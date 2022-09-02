城市微影 菜市仔轉型路

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聯合新聞網／ 理財周刊
市場是庶民經濟、文化的匯聚之地。聯合報系資料照
市場是庶民經濟、文化的匯聚之地。聯合報系資料照

【文．林怡妏】

城市更新與傳統市場改造

市場是庶民經濟、文化的匯聚之地，它可以體現一個地方居民的日常，吃什麼樣的東西，過什麼樣的生活，是城市裡重要的文化地景。市場更是城市發展的縮影，一座城市市民的生活水準如何，從傳統市場就能略知一二。

因此，要觀察一座城市，就從逛「菜市仔」開始！

然而隨著超市量販店迅速崛起，瓜分部分菜籃族，加上疫情衝擊，使傳統市場運營更顯窘迫，「退場、消失」的疑慮聲四起。如何讓人氣回流？或許，我們對市場應該要有新的想像。

近年，地方政府積極推動市場轉型，以新北市為例，侯友宜市長任內已經啟動五座市場改建，完成十座特色市場的改造，更新闢三座市場，新北市市場處處長盛筱蓉說，在這一波的改造計畫中，新北市府首要強調整潔與衛生，除了要求店家做好垃圾分類、減塑等措施，也透過冷凍冷鏈設備的升級，食品標示、遮罩的完備，從源頭把關食品安全，並為市民打造明亮、舒適的購物環境。

傳統市場要走出新路，光從環境下手恐怕還不夠，盛筱蓉認為還須為每個市場找到定位，創造特色。

以近期剛開幕的五股市場為例，主打「全日型觀光市集」，打破傳統早市開到中午就收攤的營業型態，營業時間到晚上七點，外部空間還設有二十四小時智慧取貨機，服務下班採買的民眾，貼心的設置，滿足現代人的生活及消費習慣。

另外，三重中央市場以豬肉銷售為大宗，新北市府便將它打造成以「肉品」為主題的市場，在市場中增加熟食外店型態，並串聯沿線的三和夜市，帶動人潮。

盛筱蓉提到，未來新北市的市場都將建置肉品處理區，確保肉品衛生，而會有這樣的規劃，來自小時候在市場長大，父親同為豬肉攤販的侯友宜市長所提議。

盛筱蓉觀察，傳統市場轉型後，不僅人潮回流，也帶動青年攤商進駐，「五股市場一間有機蔬菜攤，第二代老闆是一位棄醫從農的有機農，目前傳承到第三代，由原本從事媒體業的兒女接棒經營。」

諸如此類的特色店家愈來愈多，吸引不同客群來逛菜市，知名作家，「老派少女」洪愛珠就是這間有機蔬菜攤的老主顧。

菜市仔的數位轉型

傳統市場華麗轉身第三步，數位化。跟上「嗶經濟」浪潮，現在民眾到菜市場可以不用帶現金，只要手機掃碼就能經鬆付款；透過外送平台、Line@群組，民眾甚至可以不用出門，在家只要手機滑幾下，生鮮蔬果就立即送上門。

盛筱蓉舉例，林口市場的Line@群組在區公所的協助推廣下，裡頭成員多達上千人，疫情期間民眾多半透過這個群組購物，帶動市場業績逆勢成長。

除此之外，新北市府也建立「來新北逛菜市」網路商城，透過網路行銷接觸網路客群，提升商家的人氣與買氣。

「收到訂單後，菜市場的自治會會協助集合所有訂單，攤商便利用離峰時段，配發商品，每個客戶都會有自己的籃子，不同店家將同一筆訂單的商品集合在一起，再進行配送。」盛筱蓉說，攤商除了跟外送平台合作之外，也會自己去做外送服務，店家與客戶間的連結，不因數位化而中斷。

另外，更多元的支付管道也是傳統市場接軌數位的重要橋樑，新北市府除了輔導商家安裝電子支付工具之外，也規劃推出新北行動支付APP (NewTaiPAY) 服務，結合新北幣，打造新型態的消費場景。

不過，傳統市場現場客仍多半習慣使用現金交易，攤商的數位轉型是否有門檻？

對此，盛筱蓉坦言一開始並不好推，因為使用的人不多，攤商也會有所猶疑。但疫情期間，民眾少用現金，推波助瀾電子支付的使用率，加上來客年齡層逐漸下降，青壯世代更習慣使用電子支付，提升攤商的安裝意願。

「數位轉型的過程，市府還是要多溝通、多輔導，讓攤商與民眾慢慢去習慣新型態的消費模式。我記得之前到汐止秀豐市場，一位賣海產的媽媽，八十歲了，對電子支付工具的操作非常熟稔，非常厲害。」

翻轉鶯歌舊菜市

傳統市場要打造新門面，除了軟體的建置，硬體也要同步升級，而正好，盛筱蓉是建築系出身，在推動市場改造計畫的過程中，融入自己的專業，帶領團隊。

「其實市場的改造有許多的細節是肉眼所看不見的，像是水溝的洩水坡度、油脂截流、污水處理等，都是攸關市場成敗的關鍵，」盛筱蓉表示。

從看不見的工程，到市場空間裝潢與外觀設計，盛筱蓉全程參與。以鶯歌市場為例，她偕同團隊場勘，發現二樓的閒置空間長年堆放雜物，還有遊民定居，成為社會暗角，於是決定連同一樓的市場一同整頓，將二樓打造成匯聚鶯歌特色小吃的美食廣場。

「鶯歌是火車進入新北的第一站，是新北的客廳及文化藝術重鎮，當地有許多著名的在地餐飲店家，卻缺乏一個美食集中地，所以我們就在公有市場二樓打造一個舒適的用餐空間，讓遊客或在地居民來做休憩。」

盛筱蓉提到，在這一次的市場改造計畫中，團隊特別著重將市場的形象設計美學與在地特色結合，希望能重現傳統市場的社會空間意涵，創造市場與地方間的情感連結。因此，在鶯歌市場的外觀改造上，就以「鶯歌紅」為主要色調，「窯爐」為建築物主要意象，保留傳統市場的記憶，並凸顯鶯歌地區特色。

知名作家，《偉大城市的誕生與衰亡》作者Jane Jacobs曾說：「多樣的零售環境會營造豐富的文化生活、創造不同的都市景觀和吸引多元的都市人口。」

在傳統市場的轉型與變革中，或許我們都該了解到，這個社會經濟與文化的發生之地，不能僅僅被視為買賣空間，它之於城市的重要性，可能遠超乎我們的想像，如何保留傳統市場蘊藏的文化價值、人與人間親密的情感連結，進一步創造多元的數位消費場景，是個重要的課題。

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寒暄聲、叫賣聲、討價還價聲、磨刀霍霍聲，談起傳統市場，總能觸動人的感官，尤其是聽覺，這些人與人間，互動而產生的人情味的聲音，總會隱微地藏在我們的記憶中。

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