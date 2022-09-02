台股萬五保衛戰 接下來這個價位很重要

台股示意圖。聯合報系資料照 【文／理周教育學苑．方鈞】

A:自美國升息開始，台股一直都成為外資提款機，外資7月匯出約九十億美元，創下四個月以來新高，雖然八月匯出金額尚未統計，但從台幣不斷貶值來看，預計八月數據也不樂觀。

儘管股民期待國安基金護盤，但客觀來說萬五還在相對高檔，在外資沒有收手由賣轉買之前，國安基金也不可能成為外資倒貨對象，頂多幾支權值股稍微穩盤，要拉盤機會不大。

8月31日除了決定台股8月份月線收盤之外，同時也是MSCI季度調整生效日，雖然這次調整幅度並不大，但如果像上次調整(5/31)尾盤爆大量，這時候8月31日的低點將成為關鍵防守價位。

近日美股接近關鍵支撐位，只要接下來周四及周五數據發布就業狀況表現不差，有機會迎來小反彈，一些小型股建漢(3062)、群創(3481)、玉晶光(3406)、華通(2313)等外資買超前幾大的個股，可以稍微關注搶反彈。

以技術線圖來看，八月月線為小十字Ｋ，搭配位階來看，應該還是有機會小反彈，但由於近期大盤成交量約落在二千多億，量能不出，這種小反彈相對來說操作難度偏高，建議投資人還是多看少做。

整體來說，目前台股受美股牽制，加上成交量不足，沒有主流股帶領下，雖然小型股各自表現，但每檔延續性都不強，貿然進場容易被倒貨，在此背景下，還是建議透過期貨方式直接操作大盤。

短線上，大盤防守價為14874，這個低點沒有被跌破之前，股市相對安全，而上方壓力價落在15224附近，來到這個位置附近，投資人還是要留意手中個股表現，保守為上。