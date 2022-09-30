董事長林昊辰堅持居住正義 豐溢開發推「微建商」合力造好屋

【文．編輯部】

林昊辰的人生經歷也頗為特殊，早年因不滿房地產業界部份仲介唯利是圖，讓他毅然決然轉往講師的道路，而在成立豐溢開發之後，更將自己三十年的房市心得統整出來，持續推廣給大眾，內容包括如何評估土地、規劃土地，甚至於開發土地到經營設計、營造等系統性課程；此外，豐溢開發也由淺入深對課程進行規劃，先是以12堂基礎課程建立概念，再進一步教授專業知識，務必讓學員可以循序漸進獲得完整的房地產相關知識。

豐溢推智慧宅品牌形象 新竹市東區打造代表作「風藝」

位在新竹市東區的「豐溢．風藝」是豐溢開發第一個代表作，也是推動「合力造屋」的成功案例，預計將在今年10月中旬對外公開預售，整體規劃為地下三層，地上15層的大廈，林昊辰表示，設計思路上除了要傳承風城記憶外，還採用全科技宅的概念，跟大公司合作引進智慧管家、智慧宅等技術。

對於推行智慧建築的初衷，林昊辰以個人經驗為例子，指出自己也住在公寓大樓，在日常生活中發現人跟人之間的互動極少，跟隔壁鄰居也沒有交集，且隨著科技越來越進步，帶來更多便利性，智慧住宅的概念除了跟上潮流，還滿足了現代人的需求，另從現實面考量亦是必然、必需的發展，因此豐溢開發在追求居住正義與供需平衡之時，也不會忘記與科技接軌。

因「豐溢．風藝」基地鄰近光復路跟東大陸橋，具有位處新竹市中心的地理優勢，前往火車站僅需步行5分鐘，到新竹市的活動育樂中心、公園、科博館大概也是3~5分鐘的路程，生活機能非常優秀。考量到眼下社會少子化的關係，同戶居住人口數比較少，豐溢開發將該案設計成比較適合現代家庭居住的生活空間，主打一到二房的小坪數產品。

而能在寸土寸金的新竹核心地區拿到本案的基地，林昊辰也有一番自己的感悟，「土地有個概念很好玩，不是我選擇它，是它選擇了我，我們知道很多地段都很好，但不是想要就可以拿到，當初不少人對這塊土地有意願，但最後可能資源不足，才讓豐溢開發公司順利拿下。」他強調，該案未來會打造成充滿人文智慧風格的建築，並讓豐溢開發透過此一建案將品牌形象樹立起來。

除了當前力推的「豐溢．風藝」外，豐溢開發還有三個計畫在積極籌備中，首先是在蘇澳冷泉正對面的建案，亮點是坐擁該地市中心的便利性，預計在今年9月會取得建照，並於11月推出；另豐溢開發也在新北鶯歌的鳳鳴重劃區購入土地，建案有望在年底啟動。此外，林昊辰還透露，手邊還有一個建案是位在新竹西大路上，因其具有基地方正、生活機能絕佳等優點，未來發展趨勢相當好，且該案右側比鄰竹蓮市場，走出家門就是公園，附近還有一個小學，完美滿足現代家庭的各種需求。

堅守居住正義 「微建商」降低購屋成本

談及公司的治理方式與經營理念，林昊辰不諱言的表示，希望打造一個共享、共好的環境，他認為經營房地產並不困難，困難的是當人利慾薰心的時候會喪失居住正義的理念，豐溢開發希望把現況扭轉過來，讓所有的夥伴知道什麼是房地產精神。

關於「微建商」的理念，林昊辰解釋，這是一個將大建案做拆解的動作，以螞蟻搬大象的精神進行利益共享，讓所有人都能參與進來，使有買屋需求的民眾能夠自地自建、自給自足，並減少中間商的剝削，讓大家得以用更原始的成本買屋，減少不必要的支出。

至於想參與微建商模式的人，林董事長也給出建議，一開始必須進行整體的課程培訓，明確理解房地產的概念，如此一來才能控管成本、節省成本、並達到降低成本，惟有在瞭解房地產上中下游的角色後，才算是踏入微建商的基本門檻。

在企業精神方面，豐溢開發則是秉持著公司是一個家庭的想法，希望訓練出來的不是員工，而是領導人；創造的是領導者，而不是跟隨者，盼望所有同事都能夠以自身為出發點、以公司為出發點、以團體的利益為利益的方式，執行公司所有的決策。

只做能力所及的事 林昊辰無懼市場不景氣

林昊辰對於當前房地產碰到缺工缺料的狀況也有獨到的見解，指出不是只有房地產會產生風險，市場上所有的投資皆是如此，「但豐溢只做能力範圍內的事情，謹慎評估自己的能力上限，只要不做出超過能力範圍之外的事，就能有效規避風險。」他進一步解釋，自己做房地產投資以來，從來不跟景氣走，也不跟供需走，更不考慮缺工缺料及原物料是否漲價，只考慮當下的目標，不去預測將來，基本上食衣住行當中，住是一定要的，是一個永久性的必需品，不管建築形式發生變化還是科技進步，只要人還踩在地上，房地產就是千年不變，自產自用就不需要看景氣，只有短期投資客才需要考量到市場上的各種變化。

但對台灣未來的土地開發，林昊辰則抱持著不樂觀的態度，稱現在土地蓋一塊少一塊，之後取得上會越來越困難，另舊大樓佔有的地方無法有效利用，造成土地上的浪費也是原因之一。他也點出，以往政府對國土規劃有一定的比例，但近年來土地變更的情況卻越來越頻繁，且多是將農業用地變更為住宅用地，可見目前住宅土地急缺的窘境。

而在房地產投資方面，林昊辰也公開自家的獨門心法，「要先把房地產學好，了解房地產的成本再來投資，就跟股票要先看財報一樣，房地產也是如此，買房前先思考房子經過了幾手？每一手怎麼取得？取得成本有多少？」他強調惟有瞭解房地產的成本，並決定自己的角色和消費鏈上的定位後，才能展開投資規劃。

提及自己的建屋理念，林昊辰認為當下就是要將產品的品質感做出來，賣房的利潤盡量用在升級建材上，全心全意打造出高品質的建案，並讓消費者能以接近原始成本的價格入手，儘管盈利可能沒有別人高，但豐溢開發肯做這件事情，敢做這件事情，也願意做這件事情。

豐溢開發目前對於公司的發展也規劃了完善的藍圖，今年9月初已在高雄開設分公司，有意將合力造屋的精神推廣到南部。而產品的定位方面則是放在純住宅，林昊辰稱，不會碰商辦、廠房等商業型產品，因為只有住宅能夠回饋給有需求的消費者、購屋者，自己清楚每個人回家後需要什麼，如何讓住戶在回家後卸下一整天的辛勞，這才是他考量的方向。