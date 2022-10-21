快訊

林書豪遭CBA球隊冷凍 陸媒：即將加盟高雄鋼鐵人

女王與她的相機：用鏡頭捕捉的英國皇家人生

竹聯幫蘭堂大老告別式 英系黃承國列治喪名譽副主委

經長估晶片禁令 對台灣影響不大

聯合新聞網／ 理財周刊

【文．洪寶山】

市場認為「代誌大條！」

了解這點後，再回頭看台灣官方對於新晶片禁令的觀點，口徑一致的認為「影響有限」，就連台積電在第三季法說會上也表示「影響有限」，可是市場的共識就是─「不！代誌大條！」那麼，股民們，是要相信政府跟台積電？還是要相信市場？這議題可以讓大家糾結好一陣子。

這問題的關鍵是接不接地氣，例如台灣的通貨膨脹壓力大不大，九月CPI年增率2.63%，創八年半新高，主因油料費、機票、蔬果、肉類及成衣等價格上漲，其中豬肉上漲7.75%，創七十九個月來最大漲幅。

主計總處說：「目前國內沒有通膨狀況，但國際能源價格蠢動，壓力當然有比較大一點。」只是壓力大一點嗎？連鎖平價火鍋店、義式餐廳、鍋燒麵店也都喊漲，三媽臭臭鍋的鍋底漲15%，加料區的豬肉漲三成以上，青菜跟去年同期比漲三成，沙茶醬二到三成，白飯從一碗十元漲到十五元，漲五成，豬肉片、大腸、蝦子從五十元漲到六十元，牛肉片則是從五十元一口氣漲至七十元，漲四成。這樣的物價上漲不知道符不符合主計總處說的：「壓力比較大一點。」當然跟英國的電費單一次漲好幾倍相比，算不上通貨膨脹。

台積電市值兩天蒸發上兆

先有了前面的概念之後，再回頭來看美國的新晶片禁令對台灣的半導體影響大不大的議題。拜登政府日前對中國祭出最新的半導體出口管制，不讓中國取得用於超級電腦、人工智慧等領域所需的晶片，經濟部長表示：「美國的晶片出口限制是針對AI、高階運算產品，屬於高階晶片，部分台灣的IC設計業者『還做不到』，根據經濟部掌握，相關數量不多，『影響就不是那麼大』，且晶片用於消費品並不在限制範圍，假設晶片用在iPhone就不會受限。外界覺得台積電代工占比很高，好像就有損失，其實『完全不是這樣』。台灣IC設計在非消費品的晶片數量不多，『影響就不大』。」

從經濟部長的論述來看，新晶片禁令的確對台積電的影響並不大，台積電的立場也是如此，但是在美方新禁令消息傳出後，台積電ADR連日重挫，累計跌約一成，台股雙十國慶連假後，台積電兩個交易日市值蒸發超過一兆元，那麼市場在擔心什麼呢？

根據媒體報導，高速運算是台積電先進製程營收最大來源(2022年第二季約占41%)，美方最新禁令要求所有晶圓代工廠要為陸企生產AI/高速運算晶片都必須通過審查，亦即陸企就算有能力開發相關高階晶片，也無從生產，導致台廠原本可能迎來的陸企「去美化」商機大打折扣，甚至落空。對照台積電今年共推遲八十億美元的資本支出計畫，較年初400~440億美元的預估值落差約10~18%，市場聯想台灣晶片業者也受到一定限制，且陸系客戶無法經由設計服務產業投片而受累。

也就是說，經濟部長跟台積電表述的是當下的實質影響不大，但市場擔心的是未來接不到中國市場的生意，這點台積電也沒有過多的解釋，經濟部長只強調，台灣的半導體供應鏈有超過一千家，四十年來有效運轉，「沒有其他國家可以取代」，以台積電高階製造能力，若IC設計有新買主，仍會找台積電製造。

