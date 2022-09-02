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殺通膨要犧牲更多

聯合新聞網／ 理財周刊

【文．洪寶山】

在鮑爾演講結束後，FedWatch Tool預測9月21日FOMC升息三碼的機率提高到65%，就等9月2日的美國八月就業報告，以及9月13日的八月CPI年率，大致就可以知道聯準會是不是將連續三次升息三碼，如果是，聯邦利率就來到3%-3.25%，比五月時華爾街預期年底利率來到3%的時程來得早很多，不排除明年春季過後，因歐洲能源危機的關係，聯邦利率已經拉升到4%，甚至之上，市場瑟瑟發抖也是應該。

通膨轉折說法 市場一廂情願

比較一下市場的預期跟鮑爾的預期落差有那些，市場在七月CPI年率從9.1%降到8.5%之後，便認為通膨觸頂，隨著時間的推移將逐漸滑落，這個預期主要是架構在NYMEX原油在六月來到每桶123.68美元後拉回到八月的85.73美元，當時發生拜登訪問沙烏地阿拉伯，拜登宣稱獲得沙烏地阿拉伯的減產支持，當時市場並不知道OPEC的減產力道有多強，但礙於OPEC在油市的絕對掌握地位，市場傾向不跟OPEC對做，於是有了「油價低於80美元，通膨觸頂」的通膨轉折說。

但進入八月，伊朗核協議再掀波濤，歐盟宣稱伊朗對最後紅線讓步，已同意放寬阻礙2015年核子協議恢復的關鍵要求。球回到美國這端，結果美國轟炸了敘利亞，然後8月29日伊拉克聯合行動指揮部宣布，將在伊拉克全境所有省份實施宵禁，宵禁時間從當地時間8月29日晚上七點開始，結束時間未定。

美國駐伊拉克巴格達大使館附近遭火箭彈襲擊，現場是否造成損失尚無法確定。消息傳出後，國際油價一路走高，布蘭特原油漲逾3%，伊拉克是OPEC第二大產油國，該國政治動盪給石油市場添加了新的變數。伊拉克什葉派宗教領袖穆克塔達．薩德爾表示，將徹底退出政壇。

伊拉克目前正深陷政治危機。2021年10月舉行議會選舉之後，薩德爾的政黨雖然贏得選舉，但一直未能選出新總統並成立政府，使得該國陷入了政治不確定性和動盪之中。中東政局動盪，NYMEX原油在歐洲天然氣頻創新高之後接棒轉強，8月30日歐盤時間的每桶96.94美元，與七月收盤價98.3美元，相差不到2%，隨時逆轉先前「通膨觸頂」說。

制裁拖累經濟 通膨如影隨形

在五月的FOMC記者會上，鮑爾對明年上半年的聯邦利率展望是3.28%，照目前俄烏戰爭已持續超過半年，美國為首的民主陣營希望不引發核戰的前提，用經濟拖垮俄羅斯，可是俄羅斯有備而來，用七年時間大幅降低負債比到20%以下，躲過盧布大貶值、美國沒收俄羅斯央行資產，以及金融核彈SWIFT的制裁，可能是第一個挺過美國經濟制裁的敵對國家，在地緣政治給了中國大陸啟示彌補不足，大幅且持續減持美債，間接強化美元指數的漲勢，也

暗示著聯準會升息之路還遠著。

在俄羅斯、OPEC、中國大陸等有意無意的扯聯準會後腿，歐洲的天然氣與糧食危機，不是過了這個冬天就可以解除危機的事，換言之，通膨扎根的疑慮越來越有可能成真。所以鮑爾在演講裡提醒市場：「穩定物價需要一段時間，需要強力地運用聯準會的工具，使需求和供給更好地平衡。降低通膨可能需要經濟保持一段持續低於趨勢成長率的時期。此外，勞動力市場狀況很可能也會有所走軟。雖然利率上升、經濟成長放緩和就業市場疲軟會降低通膨，但也會給家庭和企業帶來一些痛苦。這些都是降低通膨的不幸代價。然而，穩定物價失敗將意味著更大的痛苦。」於是從上述這段話得知，2023年是個經濟低成長的年份，上半年有半導體庫存的調整，下半年如果物價下降不夠快，中國大陸的清零防疫政策未鬆綁，屆時可能又是個旺季不旺的情景。

鮑爾堅定升息 直到大功告成

或許有人會認為，經濟衰退將迫使聯準會改變升息立場、轉為降息，但鮑爾回顧聯準會抗通膨的歷史表示：「歷史證明，隨著時間的推移，降低通膨的就業代價可能會更加高昂，因為高通膨在薪資和物價制定中變得更加根深柢固。1980年代初沃爾克成功去通膨之前的十五年裡，多次降低通膨的嘗試都失敗了。通過長時間的高度限制性貨幣政策，高通膨才最終得到遏制，並開啟了將通膨降低到低且穩定水平的進程，這樣的『常態』一直延續到去年春天。我們必須堅持升息，直至大功告成。」

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