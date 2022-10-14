挑戰建築 改變城市的力量

【文．林鳳】

建築藝術 藝起參與

做為台灣首座聚焦城市與未來議題的美術館，李彥良分享創設忠泰美術館與忠泰基金會的緣起與初衷，主要思考公益藝術如何與建築本業連結，所以2007年成立了基金會、2016年創建忠泰美術館、2017年進駐活化「新富町文化市場」，舉辦藝文活動與國內外藝術家、建築師合作，他相信直接參與比單純捐款更有機會改變社會樣貌，希望透過基金會的活動能讓更多人參與，使社會城市能創造未來與內涵價值。

世界知名城市都有其主要特色，忠泰致力帶頭營造具備建築風格並擁有藝文氛圍的未來城市，希望跳脫傳統的思考方式，從建築本身去形塑藝術文化內涵。基金會以建築、藝術與文化為切入角度，美術館聚焦未來議題、城市建築、當代藝術三大主軸進行策展，新富町文化市場則擔任傳統市場文化、庶民生活日常的研究基地，以及老城再生的公共參與平台。

從基金會初期，便陸續透過進駐巷弄廢墟、城市遺蹟、殘餘建物等，進行大型裝置藝術創作、舉辦展覽活動，企盼用更多元層次的視角，使民眾認識在地文化軌跡與建築發展脈絡，一起邁向更美好的未來城市與社會發展。

社企平台 國際視野

忠泰基金會成立的宗旨，以實踐性、創意性的共同參與，推廣建築和藝術文化的各種可能性，陸續舉辦「明日博物館」移動式展覽、「都市果核計畫」藝術創意進駐、近期的《挑戰—安藤忠雄展》等國際性建築或藝術展，甚至曾向軍方借用退役炮彈為裝置藝術素材等，與當代藝術家、建築大師及社會學專家等合作，透過多元專業角度分享藝術文化與城市建築與社會發展的各種連結與社企影響力。

結合建築本業與藝術文化做出市場差異化，忠泰期盼成為城市未來發展的領頭羊角色，不只是賣房子，更是賣品味、賣生活，將國際視野與在地文化的建築知識與藝術展演呈現給大眾，例如執行老城區的街區復興計畫與改變，城中藝術街區、新富町文化市場等。忠泰舉辦國際化展覽外，同時也即將開設商場，積極將生活美學導入居家裝潢，李彥良說希望未來讓逛商場彷彿看展覽，就像參觀一間微型博物館，迎接A better tomorrow。

公益品牌 回饋社會

身為企業家第二代不穿名牌沒有架子，李彥良曾未經父親忠泰董事長李忠義之同意，把自己工作存的錢拿去開夜店、開餐廳賠光了，但也從中學習到寶貴的經驗！雖非建築科班出身，卻由從商經驗與藝文熱情持續在台灣房地產界創新紀錄。李彥良說，清楚自己要什麼並執著去做就能成事，他希望透過忠泰基金會與美術館，去創造出一個更有影響力的藝文環境與人生價值！

李彥良執行長強調忠泰基金會與美術館都是平台的角色，希望打造成有利於創作能量與匯集交流的平台，提供更優質的藝文生活來回饋社會。跳脫對建築業的既定印象，藉由藝文空間來活化土地資產，讓未來城市更加美好，以藝文行動回饋社會，透過展覽與教育推廣活動，與城市及生活在其中的大眾進行深層交流，社企經營愛護地球永續力量，忠泰已成為藝術文創公益與改變一座城市的代名詞！

(本文作者林鳳為理善協會執行長與理善學院創辦人)