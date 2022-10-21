經長估晶片禁令 對台灣影響不大

【文．洪寶山】

市場認為「代誌大條！」

了解這點後，再回頭看台灣官方對於新晶片禁令的觀點，口徑一致的認為「影響有限」，就連台積電在第三季法說會上也表示「影響有限」，可是市場的共識就是─「不！代誌大條！」那麼，股民們，是要相信政府跟台積電？還是要相信市場？這議題可以讓大家糾結好一陣子。

這問題的關鍵是接不接地氣，例如台灣的通貨膨脹壓力大不大，九月CPI年增率2.63%，創八年半新高，主因油料費、機票、蔬果、肉類及成衣等價格上漲，其中豬肉上漲7.75%，創七十九個月來最大漲幅。

主計總處說：「目前國內沒有通膨狀況，但國際能源價格蠢動，壓力當然有比較大一點。」只是壓力大一點嗎？連鎖平價火鍋店、義式餐廳、鍋燒麵店也都喊漲，三媽臭臭鍋的鍋底漲15%，加料區的豬肉漲三成以上，青菜跟去年同期比漲三成，沙茶醬二到三成，白飯從一碗十元漲到十五元，漲五成，豬肉片、大腸、蝦子從五十元漲到六十元，牛肉片則是從五十元一口氣漲至七十元，漲四成。這樣的物價上漲不知道符不符合主計總處說的：「壓力比較大一點。」當然跟英國的電費單一次漲好幾倍相比，算不上通貨膨脹。

台積電市值兩天蒸發上兆

先有了前面的概念之後，再回頭來看美國的新晶片禁令對台灣的半導體影響大不大的議題。拜登政府日前對中國祭出最新的半導體出口管制，不讓中國取得用於超級電腦、人工智慧等領域所需的晶片，經濟部長表示：「美國的晶片出口限制是針對AI、高階運算產品，屬於高階晶片，部分台灣的IC設計業者『還做不到』，根據經濟部掌握，相關數量不多，『影響就不是那麼大』，且晶片用於消費品並不在限制範圍，假設晶片用在iPhone就不會受限。外界覺得台積電代工占比很高，好像就有損失，其實『完全不是這樣』。台灣IC設計在非消費品的晶片數量不多，『影響就不大』。」

從經濟部長的論述來看，新晶片禁令的確對台積電的影響並不大，台積電的立場也是如此，但是在美方新禁令消息傳出後，台積電ADR連日重挫，累計跌約一成，台股雙十國慶連假後，台積電兩個交易日市值蒸發超過一兆元，那麼市場在擔心什麼呢？

根據媒體報導，高速運算是台積電先進製程營收最大來源(2022年第二季約占41%)，美方最新禁令要求所有晶圓代工廠要為陸企生產AI/高速運算晶片都必須通過審查，亦即陸企就算有能力開發相關高階晶片，也無從生產，導致台廠原本可能迎來的陸企「去美化」商機大打折扣，甚至落空。對照台積電今年共推遲八十億美元的資本支出計畫，較年初400~440億美元的預估值落差約10~18%，市場聯想台灣晶片業者也受到一定限制，且陸系客戶無法經由設計服務產業投片而受累。

也就是說，經濟部長跟台積電表述的是當下的實質影響不大，但市場擔心的是未來接不到中國市場的生意，這點台積電也沒有過多的解釋，經濟部長只強調，台灣的半導體供應鏈有超過一千家，四十年來有效運轉，「沒有其他國家可以取代」，以台積電高階製造能力，若IC設計有新買主，仍會找台積電製造。

美國要降低台積電重要性

聽起來很有道理，但事實上美國為了先進製程高度集中在台灣而擔憂，正試圖著手進行分散風險，說白了就是降低台積電的重要性。

於是台積電現階段雖然不可取代，但不代表將來在二奈米以下的先進製程仍會領先，美國正聯手南韓試圖彎道超車，今年四月英特爾喊出1.8奈米量產早於台積電的2025年量產二奈米，十月三星喊出2027年量產1.4奈米。且不說在製程上台積電是否能繼續維持領先，關鍵是，美國想要降低台積電的重要性的心意堅定，而且不達目的勢不休的態勢明顯，才是令股民擔心的地方。