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全球加息陰影籠罩 美股有望止跌？

聯合新聞網／ 理財周刊

【文／理周教育學苑．方鈞】

A:自8月26日鮑威爾發表超鷹談話後，美股跌跌不休，接下來美股如果想要止跌回穩，還須等待9月份各經濟數據表現，以目前來說，距離下方支撐尚有一段空間，而近期較為重大數據落在周四的初請失業金人數及周五非農就業人口數發布，就價格及時間來看，這兩個數據發布有望助美股進行短線反彈。

升息有助抑制通膨，但失業率可能高於聯準會預定目標4%以上，近期發布的通膨數據，七月CPI並沒有顯著下降，這也表示美聯儲升息力道不減，持續升息後如果通膨未降，而失業率也破預期，此時，美股殺盤將一瀉千里，現階段QE堆砌的金融泡沫隨時都有破裂危險。

當升息不一定會降通膨的真相浮上檯面，資金將被快速抽離股市，依目前來看，股市、債市都充滿危機，即使通膨加劇，投資人也不要因為想抗通膨而盲目投資，股市、債市崩盤絕對遠勝通膨趴數。

唯有通膨回穩才有機會化解整波金融危機，但供給面通膨危機不是升息就能緩減的，綜觀整個局勢，現階段還是現金為王，股票、債券投資都該避免，想賺空頭差價還是建議使用期貨、選擇權順勢而為，以空方操作為主。

技術面來看，美股長線做頭尚未完成，下方支撐有機會稍作反彈，投資人留有股票部位還是要當心，反彈都是退場，等到美股做頭完成，殺盤速度絕對遠勝上半年，甚至有可能上演疫情爆發時熔斷殺盤，經濟危機四伏，投資人還是謹慎為上。

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