迎戰肺癌新國病 LDCT補助篩檢起跑！

【文．蔡武穆】

過去認為肺癌與抽菸有關，近十年抽菸人口大幅減少，只剩15%，男性肺癌有減緩趨勢，十年內增加32%，女性罹患肺癌人數卻激增，十年增加89%，而且多與抽菸無關。

女性肺癌人數激增

台大癌醫中心分院副院長陳晉興表示，最主要是空氣污染，包含室內空污、室外空污，也就是PM2.5懸浮微粒。一般來說，男性常跑外面，汽機車、工廠廢煙對男性影響較大，而女性較常待在室內，門窗緊閉，女性肺癌人數不減反增，可見室內空污的影響不容小覷。

室內空污，第一個來自裝潢的甲醛。木材為了抗蟲、防腐，在成為家具之前，通常會浸泡在含有甲醛的藥水裡，這種俗稱「新家的味道」，即便是通風，要經過數年後才會完全揮發，成為致癌的因子。

第二是石棉瓦。石棉是很好的防火隔熱材，早期天花板都含有石棉，世界衛生組織早在四十年前將石棉列為致癌物，台灣在2018年才全面禁用，改成矽酸鈣板，期間已有不少居民受害。

說來奇怪，男性、女性同住一個屋簷，為何女性肺癌人數激增？醫界大膽推測，女性所使用的化妝品、保養品，多少含有致癌的成分，譬如，嬌生公司就曾被告發嬰兒爽身粉的滑石粉含有石棉，導致多數人罹患卵巢癌及肺癌，纏訟二十年敗訴，賠償數十億台幣。

遺傳基因關聯大

肺癌和遺傳基因有很大關係，陳晉興提到，有一個病人是他的國中同學，一家四口都罹患肺癌，得知肺癌會遺傳，把爸媽拉來篩檢，結果父母兩人都是肺癌第四期。台灣醫界曾做過研究，一萬二千人樣本調查，有肺癌家族病史的人，父母、兄弟姊妹、子女等二等親罹患肺癌比一般人高出三倍。

肺癌和肺腺癌不同，肺腺癌是肺癌的一種，台灣70%~80%的肺癌患者屬於肺腺癌，女性肺腺癌的比例更是高達90%，其他兩種分別是小細胞癌和鱗狀細胞癌，與抽菸有關，佔小部分，因此，目前肺癌篩檢也是以肺腺癌為主。

可怕的是，肺腺癌早期沒有症狀，一有症狀，如聲音沙啞、呼吸喘、咳嗽、咳血、骨頭痠痛等，50%都是第四期，甚至連沒有症狀的人來檢查，也有5%是第四期。

「絕對不能等到有症狀才來檢查」，陳晉興呼籲，等到不舒服才就醫，通常來不及，早期的篩檢，使用低劑量電腦斷層LDCT，三分鐘即可清楚看見肺部是否有徵兆。

照妖鏡：LDCT低劑量電腦斷層檢查

有些人問，「我每年都有照Ｘ光，都沒有大礙，有必要做LDCT嗎？」陳晉興說，「Ｘ光是二維畫面，只有照正面和側面，照過去，皮膚、乳房、胸壁、肋骨、肺部血管都疊在一起」，通常腫瘤大到二至三公分才能看得到，屆時癌細胞已經轉移，為時已晚。

「低劑量電腦斷層LDCT是把Ｘ光切成三百張，每0.1公分至0.2公分切一張，所以0.3公分以上的結節絕對逃不掉，看得一清二楚」。肺腺癌長得很慢，從0.2公分到一公分通常要花十年以上，如果早期發現有結節，可以慢慢觀察其變化，做適當的處置。

陳晉興說，肺部小於三公分的點都叫結節，結節不一定就是惡性腫瘤，有能是良性腫瘤、發炎或結疤。如果是發炎，可能會在短時間內變大或變小，結疤不會長大，甚至會縮小。良性腫瘤變化得很慢，可能二十年不變，惡性瘤當然也會長大，不過長大的時間很慢。

國民健康署依據國際篩檢標準：結節0.6公分(含以內)，每半年到一年追蹤一次，0.6公分到0.8公分，每三個月到六個月追蹤一次，若0.8公分以上，務必找胸腔外科醫師做切除手術。

有些人篩檢出來，發現有0.4公分到0.5公分的結節，擔心害怕罹癌，就跑去開刀，開完之後才知道是良性，白挨一刀。事實上，一百個人有三十人篩檢出來有0.4公分的結節，偽陽性高達30%，若依國際標準0.6公分以上有變化再追蹤，偽陽性機率會降低到10%，醫生也會依據國際標準執刀，不需太過焦慮。

如果第一次篩檢出來，肺部沒有結節或結節小於0.4公分者，有抽菸習慣或家族遺傳的高危險群，每兩年篩檢一次，非高危險群的一般民眾，則每三年篩檢一次。

早期篩檢 早期治療

若不幸罹患肺腺癌，臨床上的診斷治療會根據腫瘤大小、有無淋巴轉移、有無遠處器官轉移來做分期治療。大抵上，1A期手術切除完，80%~90%不會復發，1B期30%會復發，必須開始接受治療。第二期、3A期，開刀還可以切除乾淨，若有淋巴轉移，必須追加化療或標靶治療。3B、3C及第四期已轉移到更遠的器官，手術切不乾淨，同樣必須輔以化療、標靶或免疫治療。

根據2014~2019年肺癌分期比率及五年存活率統計，屬於零期的原位癌，手術切除後，存活率可達100%，第一期存活率87%，第二期存活率50%，第三期存活率26%，第四期存活率只剩下8%，第一次和第四期存活率相差十倍，因此，早期篩檢、早期治療至關重要。

為了迎戰肺癌的新國病，國民健康署在今年七月一日啟動LDCT補助篩檢計畫，針對重度抽菸者及有家族病史的高危險群，女性年齡在四十五至七十四歲、男性年齡在五十至七十四歲，憑健保卡每二年可免費篩檢一次。唯抽菸者篩檢須簽切結書表明有意願戒菸。

陳晉興說明，通常五十五歲是罹患肺癌的高峰，因此往前推十年提早篩檢，而女性又比男性早發病，所以女性四十五歲、男性五十歲篩檢。三十歲以下罹患肺癌機率不高、生育年齡不鼓勵照CT，四十五至七十四歲是家庭經濟的重要支撐，故先行補助篩檢。

然而，吸菸者及家族病史的高危險群，加起來不過30%~40%，其他60%~70%的民眾難道就不用篩檢？陳晉興坦言，「理想的狀況是全民普篩」，政府有多少錢，做多少事，他仍鼓勵民眾，健康是一輩子的事，LDCT篩檢自費四千到六千元，不算太貴，早期發現、早期治療，生活更安心。

改善空污 降低罹病率

總體來說，肺癌跟吸進去的空氣有關，要減少肺癌發生機率，改善空氣品質為第一要務。基本上，空氣除了20%的氧及80%的氮，就不該有其他的成分，自工業革命以來，煤炭、石油、天然氣等使用，增加PM2.5及化學物質，危害人體健康。所幸環保意識抬頭，民眾對於空氣品質越來越注重，近幾年，空氣品質已大幅改善。

改善空污必須民間和政府齊心努力，除了制定法律之外，民眾要養成良好的生活習慣，如避免吸菸、汽機車定期排檢、不燒稻草垃圾、寺廟不燒香、機車族務必戴口罩，多使用電動車及大眾交通工具，畢竟空氣是流通的，人不可能長期緊閉在室內，一處危害全民遭殃。