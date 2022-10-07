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記憶體大軍 蠢蠢欲動

聯合新聞網／ 理財周刊

【文．高適】

美光全面下修 置之死地而後生

產業正面臨硬著陸的記憶體，在美日大廠率先大砍產能降低供給下，為產業帶來供需改善、反轉的契機。受PC後市展望比預期保守影響，美國記憶體廠美光開出第一槍，同時下修財測、產能利用率、資本支出及產業成長率。

管理層預估二○二三財年DRAM 的位元需求成長率估僅15％，NAND需求成長率估約28％，為因應需求放緩將降低位元供給年增率，包括立即調降DRAM及NAND的產能利用率，並減少二○二三財年晶圓設備投資約50％，下修總資本支出30％。管理層預期經過供給調整後，產業供需平衡將很快來到，二○二三年第二季報價跌幅收斂、出貨量小幅回升，整體營收可望持平，第三季後重回成長軌道。

美光表示自二○二三年第一季起DRAM將減產5％，二○二三年DRAM供給位元年成率僅約5％。集邦科技認為美光要達到如此保守的位元成長，代表產能利用率還有大幅下修空間，並預估在美光減產規劃遠低於供給位元成長的歷史水位後，二○二三年全年DRAM供過於求比例將由11.6％收斂至低於10％，有助改善快速惡化的庫存壓力。但想要扭轉二○二三年產業供需劣勢，仍需仰賴更多的記憶體原廠加入DRAM實質減產行列。

國內DRAM廠股價領先站上月線

凱基投顧預估DRAM原廠的庫存水準將自九月底的12~13周進一步增加至二○二三年第一季底的15~16周，迫使原廠針對高成本製程的產線進行減產。若原廠積極減產，有望讓二○二三年產業供給成長率自原先估計的15％再下修，產業庫存可能自二○二三年下半年開始去化。另受地緣政治因素影響，未來半導體產業庫存天數還是會高於過去幾年的景氣循環，導致產業去化庫存所需時間會比市場預期短一些。

凱基也預估DDR4 8Gb合約價將於二○二三年第二季跌至1.96美元，接近國內DRAM廠南亞科(2408)的20奈米製程現金成本1.94美元，預期南亞科最晚將在二○二三年第一季閒置其30奈米製程產線(佔投片量約10％)並降載20奈米製程產線，不排除提早自今年第四季就執行減產。反映利基型市場需求萎縮較快的華邦電(2344)，產能利用率已於今年第三季降載至85~90％。

※精彩全文，詳見《理財周刊》1154期，2022.10.07出刊。

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