90後女生創業路：做最好的準備，做最壞的打算

【文．林怡妏】

設好停損點就前進 別花時間徬徨！

鄭伊伶職涯前十年的故事，像場冒險。二十五歲，多數人初入職場，堪稱職場菜鳥的年紀，還在摸索，還在躊躇不前，而她毅然辭去工作，邁向創業之路。我問她，勇氣從何而來，她毫無猶疑脫口說，「就是一股衝動」。

鄭伊伶堅定的口吻，霎時可以感受到，她所謂的「衝動」並非全憑初生之犢的爛漫與勇氣，其實背後有所盤算。

「我先算了算我的機會成本，最壞的狀況就是賠掉投入的資金與時間，但當時在化妝品行銷公司擔任行銷，薪資並不高，年資也很低，損失也不會太大，就算失敗也還能重新來過。」

她思索了一會接著說，「愈年輕，賭注愈小，機會成本也就愈低。面對未知，我們都會感到害怕，但與其把時間拿來徬徨、猶豫，不如勇敢邁出步伐，但前提是，必須先做好最壞的打算。」

創業也是一場投資，如何控制風險，關鍵在於設定停損點，於是二十五歲那一年，鄭伊伶與合夥人各自出資五十萬，她們決定給自己兩年的時間放手一搏。

這就是淨毒五郎最初的起點。

要不要合夥、資金運用皆是學問

鄭伊伶預見創業最壞的情況，但她沒預見的是過程中的危機與挑戰。

創業的第一個困難，資金見底，營運陷入困境。

初期，鄭伊伶與夥伴將大筆資金投入產品的開發，但在品牌還沒打出知名度，銷量不如預期的情況下，存貨銷售比過高，周轉率低，做了一堆產品，卻無法變現，公司差點斷炊。

眼看不到一年，資金就快用盡，鄭伊伶與夥伴積極探詢線上與實體通路的上架機會，所幸淨毒五郎標榜對人體無害、友善環境的品牌理念與包裝獲得零售巨頭青睞，加上創業計畫的通過，獲得資金贊助，她們求得一線生機。

「我覺得滿幸運的，當時公司真的就快bye bye了，還好有大型通路商的肯定與天使基金的挹注，讓我們活到現在。」

緊接著，鄭伊伶面臨到創業的第二個挑戰，拆夥。

鄭伊伶解釋，正好她與創業夥伴同屬行銷專才，雙方對於品牌定位、公司管理偶有磨合與分歧，最後決定拆夥，讓兩者的角色與工作分配有更好的定義，避免繼續內耗。

「現在想想，當時真的滿無知的，」鄭伊伶莞爾而笑，「因為沒想太多而創業，但確實也因為想不多，所以在初期碰上了一些危機。」

鄭伊伶提醒要合夥創業的年輕人，在創業之初就應該確立一位領導者的角色，避免50:50的出資配重比，這樣雙方在有分歧時，容易各持己見，不願妥協，使溝通陷入困境，形成內耗。

另外，資金的分配與運用應該要有所規劃，並進行風險管理，避免將不合理的資金配比，全投注在執行某一個環節，當進入到下一個環節時才發現資金用罄。

創業就是歷險，鄭伊伶也從中發現，原來自己身上有那麼大的力量：遇上挫折，很快就能整頓好自己，再出發。

女性創業與無意識的性別偏差

鄭伊伶聊起二十五歲剛創業時，經常是一人戰隊，單槍匹馬去提案，偶爾總會遇上一些「意外」，讓她備感威脅。

「我之前就遇過，一開始與業主約在餐廳碰面進行提案，但沒想到對方中途提議改地點，要我上他的車，當下真的不知道該怎麼反應，」鄭伊伶硬著頭皮上了車，內心卻忐忑不安，「雖然有繞去其他地方，但我還好好活在這裡。」所幸讓人捏把冷汗的經驗，最後還能哈哈笑著分享。

這個經驗讓她感受特別深刻：女性創業所遇上的人身安全威脅可能比男性還要多。

另外，她也提到初出茅廬時，每每提案或是與業主討論業務，總會隱微感覺到對方沒有把自己放在眼裡，「可能是對於年輕小女生的成見，對方本能地沒有想要聽你說話，其實這種感覺讓人挺不舒服的，」鄭伊伶語露無奈。

或許是年紀輕、經驗不夠多，也或許是自身外顯性格較為柔軟，讓她在創業初期難以取得客戶或業主的信任。

「不過我認為這也無妨，因為只要我認真分享我們品牌的理念，會員、回購與響應等所擁有的資源，對方聽到一些關鍵數據，就會轉換態度，認真的聽下去。」

鄭伊伶深知，商場如戰場，到頭來只有「實力」能替自己說話，與其設法改變他人的偏見，不如做好自己的本分，達到工作上的成績，談成生意，也贏得尊重。

打造工作生活平衡的職場環境

淨毒五郎從以前的一人戰隊，逐漸壯大成近二十人的團隊，仔細觀察團隊組成，清一色與鄭伊伶一樣，幾乎都是九○後的年輕人。

「我想要享受什麼樣的生活，我就希望夥伴們能享受一樣的生活。」談到團隊管理，鄭伊伶說自己最在意的就是工作與生活的平衡，她希望夥伴們在工作之餘也兼顧家庭、享受生活。

她舉例，淨毒五郎開放兩個小時的彈性上下班時間，部分原因即是有夥伴需要接送小孩上下課，這個做法讓大家在工作與生活之間有更多的彈性和餘裕。

另外，淨毒五郎也每年提供家庭旅遊補助金，鼓勵員工帶家人去旅遊，多花時間陪伴家人，「不過這個家人的定義，男、女朋友就不算了，必須是有血緣關係的家人，」鄭伊伶笑著說。

談到領導，鄭伊伶將自己視為團隊的一員，希望與夥伴間能雙向交流、開放共享，創造共融的團隊文化，「我們內部也會定期舉辦一些小活動，像是垃圾減量，每到週五大家就會把自己的垃圾拿出來，一一秤重，垃圾量最少的人就能獲得獎勵，這個活動包括我在內，大家都會參與其中。」

透過諸如此類的方式，讓團隊的夥伴們有一個共同的目標，凝聚大家的向心力。

訪談的最後，我問鄭伊伶當初那個柔軟的性格，至今在帶領團隊與公司經營上是否還困擾著她？

鄭伊伶停頓了下，「我本來就不是雷厲風行，女強人的形象，我就想做最舒服的自己，但不管如何，都要建立好安全感，讓團隊敢跟隨你，讓客戶、業主敢信任你，這樣就好了吧！」