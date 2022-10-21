連個像樣的反彈都沒有 會不會最像這一年的模式？

【文．林友銘】

從三月的俄烏戰爭，開打日一度成為股市起漲時，但後頭又再破底；五月隨著油價回落，市場嘗試性翻多，不意想中國再來清零政策，股市再破底；七月中國清零尾聲，全球股市迎接通膨觸頂後的反彈，但鷹浪再度襲擊，只得破底；好不容易大選前的十月，股市再不濟也可來個政策偏多的反彈，無奈美國再錦上添花對中實施晶片禁令，股市只好再繼續破底……。

眼下市場皆說天長地久有時盡，但利空綿綿無絕期。拜登政府算是夠陰損了，用「以鄰為壑」的方式，終於完成了川普時代沒能達成的「美國第一」使命。但這個劇本(升息～破底～再升息～再破底)當真就這樣「飛龍在天」般長壽的演下去？沒有任何打破無限循環的可能性？

觀察鷹王最新說法：

美聯儲鷹派大將，人稱鷹王的聖路易聯準銀行總裁布拉德，近日表態支持「前置式」升息策略，亦即十二月應該繼續升息三碼(十一月升息三碼已是鐵板釘釘的事)，但不代表聯準會一定要將終端利率的預估值調升。按照他的說法，目前市場勾勒出美國日後的升息路徑(資料參考永豐期貨)如附表。

其中所反映的，美國今年底前還要再升六碼升至利率區間4.5~4.75%，明年則僅再升息一碼落在4.75~5%區間，今明兩年的升息循環即可完成。倘若這版本最接近目前聯準會的終極思維，除非還有新的黑天鵝出現改變明年初的升息碼數，不然，這個預期照理來說就該充分反映在美股及台股上才對，換言之，十月中旬的一波下跌，就應該是今年的低點所在。

一波到底的走勢，只有1990年可依循：

今年的走勢曾預估可能走2015年版本，但低點關關難破關關破，實已超出預測範圍。由於一波到底反彈僅碰季線的走法，靜夜沉思浮光掠影，確實在1990年的模式找到依稀的記憶。

附圖是針對1990年與今年所做的對照。即便兩年所對應的經濟模式、事件無法類推，但就技術面型態而言，二者都是下跌過程沒有像樣的反彈(反彈幅度連0.382都不到)、較明顯的反彈僅來到季線、回檔幾乎回測前波主升段的起漲點這三個相似處。之所以會形成這種走勢的原因其實不難理解：來自指數創歷史新高後的資金收縮，所引發的戴維斯雙擊效應所致。

若按圖索驥，本波的低點則不妨觀察主升段的起漲點12149~12480之上，這也符合前文對未來升息至高峰共七碼的預期，此其一。其二則是歷史上從沙俄到俄羅斯時代的戰事，冬天都是個結束或休兵點，因為酷寒天候不利戰事進行(一旦停戰，相信對全球股市無異是天降甘霖)。而明年有機會形成的Ｂ波反彈來自升息的停止，Ｃ波雖下跌但不破底來自經濟上的軟著陸。

亂世下Ｍ化的投資策略

指數目前來看確實進入空頭市場範疇，但也並非個股全軍覆沒。今年每個指數小反彈波都有創造出代表當時的波段主流股，如二月的農糧、五月的生技、七月的網通、九月的燃料電池等，只是維持主流的時間長或短罷了。

但在弱勢指數下投資強勢主流股，往往在指數破底後強勢股會形成補跌反應，這在十月初的走勢就明顯看到，也讓投資人幾乎避無可避。是以此時建議的投資策略，Ｍ化投資的一邊就是操作強勢股，但落草為寇操作打帶跑，跌破十日線即設停損不戀戰。Ｍ化的另一邊則為棄短就長，控制好資金針對此時到未來半年內，營收獲利會持續向上的產業股做逢低分批的布局，中間不用在乎盤勢的干擾，唯一要檢視的只有營收有沒有符合預期。

符合未來半年內抱長的產業方向，筆者認為就是不會被替代的需求。大家不妨思考有什麼需求在未來半年不會因升息或降通膨而被壓抑？簡單講，就是美國寬頻大基建、低軌衛星供應鏈、鴻海MIH造車計畫、LFP(磷酸鋰鐵電池)去中國化商機這四大趨勢為主。

另參考技術及籌碼面條件，相應的抱長代表股整理如下：

1.寬頻大基建：九暘(8040)

2.低軌衛星供應鏈：啟碁(6285)、建漢(3062)、晶心科(6533)

3.鴻海MIH造車計畫：正達(3149)、乙盛-KY(5243)、松上(6156)

4.LFP去中國化商機：立凱-KY(5227)