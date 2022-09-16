女影主席王君琦：回望是看見那些尚未改變的地方

【文．林怡妏】

女影29 感覺結構再擴張

「今年主題『造聲遊歷』，以聲音入題，希望大家可以用更直覺的方式去聆聽、感受影像世界。」

女性影展主席王君琦說，女影29，除了回應近十年，聲音在電影媒介中愈發受到重視的趨勢，更希望透過女性音樂人專題，串接所有女性尋求發聲的共同命題。

「多年來，我們看到傑出的女性音樂人，透過創作成就許多音樂史上的壯舉，卻沒受到關注。過去礙於作品數量不夠多，一直沒有成為女影的策展主題，這個遺憾一直被我們放在心裡。」如同王君琦說的，那些應該被聽見，卻沒被聽見的，不論對個人、對世代都可能成為一種遺憾。

於是，女影29由大大樹音樂創辦人，同時也是女性影像學會理事鍾適芳擔任專題客座策展人，將世界邊緣的音樂，帶入觀眾視野，聽見那些沒被「聽」見女性音樂人的生命故事，更深一層次，是透過每一個抵抗的音樂，觸發觀影人直視被主流噤聲，受性別桎梏的女性創作者困境。

回到結構面，聲音是對抗，是「發聲」

「每一次的發聲，都會牽涉到權力的糾葛，所以我們經常是安靜的，而當你安靜久了，有一天你可以說話的時候，你可能忘記該怎麼說話。」

在父權主導的社會環境中，女性被迫要沉默，又或者，女性早已內化了社會對自我的想像：要成為安靜的人。

因此，當女性撞上父權，勢必又是一場腥風血雨的爭鬥，可女性主義不過是如此，我們想要的，是讓每一個人都有「發聲」的權利，而這個權利本是每一個人，不論性別生而擁有的。

摒棄「女人為難女人」文本 女性角色更多元

王君琦在2009年加入女影擔任選片員，但其實她在大學時期就已經與女影結緣。伴隨女影走過二十幾個年頭，王君琦觀察，近幾年，女性在電影中的角色形象越來越多元。

「其實在八○年代，就能看到女性以一個共同體的形象出現在電影中，最著名的例子就是李美彌導演的《未婚媽媽》，建構了全然以女性為核心的非典型家庭型態，創造出女性互助的烏托邦。」

不如許多通俗影視作品，主打「女人何苦為難女人」的文本結構，以男性為中心的視角，製造女性對立的場面，盼求符合女性為一個男人發生衝突的父權想像，相反地，近年有更多如同《未婚媽媽》的文本敘事，細膩解剖女性多變的生命歷程與創傷，深刻描繪女性間的情感，彼此體諒、彼此扶持，形塑女性做為一個群體的形象。

「像是阮鳳儀導演的《美國女孩》，圍繞著移民家庭，罹癌母親與女兒及丈夫之間關係的變化、創傷與治癒彼此的過程，呈現出女性多重的樣態，」王君琦舉例。

揮別男歡女愛的通俗劇情，新銳女性導演擅長潛入當代女性生活的細節，在鏡頭下鮮明刻畫女性的多重身分，如何與其性別交織出獨一無二的生命樣貌。

男性研究 開啟兩性對話空間

許多不熟悉女影的觀眾，可能會誤以為這是一場僅有女性才能參與的性別嘉年華會，如同談及女性主義，男性總感覺被排擠在論述之外。

「曾經有一個男學生告訴我，他覺得現在很多事情都保障了女性，自己是個受害者，是相對弱勢。」王君琦認為，在過去的女性主義論述中，容易將男性形塑成既得利益者形象，女性則是受壓迫者，如此二元對立的論述，讓不同性別之間失去對話的空間。

「這個父權結構不是只有傷害了女性，其實也傷害了很多的男性。」可當我們只著眼於女性所受到的壓迫，容易忽略男性在這個結構當中，被迫形成共謀，「必須剛強、不能示弱」，而難以適切表達自身情感，難以成為自己，又或者，難以尋得專屬於自身非父權的方式，展現性格與魅力的困境。

