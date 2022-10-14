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馬籍女大生命案／辛苦養大女兒卻被殺 父討公道：台灣法律應好好處理

IC大戰升溫

聯合新聞網／ 理財周刊

【文．洪寶山】

美對中祭出新晶片禁令 恐衝擊台積電HPC展望

這波半導體禁令影響有多大？新的晶片禁令措施中，主要是包括邏輯IC(如FinFET或GAAFET)的16/14奈米或更先進製程、DRAM的18奈米或更先進製程、NAND Flash晶片的128層或更高層數產品等三個部分。從邏輯IC來看，原先只有禁止14奈米以下高階AI晶片輸往大陸，對晶圓代工廠影響還不至於太大，但新禁令從高階AI晶片擴大至16/14奈米製程晶片。

換言之，未來各家晶圓代工廠恐怕無法再為中國IC設計商提供上述製程服務，目前高速運算(HPC)相關晶片多半由台積電製造，因此受到影響恐怕也最大。10月13日台積電法說會可以釐清這部分，觀察的重點在於第二季法說會對HPC的樂觀展望有無改變：「預計HPC將成為驅動公司長期成長的主要引擎，並在未來幾年對於業績的增值成長做出最大貢獻。」

新的晶片禁令對於原先半導體庫存也有雪上加霜的感覺，新禁令範圍擴大至16/14奈米，且進一步延伸至記憶體領域，這些範圍其實涵蓋不少終端應用產品，包括高階筆電、高階智慧手機及商用資料中心，不排除進一步打擊中國消費市場購買力，進而拖慢庫存去化的速度，美國的消費者和企業最終得為此付出數億甚至數十億美元成本，變相地新增推升通膨的因素。華碩先前對PC庫存去化的展望是明年第三季。

四大高手過招情勢險惡 江湖恩怨主導全球經濟

美國聖路易斯華盛頓大學東亞系副教授馬釗認為，目前美國對中國政策的基調是「競爭但不撕破臉皮」，中國的對美政策是防範加對抗，這種「準冷戰」的態勢將會持續相當長的一段時間。

在拜登不希望跟中國的競爭關係演化成軍事對抗關係的背景下，經濟戰是美中角力的主戰場，在習近平堅持對COVID-19疫情採取動態清零的立場，美國想一邊抗通膨、一邊經濟軟著陸的機會越來越小。甚至更別說美俄已經是水火不容，就算拜登跟普丁11月15-16日在印尼的G20峰會上會晤，也不見得達成俄烏停戰的共識。

美中科技戰的供應鏈脫鉤，俄烏戰爭瀕臨戰術性核武威脅，再加上OPEC+大幅減產，地緣政治衝突增添聯準會壓制高通膨的難度。習近平、拜登、薩勒曼、普丁，就像是華山論劍的東邪、西毒、南帝、北丐，這場江湖恩怨互有勝負，卻是誰也壓不倒誰。

回到IC大戰，相對設備採購禁令，人事相關限制對中方的衝擊更大。就好比原台積電的梁孟松協助了三星與中芯在製程瓶頸上突破，可預見的，不單單是中國會更積極的挖角台積電人才，就連英特爾也加入搶人大戰。

日前彭博社表示，如果兩岸開戰，美國考慮協助撤離台積電工程師，這手法就跟二戰時期，美國協助歐洲優秀科學家撤離是類似的情況，事後證明，這些科學家壯大了美國科技。在90年日本半導體在記憶體領域鼎盛之際，美國扶持了南韓一起打日本，後來日本的爾必達垮了，南韓成為記憶體的霸主。

新禁令削弱台積電訂單 矽盾會出現致命破口？

這次美國新晶片禁令對南韓開了後門，卻削弱了台積電的訂單來源，自從去年白宮要了台積電的業務機密之後，各種晶片禁令看似針對中國，但台積電甚至台灣半導體都被牽連在內，難道美國隱約地把兩岸的半導體「統一」看待。如果是，其實也不意外，因為「美國優先」是最高原則。就連法國馬克龍都對美國、挪威喊話：「你們為我們提供能源，這很棒，但我們不能付給你們四倍價格，這可不是友誼的真諦。」

同樣的，人才是半導體的根本，台灣半導體產業不僅支撐我國經濟，更為台灣的安全築起「矽盾」。在技術上打不贏台積電，就用圍台軍演或挑唆戰爭的手段把台積電的人才挖走，難道這就是兩岸一家親？台美堅定的友誼？

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