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台股落底？大約在冬季！

聯合新聞網／ 理財周刊

【文．洪寶山】

台股三十五年來慣性 不會連跌四季

但這次半導體庫存修正引發的跌勢，從今年的1月5日18619高點起跌，截至10月31日為止，累積-28.92%跌幅，已經確定累積連續三根長黑Ｋ，如果第四季繼續收跌，就打破台股三十五年來的慣性。十月下跌-4743.83點，-3.54%，十二月底收盤要站上13424.6點才止跌，從10月19~31日共九個交易日收盤價低於萬三，顯示市場信心有待恢復。

第三季美國科技股財報頻傳利空，在10/24~28的一周裡，稱霸美股多年的FAANMG戰況慘烈，市值合計蒸發超3500億美元，而過去一年中，FAANMG的市值合計蒸發超過三兆美元，年增率下滑35%，其中，Google、亞馬遜、Meta、微軟市值分別下滑33%、38%、71%和29%，即便是10月28日大漲7.56%的蘋果，今年以來市值也下滑了近12%。

回頭看台積電市值從去年的15.9472兆元下跌到今年10月25日的9.62018兆元，年增率跌幅達-39.67%，跟FAANMG差不多，顯示台積電的下跌跟大環境有關，並沒有跌得特別多。

縮減資本支出不手軟 半導體業真慘

大環境有多慘？英特爾首席執行官Pat Gelsinger悲觀預測：「美國的高通膨，受高能源成本和俄烏戰爭困擾的歐洲經濟，以及亞幣貶值與中國動態清零，意味著明年將繼續遭遇嚴重逆風。」英特爾下調了全年業績指引，計畫在2023年削減30億美元成本，從2025年起每年削減80~100億美元成本。英特爾正在著手裁員並考慮進行一些資產剝離，以應對未來經濟狀況。

Meta淨利潤同比暴降52%，微軟營收增速降至五年最低，Windows操作系統的銷售額下降了15%，預計下一季將下降30%以上，雲計算業務Azure估計下一季年增率下滑5%。

Alphabet表示，YouTube廣告銷售額年增率首次下降，Google成長速度跌回2013年最低水準。亞馬遜第三季銷售遜於預期，第四季展望比華爾街的預期低了150億美元，亞馬遜已經開始轉租數百萬平方英尺的倉庫空間，並暫停了部分團隊的招聘。

三星第三季淨利潤下降23.6%，並預測智慧型手機市場可能會在明年繼續承受壓力。德州儀器投資者關係主管Dave Pahl表示，受到經濟放緩的嚴重影響，工業市場的疲軟將繼續擴大。

半導體界吹起縮減資本支出風，台積電減少40億美元、SK海力士減少十兆韓元、美光減少約35億美元、日月光減少二億美元、力積電減少6.5億美元、聯電減少六億美元、旺宏減少54億元台幣、力成減少70億台幣、南亞科減少64億元台幣，十大廠合計約減少六千億元台幣。

感覺上從現在開始到明年第二季，科技界的景氣似乎是一季比一季冷，但股價下跌的速度開始變慢，甚至有利空疲乏的跡象。例如10月31日的美元指數大漲0.81%，但隔天的加權指數開低走高，顯示低接買盤逐漸進場。又例如10月28日立積被外資降評，但11月1日拉漲停板，站上二十日均線壓力，利空反漲。類似的情境也發生在公司對第四季景氣提出警語的聯發科與瑞昱，也是利空不跌站上二十日均線壓力。

美股迎期中選舉強彈 台股吹跟漲風

外資圈認為在宏觀經濟吹逆風之際，仍有個別公司憑藉著自身的優勢，前景優於預期，逆勢調高目標價，喊出「最壞的情況已過」翻多，說穿了還不是打算複製道瓊指數在11月8日的期中選舉之前拉出一波4315點的選舉造勢行情。

因此，剩下不到一個月時間就要舉行九合一選舉的台股，估計在護盤機制在場內護駕保航的情況下，順勢拉出一波選前造勢行情，也有利於三大退休基金縮小今年投資台股帳面虧損6165億元。

最後剩下受困於動態清零的鴻海，與美中台地緣政治角力的台積電還沒轉強站穩二十日均線，幕後控盤手可能先用其他股票把人氣熱絡起來後，再讓這兩檔市值上兆的權值股面對重要技術面壓力關卡時表態，可預期接下來的台股將越來越有看頭。

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