因此，如果說女性主義還有哪些可以更好的地方，那就是看見男性經驗中的限制，因為女權的推動本非使女性權益凌駕於男性之上，而是追求平等。

「我覺得我們現在很需要陽剛研究，」王君琦直言，當女性主義的平等訴求幫助女性創造出不同的可能性，下一步，即是幫助更多的男性開拓更多生命樣態的可能。

回望 檢視那些變與不變

拓進的過程也需要回望，這是女性影展在邁入三十年之際的重要命題。

「在看見改變與進步的同時，我們容易忽略那些尚未改變的地方，以及那些持續發生中的壓迫，所以透過回望，能帶我們看見仍舊存在的不平等。」

王君琦舉例，近期登上新聞版面的台中資優班狼師案輿論對於被害人的質疑，映照1980年代楊家雲導演在《瘋狂女煞星》中探討「性侵案件，檢討被害人」的性別議題，可見四十年過去了，類似事件沒有在我們的社會消失，而是以不同的方式，幽微地存在著。

「不要活在未來必然美麗的假象當中。」王君琦話說得重，挾著這份體認，她將自己所見的變與不變，進步與尚未進步的，化為為女影選片的關鍵，她希望藉此回應社會，激盪出對話與改變。

社會、組織的「回望」是龐大的，回應的是一個群體的感覺結構，然而，對個人來說，「回望」卻是非常內在且私密的，是不斷叩問「我是誰？」的自我解剖過程，而唯有如此，才能知道自己想要什麼樣的生活，想遇見什麼樣的人，想開啟什麼樣的未來。

或許就像王君琦說的，「所有的調整都必須是瞻前顧後的。瞻前，就是看到前方的來時路，顧後，就是立基在對過去的反思之上，去想像一個可能的未來。」

女影主席推薦片單

採訪的最後，我們請王君琦針對女影29的選片，推薦幾部電影給理財周刊的讀者。她特別選擇了焦點影人艾拉妮斯．奧柏莎溫的專題以及其中的《坎那沙塔奇抗爭史》、音樂人專題中的《我的龐克老媽》，還有國際競賽片《美國女孩》，最後是田中絹代單元。

艾拉妮斯．奧柏莎溫專題

女性影展首次以原住民導演做為焦點影人，帶觀影人認識加拿大國寶級原住民女導演，同時也是女歌手的艾拉妮斯．奧柏莎溫。在艾拉妮斯．奧柏莎溫的電影中，藉由不同人物故事，展現出原住民族在當代面臨的困境，以及未曾停歇的抗爭。

王君琦說，在思考性別議題的時候，不能忽略台灣做為一個南島語系國家，其中族群身分與性別身分的交疊。在《坎那沙塔奇抗爭史》這部紀錄片中，透過鏡頭細膩地捕捉抗爭民眾的土地意識，呈現至今仍傷害著原住民的殖民歷史，王君琦希望，身處相似背景的台灣，觀影人可以去思考原住民土地權益以及其中的歷史。

田中絹代單元

「做為一名女性演員，田中絹代是許多導演的繆思，但許多人忽略了她也是一名才華洋溢的女性導演，」王君琦表示。相較演藝生涯受到高度重視，田中絹代的執導成就相形受到埋沒，她的作品細膩描繪女性從業人員，呈現日本電影中的女性主體性、性別樣態與影視產業運作，另闢電影敘事空間。

《我的龐克老媽》

是今年台灣國際女性影展參與英國女性影像機構Birds’Eye View Film推動的「框架回收國際巡迴計畫」，英國推薦的精選作品。紀錄英國龐克搖滾樂團主唱Poly Styrene如何以首位有色人種女性身分在英國樂壇站穩腳步，爾後伴隨成名而來的躁鬱症，如何影響她與女兒的關係。

《美國女孩》

看似是一個移民故事，觀影後會發現是一部讓人充滿共鳴的家庭電影。導演阮鳳儀用鏡頭細膩敘述母女三人自美回台定居，映照出經濟條件與身分認同對家庭的影響，其中的針鋒相對、情感勒索、理解釋然，就如同你我的家庭一樣，讓人共感。