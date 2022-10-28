日央出手阻貶 日本貨幣政策已改變？

【文／理周教育學苑．方鈞】

A:10月21日日幣一度貶值來到152附近，而後日本央行緊急出手將日幣急拉，回穩145.5附近，區間幅度高達4.4%，上次日本央行出手是9月22日，相距不到一個月時間，央行出手兩次，可見日本央行阻貶決心。

今年以來日幣兌美元大幅貶值，主要除了美元因升息表現強勁外，另一部分是日本政府加大力度施行量化寬鬆，考量到日本經濟狀況，日本政府要改變其寬鬆政策難度較大，這兩次出手也只讓貶值幅度不要過於劇烈，長期貶值趨勢尚未改變。

日幣在國際套利模型中，一直都有舉足輕重的地位，日本是一個長期低利率國家，在國際上最常見的套利模式會向日本借錢，把資金轉移到其他債券市場進行利差套利，這次日本阻貶方式是賣出美債，放出美元，對於整個國際套利有一定嚇阻作用，因此在未來幾個月，日幣較有可能在145.5~152區間震盪。

這次日央出手，預防日幣快速貶值效應已經達到，預期接下來利率決策會議央行不會再進行過多干涉，依舊維持原收益率曲線控制(YCC)機制，整體來看日幣短期續貶機會不大，操作USDJPY者，短期嚴防震盪。

而想要換日幣出國的投資人，趁著日幣便宜也可以開始準備兌換了，日幣震盪，台幣貶值狀況有機會減緩，想要出手美元的投資人，除了關注美元外，日幣走勢也要稍微留意，才能更全面看到國際資金動向。