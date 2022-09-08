【文．洪寶山】

北溪一號無限期斷氣 歐洲儲量足以過冬

按照原計畫，俄羅斯天然氣工業股份公司(俄氣公司)將在為期三天(8月31日到9月2日)的維護後，本該在台北時間9月3日早上八點恢復北溪一號管道的天然氣供應，現在全市場最擔心的事情發生了：北溪一號已完全停止供氣，重啟時間未知。

9月7日進入第十五個節氣白露─陰氣漸重，露凝而白，氣溫漸涼，歐洲跟俄羅斯的能源博弈現在才要開始攤牌。隨著過去幾個月歐盟瘋狂在全球掃貨，德國天然氣儲存量幾乎已達到85%，法國天然氣儲量目前已達91%，匈牙利天然氣儲量高於歐盟預期水準，足以滿足98%的家庭年需求，這給了歐盟勇氣面對這場能源危機，9月1日德國總理蕭茲表示，即使俄羅斯停止天然氣供應，德國也可能安然度過這個冬天，不會出現危機。

德國副總理、經濟部長哈貝克也表態，今年冬天不指望依靠北溪一號輸送的俄羅斯天然氣。9月2日俄羅斯安全委員會副主席梅德韋傑夫在推特上寫道：「歐盟該對來自俄羅斯的管道天然氣引入『價格上限』了，就像對俄羅斯的石油一樣，那麼以後在歐洲就不會有俄羅斯的天然氣了。」

德義GDP今年少2.5% 通膨不斷累積民怨

根據極光能源研究公司的數據，完全填滿的天然氣儲罐最多可以支持歐洲國家使用大約三個月。歐盟機構「歐洲穩定機制」分析表示，如果俄羅斯停止天然氣供應，將可能導致歐元區國家於年底耗盡天然氣儲備，義大利和德國兩個風險最大國的GDP或損失2.5%，義大利最大商會組織──義大利工業家聯合會主席博諾米近日表示，如果俄羅斯完全中斷向義大利供應天然氣，或將導致該國五分之一的工業生產停產。

好了，看到這裡，讀者應該可以猜到接下來歐洲會發生什麼事，是的，民怨。由於俄烏戰爭帶來的能源價格上漲和生活成本不斷攀升，歐洲最富裕國家在今年冬季面臨越來越大的內部動亂風險，包括街頭抗議和示威活動，英國自六月以來，民眾不滿電價高漲，發起百萬人拒繳電費的抗議活動，其他諸如英國鐵路、海運和運輸工人工會組織的罷工持續不斷，導致英國交通網絡一度陷入大範圍癱瘓。

能源暴漲學校難負荷 帳單暴增社會動盪

管理三所公立學校的牛津郡里奇威教育信託基金執行校長華瑞克表示，根據她計算，如果她管理的學校能源用量和往年相同，每年帳單費用將從25萬英鎊(約新台幣880萬元)，飆升至110萬英鎊(約新台幣3800萬元)，支付這筆帳單將會在一年內把財務存底全部用光，將迫使學校開除三十名教師。

由此可知，歐洲的能源危機將升級成社會運動問題。蕭茲近期接受德國媒體專訪時曾警告，他非常擔心到了今年冬天德國會發生社會動盪，如果許多人在秋天收到的能源帳單突然多出幾百歐元，那就可能引爆社會火藥桶。

台灣矽盾溫水煮青蛙 恐將毀於缺電危機

遠在萬里之外的台灣可能對於這場歐洲能源危機沒有切身之痛的感受，不意外，但溫水煮青蛙，照目前的局勢發展下去，再過五年，當下歐洲的天然氣危機就會在台灣複製。為了2025年的非核家園目標，定下了將天然氣發電提升到50%的目標，而台灣天然氣99%依賴進口，2021年有312船次的可裝載14.5萬立方公尺的LNG船靠港卸氣，平均1.17天就有一艘 ，頻率相當高。

儘管去年公投通過建造三接，台灣未來將有五座LNG接收站，如果沒有發生意外的話，屆時天然氣可滿足該年度用氣需求，以達成燃氣發電占比50%目標。但是經過八月的圍台軍演暴露了台灣能源政策的缺點，中共不用大規模的兩棲登陸作戰，光是堵死LNG船不靠港，2027年後台灣引以為豪的「矽盾」就不攻自破。