快訊

馬籍女大生命案／辛苦養大女兒卻被殺 父討公道：台灣法律應好好處理

台股萬三保衛戰 靜待美國CPI發布

聯合新聞網／ 理財周刊
台股示意圖。聯合報系資料照
台股示意圖。聯合報系資料照

【文／理周教育學苑．方鈞】

A:周一受到拜登對中國半導體產業祭出出口禁令影響，美股殺聲隆隆，而掛牌美股的台積電ADR暴跌5.9%、聯電ADR下跌4.8%，日月光ADR跌幅更是高達9.07%，這也導致雙十連假後，台股直接跳空殺低，下跌近六百點。

翌日，台股止跌無力，大盤跌破萬三大關，台積電也失守四百關鍵價，儘管金管會提高限空令，但只要美股尚未止跌回穩，台股很難獨善其身，特別是周四美國CPI數據發布在即，風險一觸即發。

目前市場對美國九月份CPI預期值是8.1%，只要結果優於預期，美股跌深反彈還是有機會，反之，若結果低於預期，上個月血洗小道歷史還是會再次重演，大盤與台積電都來到整數大關，只要美股不殺盤，短期會在此處震盪整理。

至於股民期待的國安基金救場或金管會擴大的限空令，效果頂多做到不跌，要往上反彈，還是需要主力拉升，目前台股成交量持續低迷，台積電也尚未止跌回穩，投資人如果想趁這波搶反彈，風險過高，還是觀望為上。

整體來說，這次台股破低主因還是來自國際市場，即使個股業績、題材不錯，但遇到國際大殺盤，還是巧婦難為無米之炊，美股止跌、台積電止跌，投資人操作才會安全。

下跌並不可怕，可怕的是在下跌過程中選擇一個只能操作上漲的工具，如果投資是想賺差價，那接下來最該思考的是，搶反彈容易還是做大波段空方容易？國際趨勢我們沒有辦法改變，但我們能做的是投身對我們有利的方向，交易為的是獲利，順勢而為才是最省力的方式，不是嗎？

延伸閱讀

台股一片慘綠⋯「美金儲蓄險」更賺？掀網議論

台積電變美護國神山？柯文哲嘆懷璧其罪：我若總統不贊成

對陸擴大出口禁令豁免一年 台積電、英特爾入列

日媒：美晶片禁令 台積電獲1年豁免期

相關新聞

IC大戰升溫

在雙十國慶日之前，美國商務部發布最新對中國的半導體限制措施，這是繼八月EDA禁令限制三奈米以下的先進製程之後，進一步限制中國半導體業在成熟製程的發展，意圖全面打壓。 根據10月7日美國宣布的措施，使用美國技術生產並應用於人工智慧、高效能運算和超級電腦的半導體產品，僅能在取得政府核發的出口許可後，銷往中國，美方也嚴加管制晶片製造所需工具和技術的出口，以限制中國發展自己的設備。此外，除非事先取得特別核可，美國政府禁止美國公民或實體與中國的晶片製造商合作。

記憶體台廠有機會受惠

美國半導體禁令再升級，引發市場恐慌拋售潮，全球半導體供應鏈股價全面跳水。但事實上，市場太過聚焦需求面的立即消失的風險，忽略中長期供給面改善降低供過於求的好處，對非中國廠的衝擊可能沒有市場擔心的那麼大，短線過度反應利空的股價，未來應有還公道的機會。

90後女生創業路：做最好的準備，做最壞的打算

2015年，鄭伊伶憑著一兩年工作資歷，在二十五歲創辦家用清潔劑品牌「淨毒五郎」，產品從滯銷，到年營業額突破五千萬，讓她初嘗成功創業的滋味。這一次，與鄭伊伶對談，在她身上感受能量與熱情，談創業的酸與甜。

台股萬三保衛戰 靜待美國CPI發布

Q:受到國際股市影響，雙十連假後台股補跌，周二(10月11日)跳空開低下跌近600點，金管會雖緊急提高限空令，但效果有限，周三台積電更是跌破400元整數大關，加權指數萬三也失守，台股還會跌下去嗎？何時會止跌？

挑戰建築 改變城市的力量

走進忠泰集團總部大廳，映入眼簾的是獨一無二的文創作品與藝術留白的美感，尤其專訪忠泰建築文化藝術基金會李彥良執行長的過程中，由他溫文儒雅浪漫性格的言談裡，深深感受到那份對於藝術的熱情與執著，也更了解建築文化藝術與對社會城市的付出。

北溪氣管新爆點

嚴格來說，歐盟是歐盟，跟盎格魯薩克遜人的五眼聯盟還是有親疏之別，所以強勢美元第一波要割韭菜不是亞洲新興國家，而是想要擺脫美元霸權的歐盟。 美國就是靠戰爭起家的，擅長在別人家裡打戰，一邊提供武器、後勤，另一邊提供資金重建，二戰後的馬歇爾計畫就是範本，從1947年七月持續四年多，提供包括資金、設備、技術等各種援助加起來折合共131.5億美元給歐洲戰後重建，其中88%是捐贈。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。