台股遇急殺 善用選擇權十倍獲利

【文／理周教育學苑．方鈞】

A:如果談到以小博大，選擇權買方算排行靠前選項，選擇權是一種衍生性金融商品，主要投資標的以加權指數為依據，每隔五十點或是一百點有一個履約價，投資人可以選擇當買方或賣方，買方是透過短期巨幅波動達到賺價差目的，賣方則透過價格維持在某個水準，藉由時間價值流失賺取權利金，今天我們簡單介紹買方運用。

選擇權報價以Ｔ型報價表示，CALL表示買權價格，PUT表示賣權價格，在中間的履約價可以簡單把它當作是你覺得價格會到哪裡，當大盤往上漲則CALL報價會漲，反之如果大盤跌PUT價格則會往上漲，其中漲一點等於獲利五十元。

CALL或PUT除了受到大盤影響外，也受時間價值影響，如果在結算之前大盤價格離履約價太遠，CALL或PUT價格可能歸零，也因為這個特性，如果結算前發生巨大波動，此時翻個十倍或是百倍都有機會。

操作上簡單兩步驟給大家參考：第一，確定近期大盤有大波動(需有單日兩百點以上價差空間)，並找到在結算前能夠到達的合理位置，買進買權；第二，大盤價格接近履約價後開始減倉出場。

舉例：9/28開盤後，發現今日價格可能跌到13600，於是選擇13600作為履約價，買入PUT，當時PUT價格2，後來10:20大盤跌破13600出場，出場價68，共計獲利66點，翻33倍。

整體來說，選擇權適合有投資基礎的人操作，透過短時間盤型波動達到巨幅獲利，在盤勢不穩背景下，也算是個不錯的投資工具。