士丹利及高盛也同樣認為聯準會暴力升息近尾聲。

道瓊指數10月強彈14％ 復甦交易成市場新主軸

聯準會貨幣緊縮終點將至的預期，成為激勵美股10月反彈的重要利多，各指數中以道瓊指數反應最為激烈。道瓊指數在9月30日收在今年最低點後，10月大漲近14％，創1976年1月以來最佳單月表現，並領先站上月、季、半年線三條均線。之所以能夠大漲，主因近期財報頻頻爆雷的科技股在成份股比重低，能源及工業等價值股比重高，加上指數計算方式採股價加權。其中，開拓重工10月漲幅近32％，漢威聯合、雪佛龍、旅行家及摩根大通等成分股漲幅也超過20％，都是推升道瓊指數大漲的重要功臣。

由於工業股開拓重工及漢威聯合及能源股雪佛龍的營運與景氣循環息息相關，開拓重工又素有全球景氣金絲雀之稱，股價強彈除了反映第三季財報優異外，也可能隱含市場已從先前的景氣衰退交易，朝向復甦交易轉換，反映的是聯準會貨幣政策調整有助降低經濟衝擊的預期。

※精彩全文，詳見《理財周刊》1158期，2022.11.04出刊。