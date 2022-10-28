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美中韓轉單接踵而來 半導體成熟製程現轉機

聯合新聞網／ 理財周刊

【文．高適】

但正如我們所說，美國半導體禁令帶來的是風險與機會並存，像是禁令受惠者的國內記憶體廠南亞科(2408)股價已在近期領先創下反彈新高，顯示營運前景翻轉的產業或個股已獲得資金注意，進而提供抵抗大環境逆風的能力，相信其他禁令受惠者的股價也將有所表現。

中國廠尋找突破美國禁令解方

近期傳出中國半導體廠為避開美國新禁令管制，開始嘗試更改設計尋找替代解決方案，以「化整為零」的方式，改用三顆、五顆甚至更多顆成熟製程堆疊或重新設計，達到與單一顆高階AI或高速運算晶片的相同效能，取代單一顆先進製程的高階晶片，將帶動成熟製程需求同步倍數增加，有利改善市場供需，縮短目前產業正在進行庫存調整的時間。

工研院指出，中國半導體廠確實可能開始詢問包括台灣、中國及韓國供應鏈業者，試圖找到最佳的替代方案，但更改設計涉及到先進封裝及異質整合，需要整個供應鏈的協助，非一蹴可幾，且以現有物理法則而言，以成熟製程作為替代方案，效能絕對比不上先進製程解決方案。

不過，雖然效能差，這種打折後的解決方案，應用在民生用途也還算堪用。只是成熟製程的替代方案若試圖運用到會影響美國國安、利益的層面，如軍事領域，美方甚至可能會連成熟製程也納入管制範圍。

持保守看法的法人認為中國現有成熟製程晶圓代工廠包括中芯國際、華虹、聯芯及晶合等，現階段目標是快速建置半導體生產產能，新建、擴建晶圓廠成為中國未來重要方向，避免未來禁令擴及成熟製程。

在目前成熟製程稼動率鬆動的情況下，中國晶圓廠已開始降價，對要改設計的公司可以有更好的方案，即使成熟製程的需求增加，台灣相關廠商未必受惠。另兩岸關係敏感，歐美客戶可能分散訂單至韓國、美國等其他地區，台廠不一定是最佳選項。

歐美客戶分散風險轉單非中國廠

另一方面，美國半導體禁令雖尚未擴及成熟製程，但歐美IDM廠憂心未來中國人才、技術發展都更受限縮，已加快分散訂單到其他地區。

美國的去中化動作，在中共二十大前後擴散至消費性電子產品終端組裝，並且持續升級。市場傳出微軟、戴爾率先要求中、下游供應鏈普查所有使用中的半導體零組件，哪些是由中國IC設計廠所供應，哪些IC又是由中國哪些家晶圓廠所代工，希望供應鏈在近期內就提供相關清單，也同時要求中、下游供應鏈評估產能多快能離開中國。但同樣的，因兩岸關係敏感，市場也有部分人認為台廠未必能接到轉單，且轉單的實質貢獻也非一時就會顯現。

※精彩全文，詳見《理財周刊》1157期，2022.10.28出刊。

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