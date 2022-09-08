每天執行財富力 翻轉人生引爆複利效應

【文．蔡武穆】

不再外求 從內心肯定自己

「這對我衝擊很大，我現在什麼都有了，還抱怨什麼？」她強調，生活在台灣很幸福，「我們可以選擇過什麼樣的人生，在哪裡念書、嫁給誰，都可以自己決定」。

過去她在職場上拚搏，每天早出晚歸，無法享受社區的游泳池及周遭美景，疫情後，她有機會慢下來，看看春天葉子、駐足的鳥兒，覺得自己很幸福，心態上跟以前有很大的改變。

以前的她，拚了命想要求得別人的認同，求學歷、求職位，現在放下一切，自己肯定自己。所以回國後，只做兩件事，一件是自己喜歡做的事，一件是幫助別人的事，看書寫書、幫助小資族學習理財，以正面的信念脫貧，翻轉人生。

從小家境貧寒，楊倩琳求學生活都靠自己，兒時就知道要獨立，她說，「沒有傘的小孩，跑得比較快」， 雖然比同儕辛苦，但是，也因此得到很多貴人的幫助和轉機。

打造富腦袋 以錢賺錢翻轉人生

國中畢業後考上松山商職，閒暇時去麵包店打工，老闆娘極富生意頭腦，麵包店經營得有聲有色，後來增加早餐品項，再把所賺到的錢投資股票和房地產，賺了好幾桶金，那時她發覺，「人不能靠死薪水，要想辦法靠錢賺錢」，開啟她日後的財經之路。

也因此，她比別人更早達到財富自由，今年打算成立「上班族財務翻轉學院」，幫助上班族打造富腦袋，用大家所熟悉的台股、美股、房地產、ETF、虛擬貨幣等財務工具來翻轉人生。

對於女性自覺的思考，楊倩琳認為，女人的精神獨立和財務獨立是一個漫長進化的過程，人生順序每個階段都不一樣，二十幾歲時會覺得愛情重要，跌跌撞撞摸索適合的對象，三十歲還沒結婚會有壓力，現在回頭來看，不結婚也很好，不必強求。

人生的每一階段都是在做選擇，選伴侶、選公司、選事業，有時候會做錯選擇，但人生沒有後悔藥，唯有一直向前，最重要的是對自己的選擇負責，負責的結果，就是讓自己變強大。

寧可盡全力而失敗 也不要沒有去嘗試而後悔

當然，摸索進化的過程，也會有累的時候，楊倩琳說，最煎熬的時期是一邊工作、一邊寫博士論文，多次有想放棄的念頭。但仔細想想，前面努力五、六年了，怎能前功盡棄，「那一陣子我每天發燒，天旋地轉，邊寫邊哭，咬緊牙關撐住口試過的那一天，抱著家人痛哭，中港澳學生，最後拿到畢業證書的只有六個」。

她對於想要做的事情很執著，像金頂電池的小兔，一直往前跑，跑到沒有電才停。字典裡沒有「放棄」兩個字，「很多人覺得事情很困難，其實都是自己嚇自己，沒有做怎麼知道自己做不到，我寧可盡全力失敗，也不要沒有做而後悔」。

教「人生態度」 傳授信心、勇氣

《原子習慣》說到，「人生的成功失敗，來自每天的選擇」，好的習慣會產生複利效應，很多粉絲問她，為何執行力、夢想力超強？她分享，自己會先把未來十年的夢想列出來，再細分到一年的夢想，然後細分每月、每周、每天要執行的事項，按表操課。每天睡覺前都會翻閱筆記，檢視自己有沒有朝著夢想前進，年底檢討過去的一年，並做下一年的計畫。

「我不是教理財，而是教人生態度」，過去她在卡內基演講，有一位女性學員受到激勵，每天執行財富力，去年底成功買房，每年五月還會寫信給她，分享一年來的進步，對她來說，「最大的成就感就是把信心、勇氣教給別人，翻轉他的人生」。

她坦言，市場的理財老師很多，如果迷失就會去比較，後來找到自己獨一無二的價值，自己深知小資族不懂的地方在哪，所以寫書、辦理財講座，目標是改變他人的人生，而不是追求粉絲數。

投資自己 為人生加分

「身為女性，最棒的就是投資自己」，楊倩琳以自己的例子，她存錢去英國念書，一路念到上海財經大學博士，增加國際視野和競爭力，回來薪水翻一倍。進修可以分短中長期，現在她還持續學習，加強正音和說故事的能力，為自己的人生加分。

人生是一個修練過程，有時會迷失在世俗的框架中，「當你清楚自己要什麼，就不會失去方向」。人生短暫，每一個人都要為自己而活，不需要跟別人比較，有一句話說，「每一個人都有自己的迷失，有人走得快、有人走得慢，但你將走在自己的軌道上，成為最好的自己」。

然後，要看自己的優點，每天鼓勵自己，有沒有比昨天進步，每天進步0.1，複利效應來算，一年之後進步將近38倍。

台灣的職場上，兩性還算平等，女生比較吃虧的是對於家庭的照顧，台灣屬於亞洲父系社會，傳統觀念上，小孩比較是屬於媽媽的責任，還要侍奉公婆。

不需樣樣一百分 要有自己的底線

她分享，「女生不需要做到樣樣一百分」，自己在事業上是九十分，夫妻關係六十分、婆媳五十分，剛結婚時，就跟丈夫溝通，哪些做得到、哪些做不到，說明自己的底線。

女生沒有底線，就會陷入工作、家庭兩頭燒，很容易崩潰，夫妻共組家庭，不是每件事都要妻子做，在家庭她強調分工，比方說，自己會做早餐和掃地，丈夫則負責拖地和倒垃圾等。

楊倩琳認為，不管是妻子或丈夫都要對自己負責，要把身體照顧好，往相同的方向前進，「嫁給對方，不是當另一半的瑪麗亞，幫他推輪椅」。愛自己，就是愛別人的表現，台灣的男生很多都是媽寶，理所當然認為妻子要照顧自己，但妻子也是別人家的掌上明珠，為何要這樣犧牲？夫妻應該平等對待。

楊倩琳夫妻個性差很多，先生是工程師，平常下班就上網、打電動，而她是一個目標導向的人，看書、寫書，朝自己夢想前進。一度，她覺得丈夫很不上進，用自己的標準要求先生，造成雙方很大的壓力，經過調整之後，學習尊重對方的選擇，不把自己的標準框在別人身上，相處更自在沒負擔。

選你所愛，愛你所選

對於八○、九○後的女性，或是還在職場打拚的女性，楊倩琳建議，「選你所愛、愛你所選」，無論是職涯、興趣，想辦法找出內心真正喜歡做的事，就會做得很好，在每一個選擇中，仔細做好評估，無論是進修、工作或伴侶，選了就不要後悔。

另外，學會投資理財比挑一個好男人更重要，最重要的是要有自己的房子，幸福才有保障。男人常說，「嫁給我、我養妳」，可是妳常伸手跟他要錢，手心往上，久了就會失掉他對妳的愛和尊敬，要跟他攜手打理家庭，有共同的方向，財務分開處理，婚姻家庭就會幸福而持久。