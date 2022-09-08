快訊

不斷更新／白金漢宮證實英女王身體欠安 王室要員飛奔探視

傳英女王4名子女與長孫全到場陪伴 王室編輯：情況有些嚴重

獨／BA.5疫情再起 清冠一號9月15日起全面限縮公費對象

外資逆勢海底撈寶

聯合新聞網／ 理財周刊

【文．高適】

消費者行為改變 零售業銷售差、庫存高

受能源及食品價格飆漲限縮可支配所得，加上解封後消費行為改變，民眾將更多的錢用於外出用餐及娛樂，對零售產業帶來不小衝擊。根據美國商務部人口普查局8月17日所公布的調查，美國七月百貨公司零售額月減0.5％、年減1.4％，連續第二個月呈現年減；六月底零售商存貨額月增2％、年增19.8％，再創1992年開始統計以來新高，存貨/銷售比也自五月的1.20升至1.21，創2021年2月以來最高。

通膨對低收入民眾的消費影響尤為嚴重，消費趨勢轉變更使許多零售商面臨庫存過剩的問題，服裝零售商在銷售業績及信心均已轉趨悲觀，並不得不開始降價求售。在先前美股財報周期間，包括Gap、Victoria’s Secret、A&F、Urban Outfitters等等美國服飾零售商均有提及銷售衰退及庫存增加的問題，Urban Outfitters更為了去化庫存，表示折扣及降價幅度預料將會相當驚人。

成衣廠商保守看 外資卻找到樂觀理由

因應民眾消費縮手的趨勢，全球服飾零售商及品牌廠均已放緩下單速度，且為避免不確定風險，也將以往長約改為短單、急單，導致整個成衣產業的第四季營運由原本的平穩下修至保守。國內成衣大廠儒鴻(1476)表示過去客戶下單方式會早在半年前就先下單八、九成，但今年下單模式已不同，為庫存管理、去化，現在品牌廠訂單多是短單、急單。

除一個月前才會下單外，下單量也僅有六成，客戶要觀察市場消費能力，待庫存去化後才追加單。甚至儒鴻與另一家成衣大廠聚陽(1477)還預期，二○二三年上半年產業景氣、品牌廠下單的動能，勢必讓成衣廠的挑戰更加嚴峻。

空頭大摩也翻多！

相較成衣廠保守看待產業景氣，外資Sell Side逆勢看好，類似趁著利空進場撿便宜的邏輯，帶動成衣族群成為近期股價利空不跌的代表之一。摩根士丹利將儒鴻視為成衣代工領域的首選標的，看好其機能性產品及運動服飾品牌客戶，表現相對優於同業。在通膨背景下，消費者對機能性產品的需求不減反增，因為將更針對性地購買服飾，這點可從儒鴻今年布料銷售成長40％看出，主要歸功於品牌客戶，尤其是Lululemon對機能性布料的偏好。基於對功能性服裝的需求彈性，預估儒鴻的布料收入在第三季度將創新高。

※精彩全文，詳見《理財周刊》1150期，2022.09.09出刊。

延伸閱讀

通膨削減海外需求 中國8月出口年增率僅個位數

中秋行情誰來突圍？ 變盤有影嘸？這些族群說了算

i14是電子業王牌救援！地表最強蘋果分析師：3大底氣 庫克沒在怕通膨

澳洲升息2碼 還有動作

相關新聞

「俄」性通膨

正當市場聚焦9月2日的美國八月大非農新增就業數據，大非農新增人數遠低於前值，但又優於市場預期，市場解讀有助於降低聯準會暴力升息，為美股帶來跌深反彈的期待之際，怎知，G7財長9月2日發表一份聯合聲明確認，同意對俄羅斯石油及石油產品設定「價格上限」，搶走了市場目光，果不其然，就在G7財長的聯合聲明一發布後，俄羅斯天然氣工業股份公司發布訊息，北溪一號管道Portovaya壓縮機站的渦輪出現漏油，向北溪管道輸送天然氣已經完全停止，直到故障得到解決。

外資逆勢海底撈寶

鮑爾領銜聯準會眾官員主演鷹派大戲，扭轉原先市場對於貨幣政策短期將轉鴿派的樂觀預期，美國十年期公債殖利率衝上3.2％，美元指數衝上110新高，並中斷美股的反彈之路，導致各指數連續重挫，跌破所有均線，也拖累台股加權指數跟著向下收斂。但在大盤回檔測試支撐的背景下，卻有部分遭遇產業利空衝擊的族群，獲得外資逆勢力挺，營造股價利空不跌的條件，有望成為未來能在止跌後反彈的契機。

歐洲能源戰打到貨幣戰 亞幣這波貶值正好救企業獲利

氣溫開始下降，歐洲的能源戰才開始要熱起來，俄羅斯揚言西方如果不撤銷對俄制裁，對歐的天然氣斷供就會持續。 歐盟從俄羅斯進口天然氣比例已經從幾個月前的50%降至9%；法國天然氣儲量已超過儲存目標，目前儲量為92%-93%，計畫未來向德國輸氣；德國將維持二座核電廠備用狀態到明年四月；烏克蘭表示從技術上，可以通過烏克蘭的Sudzha中轉站入口替代北溪一號的全部產能。

每天執行財富力 翻轉人生引爆複利效應

財經作家楊倩琳從小的五大夢想都已實現，到英國念碩士、拿財經博士，環遊世界六十國、寫書、在偏鄉學校籌設獎學金等，尤其是旅行，帶給她極大的療癒，對於人生的想法有很大的轉變。 「旅行是跟自己身心靈對話最好的方式」，疫情前，她遊歷六十國，在旅行中發現新的自己，比方說，看到波蘭集中營納粹的毒氣室、戰爭博物館，陳列往生者的頭髮、鞋子、衣服，牆壁上血跡斑斑，令人怵目驚心。 又如，在阿姆斯特丹的「安妮之家」，一個猶太女孩被送到集中營死了，來不及長大的女孩夢想是成為記者，後來，她的父親把女孩生前的日記集結出版，變成很有名的《安妮日記》，還有埃及的小女孩無法溫飽、敘利亞的女性沒有受教權……。

從「任性」到「韌性」突破框架 拿回人生主導權

不畏軒嵐諾的風雨，一百三十多位女性於九月四日聚集在W Hotel，參與《任性？韌性？女韌極限論壇》，這一天，她們卸下生活中所扮演的角色，目光回到自己身上，跟著創業家陳惠萍、探險家陳芊華、兩性作家楊雅晴進行一場親密對談，重新找回自己的價值。

殺通膨要犧牲更多

聯準會主席鮑爾在傑克遜霍爾全球央行年會上放出最強的鷹，嚇得市場掉了一地的毛，費半指數兩天下挫-7.7%，跌破季線支撐最為弱勢，原因無他，科技成長股對於升息壓縮本益比空間最為敏感。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。