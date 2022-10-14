台股萬三保衛戰 靜待美國CPI發布

【文／理周教育學苑．方鈞】

A:周一受到拜登對中國半導體產業祭出出口禁令影響，美股殺聲隆隆，而掛牌美股的台積電ADR暴跌5.9%、聯電ADR下跌4.8%，日月光ADR跌幅更是高達9.07%，這也導致雙十連假後，台股直接跳空殺低，下跌近六百點。

翌日，台股止跌無力，大盤跌破萬三大關，台積電也失守四百關鍵價，儘管金管會提高限空令，但只要美股尚未止跌回穩，台股很難獨善其身，特別是周四美國CPI數據發布在即，風險一觸即發。

目前市場對美國九月份CPI預期值是8.1%，只要結果優於預期，美股跌深反彈還是有機會，反之，若結果低於預期，上個月血洗小道歷史還是會再次重演，大盤與台積電都來到整數大關，只要美股不殺盤，短期會在此處震盪整理。

至於股民期待的國安基金救場或金管會擴大的限空令，效果頂多做到不跌，要往上反彈，還是需要主力拉升，目前台股成交量持續低迷，台積電也尚未止跌回穩，投資人如果想趁這波搶反彈，風險過高，還是觀望為上。

整體來說，這次台股破低主因還是來自國際市場，即使個股業績、題材不錯，但遇到國際大殺盤，還是巧婦難為無米之炊，美股止跌、台積電止跌，投資人操作才會安全。

下跌並不可怕，可怕的是在下跌過程中選擇一個只能操作上漲的工具，如果投資是想賺差價，那接下來最該思考的是，搶反彈容易還是做大波段空方容易？國際趨勢我們沒有辦法改變，但我們能做的是投身對我們有利的方向，交易為的是獲利，順勢而為才是最省力的方式，不是嗎？