美國要降低台積電重要性

聽起來很有道理，但事實上美國為了先進製程高度集中在台灣而擔憂，正試圖著手進行分散風險，說白了就是降低台積電的重要性。

於是台積電現階段雖然不可取代，但不代表將來在二奈米以下的先進製程仍會領先，美國正聯手南韓試圖彎道超車，今年四月英特爾喊出1.8奈米量產早於台積電的2025年量產二奈米，十月三星喊出2027年量產1.4奈米。且不說在製程上台積電是否能繼續維持領先，關鍵是，美國想要降低台積電的重要性的心意堅定，而且不達目的勢不休的態勢明顯，才是令股民擔心的地方。

延伸閱讀

大手筆！台積電總裁魏哲家設質1600張股票

韓媒：三星考慮擴大委外生產 可能下單世界、力積電

長期存成長股>高股息股？ 專家舉台積電和中鋼為例 結果超驚人！

政府不忍了？護盤使者狠砸45億元吃進台積電 從跌1%拉到翻紅

相關新聞

億級大師蕭明道：選股條件大公開

繼2020年蕭明道「億級技術分析公益班」，共捐出2,066,400元後，2022年理周教育學苑再度與蕭老師攜手延續公益善舉，合作開辦2022年獨家公益課程，除了透過5堂實戰絕學「量價時間角度」，解析這兩年的盤勢操作、教大家選股技巧外，還增加了健康走山，與品嘗美食等悠遊行程，讓內容更添健康與快樂，更重要的是這次公益課還捐出一半收入，目標希望捐贈澎湖地區復康巴士一台，號召更多投資人一起學習賺錢做公益。因為蕭老師說：只有賺錢才會心情快樂、只有賺錢才會做公益，所以「技術分析」是賺錢的一個開始，且會長長久久的讓你賺到錢。為此，理周特別在開課前訪問蕭明道老師，為近期盤勢操作分享心得，並幫同學做一些課程前導，讓大家對「量價時間角度」有進一步的了解。

經長估晶片禁令 對台灣影響不大

聊美國新晶片禁令這議題之前，先談談通膨問題。對聯準會來說，通膨可怕之處在於扎根，而通膨之所以會扎根，是因為人心對通膨的未來預期看漲，所以關鍵在於預期，一旦氛圍形成之後，要想扭轉市場共識必定要付出相當大的代價，這也是為什麼美國聯準會跟財長頻頻信心喊話美國經濟有可能軟著陸，但是華爾街投行的評論都是看衰軟著陸。

連個像樣的反彈都沒有 會不會最像這一年的模式？

2022只剩不到二個月就封關。回想今年走過的篳路藍縷，一言以蔽之，似乎就是在一連串的期待與受傷害中，「無限循環」地度過。

培養金錢運用能力 理財觀從小扎根

你給孩子零用錢嗎？你的孩子都如何使用零用錢？以筆者來說，父母很少給孩子零用錢花用，直到大學打工賺錢，才開始有存錢的觀念，正確的理財觀也是工作以後慢慢學習，一路走來跌跌撞撞，若能提早學習理財，人生會有不同的樣貌呈現。

聚焦面板驅動IC與MLCC

在總體經濟衰退前景預期下，明年景氣將觸底反彈的產業，自然成為股市資金的最佳避風港，像是報價已反彈的面板及報價將止跌的記憶體產業，隨著避險資金陸續轉進，帶動股價成為近期盤面的強勢股，族群中的比價效應也正上演中。景氣觸底時間點也可預期的面板驅動IC及被動元件產業，有望成為股市資金的新避風港。

IC大戰升溫

在雙十國慶日之前，美國商務部發布最新對中國的半導體限制措施，這是繼八月EDA禁令限制三奈米以下的先進製程之後，進一步限制中國半導體業在成熟製程的發展，意圖全面打壓。 根據10月7日美國宣布的措施，使用美國技術生產並應用於人工智慧、高效能運算和超級電腦的半導體產品，僅能在取得政府核發的出口許可後，銷往中國，美方也嚴加管制晶片製造所需工具和技術的出口，以限制中國發展自己的設備。此外，除非事先取得特別核可，美國政府禁止美國公民或實體與中國的晶片製造商合作。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。