【文．洪寶山】

挑戰美元地位 歐盟慘遭修理

感覺上跟現在美國軍援烏克蘭、天然氣援助歐盟的模式差不多，都是將戰場設定在美國本土之外，然後把美國消化不掉的產能(賣天然氣)和技術(軍武)輸出到歐洲，然後美元升值吸引歐洲資金與技術到美國建廠，實現製造業回歸美國的目標，再用美國強大的消費市場，承接歐洲的產能，空洞歐洲製造。

只要美國覺得歐盟不聽話，就來一頓棒子教訓歐盟，例如1999年的科索沃戰爭，北約與南斯拉夫之間的衝突，其實就是當年歐元正式成立的那年，踩到了美國的紅線─擔心價值27兆美元的歐盟市場不再使用美元結算，於是美國帶著北約一起對南斯拉夫轟炸了七十多天，以為可以把俄羅斯勢力趕出巴爾幹半島，配合歐元的問世，實現千百年來歐洲統一大夢，結果，資金外逃、歐元重貶30%，俄羅斯勢力也沒離開過科索沃，美國繞了個圈子敲打歐盟大一統的歐元夢。

當然2007年的次貸風暴與2008年的雷曼兄弟倒閉，照理說美國應該是重災區，但「美元是我們的貨幣，卻是你們的問題。」一語把2012~2014年的歐債危機詮釋得再精準不過。

美國插手戰爭 很難速戰速決

2008~2013年的美元指數年收盤價大約落在80點左右浮動，但同期間的歐元年收盤價從1.406美元貶值到1.3756美元，期間甚至貶破1.3美元，歐債五國龐大債務迫使歐央實施負利率救市，同樣又是一陣資金外逃，恐慌蔓延到阿拉伯之春，於是又有了2011年的敘利亞內戰，打了十幾年也沒停戰，光是接納敘利亞難民，就把德國折騰了好幾年。

事實上美國插手的戰爭，有哪次是很快就結束的，越戰、韓戰、波灣戰爭、阿富汗等，所以這次俄烏戰爭會真的如普丁想的，頓巴斯地區入俄公投就是終點，就算烏克蘭肯，美國也不肯，繼續搞下去，才符合美國的最大利益。

誰敢動美元或美國的蛋糕，誰就遭殃！最近德國境內爆發民眾抗議活動，訴求讓北溪二號通氣，捷克也爆發類似的抗議活動，對於歐洲人民來說，這個冬天的供暖問題才是重要的，當然缺氣也導致電費高漲，就像新任英相特拉斯說的：「沒有人想繳2500英鎊電費帳單(約88800元新台幣)。」

但是，別忘了今年三月拜登才跟歐盟敲定在2022年底前向歐盟成員國供應至少150億立方公尺的液化天然氣的十年大訂單，如果民粹壓力讓北溪二號復活，那豈不是搶了美國的蛋糕？果然不久之後，北溪一、二號海底的天然氣管被神秘力量用相當於五百公斤TNT炸藥給炸出三個窟窿，年內恢復供氣無望。美俄互相指責對方，普丁說：「誰能從中得到好處就是誰幹的！」布林肯說：「這是一次巨大機會，可以一勞永逸地消除對俄羅斯能源的依賴。」

歐洲能源危機 才是真黑天鵝

不管誰會從這件事得到好處，可以確定的是歐洲人絕對是苦主，敲山震虎之意明顯。可以說，當市場全神聚焦在聯準會暴力升息打通膨可能造成經濟硬著陸之際，其實歐洲的能源危機才是真正的黑天鵝，因為歐洲能源危機不會是「一個冬天能解決的事。」

國際能源署(IEA)表示歐洲今年接收了數量創紀錄的液化天然氣(LNG)，截至目前其進口量飆升60%，導致LNG現貨價格長期以來的亞洲溢價被歐洲溢價取代，截至9月23日，17.4萬方LNG船平均現貨運價已經達到了一天29.75萬美元的歷史新高，周漲幅高達36%，隨著中國、印度及亞洲其他市場的需求量增長，2023年的LNG市場將比今年更緊張。

在北溪一、二號天然氣管被炸事件之前，東北亞地區的LNG庫存良好，價格穩定，但在全球天然氣市場連動比價心理效應逐漸增強，不排除接下來亞洲地區LNG價格也有上揚的可能。

英國電費飆漲 台灣明年堪憂

台灣中油公司今年天然氣牌價的氣源成本，從一月的一立方公尺9.9153元漲到十月的18.3207元，漲了+84.77%，當然因為疫情照顧民生考量，除了四月天然氣價調漲過一次5.98%，一般民生用戶就凍漲，但十一月選後呢？明年？特別是以天然氣用電戶在八、九月都調漲3%，十月調漲5%，等到2025年天然氣發電佔50%時，今年英國電費月月漲的劇本會在台灣重現嗎？