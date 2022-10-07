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引進獨家細胞治療技術 路迦生醫「以人為本」走向國際

聯合新聞網／ 理財周刊
路迦生醫創辦人劉炳中(左)、總經理劉朝安(右)。理財周刊/提供
路迦生醫創辦人劉炳中(左)、總經理劉朝安(右)。理財周刊/提供

【文．林筠騏、蔡佩芯】

品牌榮獲全國商總金舶獎肯定

Ｔ細胞治療的優勢是，培養後Ｔ細胞的濃度可達95%以上，用近百億顆高品質Ｔ細胞去殲滅癌細胞，而且記憶型Ｔ細胞壽命長，能在體內巡邏、辨識並攻擊癌細胞，且治療副作用少並輕微，不需住院，可以減緩癌患治療過程的痛苦。

劉炳中回憶，當年「細胞治療」才剛起步，台灣尚未有相關研究與案例，從自己家人到日本治療的經驗，他確認免疫細胞治療是未來趨勢。但礙於台灣法令，以及民眾、醫界對此領域不熟悉，要將細胞治療技術引進台灣得面對重重關卡，但劉炳中堅持初衷，關關難過關關過，2022年以品牌LuLym榮獲全國商業總會第四屆品牌金舶獎肯定。

總經理劉朝安表示，細胞產業的發展有四大指標，「基礎在臨床，關鍵在製程，成功在技術，進度在法規」。有別於台灣各家細胞公司多數採自行研發模式，治療屬於個案報告，無大規模臨床實驗數據；路迦生醫品牌LuLym，是台灣目前唯一在日韓完成第三、四期臨床試驗報告，並擁有上市藥證之細胞產品技術，且於當地服務過上萬病人。

目前透過與全台多家醫學中心以「特定醫療技術檢查檢驗醫療儀器施行或使用管理辦法」計畫合作，包括板橋中興醫院、台北榮總、新光、亞東、三總、花蓮慈濟、台南奇美等醫學中心；並進軍美國FDA，與十三家醫院共同執行肝癌孤兒藥臨床二期試驗，已經開始收案，若執行順利，有機會取得美國conditional approved 藥證。

隨著發展推進，路迦生醫自設實驗室，延攬人才加入研發團隊。並特設負壓實驗室，服務Ｂ肝、Ｃ肝患者等特殊需求，於2021年四月獲得衛福部認可「路迦申請細胞製備場所認可一案，符合人體細胞組織優良操作規範。」再加上製程嚴謹、層層把關，確保滴水不漏。

療程客製化 提供全方位健康方案

劉朝安期許路迦生醫是全方位服務的公司，「我常跟團隊說致勝的關鍵是『服務』」，路迦生醫雖然是一間研發公司，但若想超越競爭對手，就必須針對每個癌症病人客製療程。劉朝安認為，不僅僅限縮於細胞治療，還要為病患及家屬提供全方位的健康方案，甚至安排專屬個案管理師，二十四小時線上、線下滿足需求，成為患者對抗癌症的最佳夥伴。

然而，劉朝安坦言，當初引進日本專利治療技術時，遇到的最大困難就是法規，目前只能依據特管法對癌患進行治療，此局限就是只能鎖定三期治療無效或是四期後的癌末病人，無法掌握治療的黃金關鍵期。「期盼台灣的再生醫療三法能盡速通過，讓國人在再生細胞治療有更多選擇，能夠早期治療，甚至預防癌症的發生。」

展望未來，劉朝安表示，細胞治療技術是路迦生醫的核心事業，除此之外，公司旗下還有醫管及美妝保養，其自有品牌FreshO2日前攜手日本最大日用品和化妝品領域批發商Arata株式會社旗下負責化妝品批發零售的子公司D-Nee Cosmetic共同簽訂長期戰略合約，成為FreshO2在日本的經銷商，合作契約約定該經銷商每年應最低採購二億日圓，將為路迦生醫每年挹注至少二億日圓營收。

從日本引進細胞治療技術，再攜手日本公司進軍日本，路迦生醫以台灣品牌走向國際之路已經展開。

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引進獨家細胞治療技術 路迦生醫「以人為本」走向國際

興櫃路迦生醫(6814)取名自路加福音，一本行醫救人的使命，致力打造有愛無癌的醫護環境。創辦人劉炳中擁醫師背景，因多位家人先後罹癌，身為醫師、照護者及至親多重角色，基於不放棄家人的愛，遍訪名醫及尋找治療方式，終於在日本發現Ｔ細胞自體免疫療法。

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