股期格鬥技 讓你在股海穩穩獲利

【文．蔡武穆】

掌握國際情勢及總經動向

他認為，朱家泓老師的技術分析課程四平八穩，不論跟哪個老師學，都涵蓋在朱老師的課程中。操作股票，最難的是守紀律，朱老師心胸寬廣、處事淡然，對於股票輸贏看得豁達，跟著老師潛移默化，容易學到守紀律的精神。

操作股票，技術分析只是標準配備，還必須參考基本面及籌碼面，他的籌碼面跟其他人不同，比較是國際資金的流動，姑且稱之為「總經的籌碼」。

錢坤認為，台股是淺碟市場，受到外資影響很大，因此，根據總經數據來判斷外資的流向，像是美元指數、美國十年期公債殖利率的解讀，有利於大盤指數的操作。

譬如說，今年四月，美元指數衝上100時，他警示學生多單要轉為空單，果不其然，台股從17000點一路下挫。今年以來，美元強勁升值，美債殖利率飆升到3%，台積電殖利率僅2%，外資當然大砍台積電，把資金投入美元及美債，儘管上半年台積電營收創新高，股價還是頻頻下挫。

「外資流向關乎台股漲跌，如果要操作台指期或權值股，必要了解國際情勢及總經動向，才不至於錯判行情」。

基本面選股 技術面找進出場點

至於個股及中小型股，錢坤是以基本面和技術面綜合判斷，以基本面選股、技術面找出進出場點。

他說明，不論主力、法人、基金操盤人，個個都是技術分析的高手，就算炒作一檔股票，也需要有題材，題材可以來自基本面或新科技，前者如轉虧為盈的轉機股，後者如蘋果概念股、元宇宙概念股、低軌衛星概念股、5G概念股等。

每年十一月財報公布後到隔年四月公布第一季財報，是一個空窗期，這些題材性的股票群魔亂舞、各自飆漲，說實在的，公司有題材相關產品(如低軌衛星)，不代表市場一定買單，醜媳婦總要見公婆，最後還是得在財報見真章，沒有基本面支撐的股票，股價還是會被打回原形。

基本面、技術面各有優缺，可互相補足。大多頭時期，風口上的豬都會飛，不起眼水餃股跟著飆，但大盤不好時，資金就會轉移到基本面、體質佳的公司，技術面開始好轉，會賺到一波逆勢上漲的行情。

用五分Ｋ做台指期當沖

錢坤擅長於台指期當沖，曾花一年時間不工作，專門做當沖，累積實戰經驗，總結下來，前三個月虧損，入不敷出，後三個月打平小賺，接下來半年，每個月八萬元穩定獲利，目前為止，一個月平均有十至二十萬元的獲利。

「台指期隨便上下震盪就二百點，一天要賺二十點，真的不難」，一口大台，一天賺二十點，一天獲利四千元，一個月開盤二十天，獲利八萬元。

他分享，「我用五分Ｋ來做，一天交易時間三百分鐘，五分Ｋ產生六十根Ｋ棒，換句話說，我做一天當沖，抵過別人做一季的日線，做一年當沖，相當於別人一甲子的功力，怎麼會不強？」

三大紀律規避高槓桿風險

台指期槓桿倍數高，成交量又大，不用買很大的單位，就有很高的獲利，後來，他索性把台指期當作一檔股票來做，只是，高槓桿必然帶來高風險，要如何規避風險，並享有台指期的好處？

錢坤給自己訂出三大紀律，一、資金控管，二、操作紀律、三、停損停利，尤其是資金控管，提醒自己不要過度加碼，避免鉅額虧損的風險。

台指期多空可做，以股票來說，錢坤只做多不做空，他認為，依實際經驗，放空不見得都借得到券，二是放空從高點做下來，還必須準備九成的資金，資金使用效率不高。

他自創「錢坤36支」技法，根據不同的獲利目標，技術面結合基本面，採取不同的選股及操作策略，例如，作價差的股票，和存股的條件就不同，前者以成長性為主，後者就強調營收穩健。

很多人學了許多技術分析，卻不知如何用，錢坤坦言，過去他也遇到同樣的狀況，一百萬的課程講義，疊起來都比人還高，到底要用哪一套方法？

領會「招意」 不死背招式

他認為，技術分析不是看幾支影片、念幾本書，就會變得很厲害，「技術分析是手把手教學」，實戰演練才會進步快速，因此，他比較重視實戰教學，用案例比對，和學員切磋觀念，有錯誤馬上修正，可收到立即的效果。

即便是台指期教學，他也會把技術分析做重點總複習，分析台股及美股，前後對照，左右比較，孰強孰弱？哪個會先反攻？幫助學員融會貫通，他說，招式永遠背不完，分析到最後只剩漲跌和強弱，要領會的是「招意」，而不是死背招式。