【文．洪寶山】

台灣為出口導向 台幣匯率貶比升好

因COVID-19疫情造成的全球央行同步寬鬆、同步緊縮貨幣政策，為史上罕見的經驗，獨強的美元，使得其他貨幣全倒，差別只是貶多貶少而已，台灣因出口型導向經濟體，匯率自然喜貶不喜升，升值時大抵就是爽到房市跟股市，苦了企業。對照過去兩年，中美貿易戰促使台商鮭魚返鄉，這三年來投資電資產業規模達7619億元，造成中南部的蛋白區房價噴出。

以台南為例，台南房價所得比從7.04上升到9.20，漲幅高達31%，房貸負擔率也從28.89上升到36.84，代表台南市民需要「不吃、不喝、不花」整整九年多，才買得起房子。生活教育的成本太高，難怪台灣的結婚率越來越低，不婚不生成社會主流，加重台灣人才荒問題。

內政部統計，2021年結婚11萬4,606對，結婚率千分之4.88，續創新低，另行政院主計總處統計，截至2020年底，台灣25歲至44歲的適婚年齡層，未婚率達43.2%創新高。主計總處報告指出，到2037年台灣新生兒人數可能跌破十萬人。

不用做民調也知道，高房價絕對是問題的核心，從兩岸的打房過程證明，限制性政策效果有限，關鍵仍在供需跟對未來房價的預期。要限制購房需求就直接針對購房痛苦指數下手，例如年輕人不可能「不吃、不喝、不花」整整九年多才存到錢買房子，那麼政府只需要提供年輕人九年的免費社會住宅，少了首購的剛需，房價就不會只漲不跌(破起漲區)。

至於免費的社會住宅的資金來源，羊毛出在羊身上，這筆錢可以比照歐盟最近打算針對能源業者的暴利稅，畢竟很多建商的毛利率高達40%-50%，賺錢回饋社會，就像興富發有可能跳出來組職棒第六隊。

台幣貶勢若持續 應不至於破33.8元

雖然今年台幣兌美元走貶，但從2009年的34.96元升值以來，大致維持升值趨勢，例如2009年二月升值到2011年四月的28.76元，後來又貶值到2016年一月的33.8元，沒有碰觸到34元的價位，改變了彭淮南前央行總裁的匯率慣性，維持「升多貶少」的下降軌道走勢。

2019年五月因為川普政府祭出貿易黑名單，美中貿易戰局勢轉為緊張，台幣那波貶值到31.612元就止住了，後來2021年升值到27.63元，重返1996年六月的價格，巧合的是1995年閏八月發生中共試射導彈的台海危機，而2021年台幣升破28元的隔年，再次爆發中共圍台軍演的台海危機。

所以，如果通膨沒有進一步惡化的話，那麼假設走勢慣性不變，這波台幣的貶值，應該不至於貶破2016年的33.8元，當然如果重回34元的話，台股在存量資金盤的捉對廝殺過程，不排除出現多殺多的甩轎、加速趕底走勢。

回到疫情前位階 大盤合理價在11997

加權指數從9月21日的14424點收盤價跳水，五個交易日共下跌958點，累積跌幅達-6.64%，平均下跌191.6點，還不算是加速趕底。如果以2021年新台幣12月30日的27.69元收盤價做基礎，截至今年9月27日為止，台幣共貶值-15.13%，對照加權指數累積跌幅達26.09%，台股還沒有出現超額下跌，因此儘管已經把去年的漲幅給吐回去，但仍沒有觸底的跡象。

台灣央行預估今年經濟成長率為3.51%，明年2.9%，景氣趨勢往下，根據過去經驗，假設回到疫情前的2019年收盤價11997點是合理的價位，那麼因為明年景氣展望保守，股市要有潛在的獲利空間，就得低於合理價。

長期上升趨勢線 透露兩個底部支撐

參考加權指數從2008年的3955低點起漲以來，超長期上升趨勢線仍有效，具備落底支撐的條件，在這條超長期上升趨勢線可找到兩個底部支撐，一個是2015年人民幣急貶撼動全球股市的7203低點；另一個是2020年COVID-19疫情爆發的8523低點，因為斜率右上傾斜的關係，所以低點越來越高，如果目前的下跌速度不變的話，預估下方的支撐將落在10890~10570點附近，當然不排除更低的假跌破急跌甩轎走勢的可能性。

另外，可觀察第四季庫存去化的速度，日前廣達寧願賠790萬美元的違約金，也不願接訂單，換言之，聯準會暴力升息打通膨能不能軟著陸，就看庫存去化的情況，就可得知消費力有沒有縮手。