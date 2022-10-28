【文．洪寶山】

小心打通膨引爆金融風險

儘管多數的聯準會官員仍聚焦在繼續升息打擊通膨，但美國財政部長葉倫最新的言論也提到：「密切關注美國金融體系可能出現的風險。」與布雷納德互相呼應，市場預期聯準會十一月將連續第四次升息三碼，但十二月升息幅度可能放緩，明年二、三月暫停升息，停下來觀察美國通膨率是否明顯下降，至少降到4%。

萬一明年下半年美國通膨率仍高於4%的話，不排除聯準會明年底前重啟升息週期，這點在1995~1996年也曾發生過，所以聯準會暫停升息對股民來說是利多，但千萬別以為聯準會這次升息週期就此結束。

日圓最近的貶勢暗示了美元指數即將轉弱，頻創新低的日圓見到151.9395元，創三十二年新低，由於日本央行行長黑田東彥的任期即將在明年屆滿，在上任初期曾發下宏願：「要在二年左右時間達成通膨2%的目標。」身為史上任期最久(十年)的日本央行行長，想趁著全球這波通膨高漲之際，借力使力希望擺脫困擾多年的通貨緊縮，於是逆勢採取貨幣寬鬆政策，終於在日圓貶值引發物價飆漲，最新九月消費者物價指數年增3%，創下三十一年新高。

日本把握難得機會迎通膨

最近十年期間，日本通膨率僅在2014年短暫地站上2%，後來2016~2021年這五年期間，日本通膨率多數時間低於1%，原因是日本自90年代泡沫經濟後陷入通貨緊縮壓力，民眾只想儲蓄不願消費。

所以雖然日本通膨率在今年四月站上2.5%之後，連續三個月站穩2.4~2.6%，八月一舉拉升到3%，對照日圓自二月底的114.9725元發動貶值走勢，可知日圓的貶值明顯拉抬日本通膨率上揚，以黑田東彥多年對抗通縮經驗深知，若不把握這次美國暴力升息抗通膨的機會，再回頭恐怕不知道要等幾個十年。

因此，儘管這波日本物價上漲，生鮮以外的食品類漲幅創四十一年新高，水、電、瓦斯平均漲兩成，家電最多貴了三成，但黑田東彥依舊維持貨幣寬鬆的立場表示：「經濟需受到穩固支撐，同時薪資必須上升，為了實現持續且穩定的『物價安定目標』，還是會實施金融寬鬆政策。」目前日本是原物料價格上揚的成本轉嫁，食品與能源各佔一半通膨，可惜的是日本的薪資不變，購買力下降。

日本政府表示，最快在十月底，擬定下一個刺激方案以減輕通膨傷害。日本財務省預期，日本央行會繼續實施貨幣寬鬆政策，透過企業加薪，實現溫和有利的通膨。按照日本法律規定，財務省擁有干預外匯市場的決定權，而日本央行負責實際的操作。

亞洲貨幣中，以日圓貶勢最重，從日本財務省與央行的態度都支持繼續維持貨幣寬鬆政策，因此就長期角度，日圓跌跌不休的態勢恐怕得到明年才會出現轉機。瑞銀認為在中國經濟復甦、美國經濟成長且通膨溫和、全球經濟前景改善等三大前提下，明年亞幣第二季起有望回升，平均反彈5~6%，對日圓最新的目標價─明年三月、六月、九月及十二月分別為155、150、140及135元。

出口業最舒適的台幣匯價

日本與中國都是台灣主要的貿易對象，台幣的趨勢方向不可能偏離日幣與人民幣太遠，一定是採動態平衡─同向，但漲跌幅縮減。因此日本與中國現階段皆堅持貨幣寬鬆政策，而且日本挽救通膨，中國在習近平完全掌權、動態清零鬆綁遙遙無期，中國富豪資金加速外移，在這樣的背景下，台幣長期自然也只能跟貶。

一美元兌台幣32元是出口企業感覺較舒服的位階，台幣在彭淮南前央行總裁時代，有段時間維持在34~33元之間，會不會重返那個區間，現在不好說，但要提示的是，歷史上台幣急貶時通常股市都大跌，如果台幣真的有一天重返33~34元區間的話，那麼代表著加權指數可能要測試萬點整數關卡，甚至低於萬點，對於資金外流這點，股民應該多加留意關注與追蹤。