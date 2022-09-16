CPI重擊美股 台股將何去何從？

【文／理周教育學苑．方鈞】

A:台股雖然在中秋之後攻回季線附近，但受到美股殺盤影響，台股很難獨善其身，升息陰霾除了重挫股市外，匯市方面台幣美元更是貶破31大關，股市、匯市雙雙跳水。

有趣的是台股大盤雖然跳空開低下跌，但在第一盤直接出量拉升，盤中跌幅收斂，以這樣的手法來看，雖然受到國際股市影響不可避免，但恐慌性殺盤跌幅夠多，政府還是多少有護盤力道，但護盤不等於漲，頂多是跌得比較慢，投資人如果想要搶短還是要跑得夠快。

整體來看，美股重挫及台股跳空缺口都需要時間來消化，接下來留意九月二十二日美國FOMC升息狀況，通膨不降，股市要好都有難度，特別是近期台股量縮，要站回萬五大關還需看美股表現而定，短線上萬四到萬五震盪消化美國升息壓力。

適逢台積電九月十五日除息，如能在當日秒填息，則接下來台股雖不漲但還是有撐，反之，如果連護國神山都有失以往水準，接下來只要國際市場有個風吹草動，台股撐盤難度增加。

目前來看護盤力道尚在，只要九月十四日低點守住，暫時台股問題不大，大盤目前已經拉出三角收斂型態，離末端還有空間，短期有較高機率在中間震盪整理，唯獨需要留意上升切線位置，一旦收破，嚴防殺盤力度。盤勢震盪，個股操作不易，建議投資人還是以期貨方式短進短出，留意關鍵價變化。