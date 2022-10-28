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台灣一起夢想公益協會 微型社福的支持者

聯合新聞網／ 理財周刊

【文．戴衣薰】

用科技商業思維做公益

Alin在創辦GOMAJI(夠麻吉股份有限公司)前，原本要將一筆前次創業賺到的部分資金，捐給某知名基金會。捐款前，謹慎的Alin想先進基金會「臥底」一下，看看他們是否真的在做事。不料，投出的履歷石沉大海。因無法展開公益生涯而懊惱的Alin，只好回到自己的專業領域─電腦程式工程師，將原本要捐給基金會的錢，投資在網路團購事業，於2012年創辦了GOMAJI並寫下創辦初衷「做最大，累積正向影響力，幫助更多人」。乘著網路普及與智慧型手機的浪潮，GOMAJI成長迅速，但是Alin沒忘記，公司最初的創業基金原本全部都是要捐出去的善款及創業初衷，不如就拿GOMAJI這套成功的商業模式作為基礎，「發明」一套做善事的簡便路徑！

將需要經費的公益計畫，以募款專案形式放上GOMAJI網站，與其他商品並列，讓上網購物的人不經意地看到、順手捐款。同時也將GOMAJI消費者網購發票「預設」捐贈給一起夢想，協會透過捐贈發票中獎金額支持營運，於是，具備科技商業思維、創新模式做公益的協會「社團法人台灣一起夢想公益協會」就此誕生！

微型社福的支持者

成立八年後(2020年)，小額募款專案達到近百萬人次捐款，捐款金額突破一億元，幫助近十萬名弱勢的里程碑。Alin進而開始構思推展協助微型社福定期定額捐款、財務會計、行政後勤等，讓微型社福能專注發揮第一線照顧的熱情與專長，不再因募款、行銷、財會等事停下照顧弱勢的腳步。2020年雖充斥疫情，許多社福皆受其負面影響，但一起夢想秉持正向影響力，逆風積極前進邁入第二個階段，以期累積正向影響力幫助更多人的初衷。多年來實地探訪全台社福團體，協助公益募款專案，堅持不收任何募款手續費，募得款項全額捐助社福團體且後續查核確保專款專用。2021年起開始協助微型社福定期定額捐款、財務會計、行政後勤等，一起夢想立志成為「微型社福支持者」，使命就是要「讓所有的微型社福都無後顧之憂」地專心照顧弱勢。

理善國際關懷協會在2022年八月份所舉辦的好好課程，就是透過GOMAJI募資平台所募得的款項，得以推動手把手的力量，用大手牽小手的方式傳遞給需要的受眾，讓他們擁有面對疫情時代繼續生活的底氣。一起夢想更秉持著每一分從捐款人所收到的款項都百分百投作公益使用，嚴謹地審查，而平台募資的力量真的很大，募資期間就有94%的達成率，後期更透過「定期定額」捐款人以信用卡每月固定金額(如：100元)，協助每個專案達標，同時每月即使小額但能給予微型社福穩定長久的支持，讓所有的微型社福都無後顧之憂地在第一線服務。邀請大家一起成為支持者！

(本文作者戴衣薰為理善國際關懷協會秘書長／理善藝聚空間主理人)

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台灣一起夢想公益協會 微型社福的支持者

台灣一起夢想公益協會，秉持柱礎精神，肩負「讓所有的微型社福都無後顧之憂」的使命。微型社福像是一個庇護弱勢的家，微型社福的創辦人與社福人員如同柱子撐起這個家，而一起夢想期許自己是柱子的柱礎，支持微型社福。

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