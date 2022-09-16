【文．洪寶山】

美元指數創高壓回 亞幣與歐元大反攻

從加權指數單日成交量可以揣測，市場人氣不旺，就算有利多，也反應平平，這也難怪，聯準會主席鮑爾在八月底全球央行年會上清楚的傳達強硬鷹派的立場，加上其他FOMC票委們的公開談話，大多數支持九月例會上繼續暴力升息，推升美元指數上漲到110.8點，創二十年新高。

亞幣與歐元跌得一塌糊塗，歐元創二十年新低，來到0.9865美元，日圓貶到一美元兌144.99日圓，創二十四年新低，人民幣貶到人行出手干預，調降外匯存款準備率2%，讓人民幣不至於一口氣直接貶破一美元兌七元人民幣的整數關卡，這波最低見到6.9969元人民幣，然後隨著中秋變盤，9月12日的匯市出現亞幣與歐元的大反攻。截至9月12日15:00為止，歐元升值超過1.3%，日圓阻貶拉回到142.8元，人民幣拉回到6.926元，資金重新擁抱風險資產，日股漲1.16%、德國DAX漲1.21%。

聯準會進入緘默期 美股反彈挑戰年線

本周起聯準會進入緘默期，正好給股市反彈機會，如果順利的話，這波美股的反彈可以再次挑戰年線，甚至不受消費性電子需求劇降的公司，很有可能逆勢領先完成築底上漲，說白了，是個股表現的天下，整個族群齊漲的機會比較少。

儘管如此，太陽能與iPhone 14概念股可能是例外，上周末匈牙利發出警語，天然氣存量不夠過冬，瑞士的應對之策，規定這個冬天使用燃氣供暖系統的建築物室內溫度不得高於十九度，暖氣水溫控制在六十度，禁止使用輻射加熱器，三溫暖和游泳池保持低溫，違反就要被判三年有期徒刑。不知道瑞士監獄裡的暖氣設定在幾度？會不會比較人性化？

這個冬天歐盟的應對之策都是治標不治本，因為北溪一號已經斷氣了，少了俄羅斯的供應，就算其他國家願意支援，好比挪威是歐洲最大的石油和天然氣生產國之一，本身只有1.4%的電力是由燃燒化石燃料和廢物產生，5.8%由風力發電產生，其餘92.9%由水力發電產生，今年也同意增加二十億立方公尺的天然氣出口，以支持歐洲和英國不斷增長的需求。

美日推動潔能政策 太陽能股長多可期

但是即便是能源出口國之一的挪威，在這波歐洲能源危機照樣不能避免國際能源價格上漲的影響，因為挪威還需要在一年中的某些時期進口能源。所以現在歐洲人人希望擁有屋頂型太陽能板，事實上，英國家庭最近每周都有三千餘件正在安裝屋頂型太陽能板，與兩年前的夏天相比足足成長了三倍。

不僅歐洲人要，美國的《通膨縮減法案》當中將提撥3,690億美元(逾新台幣一兆元)發展能源安全與潔淨能源，此外，住宅太陽能裝置投資抵減30%的措施預計將延長十年。現在日本也要跟進了，NHK報導日本考慮要求該國家庭從2025年開始安裝屋頂型太陽能板。

歐洲能源危機讓多數先進國家2050年碳中和目標增添難度，一旦人類錯過了在2050年將全球升溫控制在1.5攝氏度內，那麼，今天夏天北半球的極端高溫、大旱發生的機率將更加頻繁，勢必影響能源與糧食的短缺，唯一的解方就是停止地緣政治鬥爭，加速火力發電廠退役，並擴大再生能源建設，從這個角度來看，太陽能族群的長多可期待。

蘋果新機預購秒殺 iPhone 14概念股雀躍

庫克重壓金字塔消費群，「只升級高階iPhone 14 Pro」的這手棋，真是既大膽又出乎意料之外，更重要的是加量不加價(不考慮匯率貶值)，同時iPhone 14的中低階款都採用13系列的A15處理器，而且改用藥丸取代瀏海屏，並且採用「動態島(Dynamic Island)」的軟硬結合，可依照目前手機執行的內容，展示不同的動畫，清晰連貫地顯示提醒和後台活動的形態，對於金字塔頂端消費者來說很有識別度，也難怪這次中國大陸的蘋果官網預購秒殺，排隊時間高達五至六周，可以說意外的好。