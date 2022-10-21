億級大師蕭明道：選股條件大公開

【文．理周教育學苑】

下跌出大量 反彈沒量 就是空頭

蕭明道老師表示：不管波段持有、短線操作或是長線持有、波段操作，須從今日最短格局做切入，基本上觀察15分ｋ，當它形成了一個波段底部後才有介入的條件。基本上，看一檔股票，首先要先分辨今天走勢是多頭或空頭，就如同在社會上，要辨識一個人是男是女，一定有特徵。所以分享一個容易辨識的方法，舉例說明：9/21的萬海(2615)、群聯(8299)及環球晶(6488)，這些都是績優好股，可是它們走勢不一樣。這三檔相較，萬海(2615)在今天之前跌得很慘，但今天走勢感覺不錯，可後續好不好，是需要再去觀察的。老師說:熊來了你去迎戰，那是找死!在冰天雪地來的時候，要先跳開，這是學習「技術分析」的目的。回到萬海(2615)今日盤勢，在峰(高點)的位置區出現量，在每一段峰的位置都有量；再比對群聯(8299)大量都是在低點(谷)。所以在9點半前，可以看tick圖，大量在谷，十之八九就是一個空頭；下跌出大量反彈沒量，就是空頭。

做股票，我一直倡導做「技術分析」

蕭老師做股票一直倡導做「技術分析」。因為「技術分析」會讓你趨吉避凶、「技術分析」會讓你未卜先知。蕭老師在去年7月看到最大成交量出現之後反轉，當時在理周群組就表示未來2022年會是一個空頭的開始，經過這9個月的印證，事實果然如此。那未來怎麼樣呢?明年?後年呢?都認為很空，因為時間波調整還需要很久，所以這個時間點蕭老師建議大家應該努力學技術分析，把銀子準備好，下次機會來了才會賺到錢。這個時候不要在市場裡面亂作、亂輸錢，因為輸錢會輸到信心都會掉，信心掉學什麼都沒用。

可是大盤不好，該怎麼操作呢?蕭老師說道：可以做空!理周群組很多同學，多頭賺到、空頭也賺到。他們資金不是很大，市場上不會限制，做指數期貨也可以，也可以少量試試做空股票，你多會做、空會做，行情來的時候你就會做。

選股條件要「相對強勢」與「波段攻擊量」

蕭老師表示：一支股票要「相對強勢」。「相對強勢」它的量一定在峰上面，這是第一個條件。第二個條件則是「波段攻擊量」還在不在。這時不要考慮壓力和支撐，如果考慮到壓力或支撐會提早賣掉股票，那後續就賺不到了。假設今天要波段持有萬海，要先短線持有才有可能做一個波段。但現在萬海日k圖走空，還沒有買點，可今天是不是有買點呢?以我的作法是，我會先把日線圖縮小層級到15分K圖看適不適合買。因為我買股票是，我現在買現在就想賺，如果有機會讓我現在買現在賺，我就該買。舉例：今天大盤相對弱勢，一開盤走低，但是萬海沒有破低，那它就相對強勢，之後再研判它是一個短線，還是可以波段持有，這就必須在買完股票、收完盤後，到第二天開盤過程中繼續追蹤它。而「波段攻擊量」，是把5根K線的平均量形成一條曲線，當波段攻擊量上來時我就會買它，同時看波段攻擊量是不是還持續往上，要看當根波段攻擊量是否存在，可往前抓「扣抵」，只要還是扣低、量不急縮，當根波段攻擊量就會繼續往上走，這就是「波段攻擊量」重點所在，照這個方法現在還沒有賣點。可從傳統技術面來講，遇到20日均線就遇壓先跑。所以蕭派的技術分析是不考慮壓力與支撐，因為技術分析裡面的支撐、壓力是「均線」構成的，也是自己心裡負擔所造成的，看到黑影就開槍。蕭派的技術分析，只要波段攻擊量還在就不會出。

量先價行，價格不上來就立刻出脫

『量先價行』，量出現之後才有高價，但在高價地方開始出大量了，就要小心、隨時找賣點。舉例:萬海15分K，今天盤中最高是79.7，我在群組裡面就告訴大家，我在79.5丟出5張空單(圖示高點)，為什麼呢?首先從tick圖來比較兩波的漲幅，再來看最大量產生的位置是不是『量先價行』，大量之後還有高價，這是多頭，量縮整理之後，它可能還有一波，可是當來到這根大量的時候要小心，因為整個量能退潮了，再用同位對照比較，不太容易有更大量超過它，所以我就預期在這根量能出現，如果價格不上來，就立刻出脫賣出。

換句話說，我們從日K的「量」跟「價」關注到萬海，在15分k也切入了，在然後在79.5做短線的放空，也就是說我短線買進，在79.5的時候賣出，在過程中繼續觀察，有沒有機會再買進。波段持有、短線賣出，在過程中我繼續觀察，有沒有機會再買進，沒有。所以這支股票簡單說，如果美股沒有什麼大漲，也好不到哪裡去，所以我們就可以確定這檔股票只適合短線當沖，它不是我要抱的股票，最起碼今天不是。

在技術分析上所有圖形都是「比較」。比如說有同位對照、異位對照，有量的比較、有價格的比較，而強跟弱都是比較出來的，因為有比較才有借鏡，才有參考的依據才能操作。蕭老師表示：所有的技術指標都是來自於「量價時間跟角度」，「量價時間角度」就像如來佛的手掌心一樣，孫悟空怎麼樣都跳不出這個手掌心，只要學會量價時間角度，技術分析都不用學了，不用花很多無謂的時間跟金錢去浪費在指標上面，因為「指標」是根據「價格」而來的。

如何找到適合波段操作的股票？

那如何找到可以波段操作的股票呢？蕭老師說，要注意「量先價行」的觀念，當你看到一檔股票，出現了短線的「波段攻擊量」，也看到中線的「潮汐量」，長線的「趨勢量能」，當這三條量能形成一個多頭排列的攻擊法，那這檔股票就可長可久，這就是你該抱的股票，因為『量就是人氣』。所以我們學技術分析，就是希望能夠在股票市場裡面，掌握大概率，然後再更精細地方去注意、去掌握，這樣才能夠在股票市場裡產生你的被動收入，擁有自由人生。

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